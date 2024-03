Pick a Piper – 28-2-2024 Nü Land (Catania)

Secondo step per il Rocketta Winter Fest che ci porta, questa volta, a scoprire il sound lussureggiante e dalle trame ipnotiche di Pick A Piper.

Sul palco del Nü Land di Catania ci sono “gli attrezzi da lavoro” di Brad Weber alias Pick A Piper: un set di percussioni, sintetizzatori e programmatori elettronici. Prima di iniziare la sua performance l’artista canadese, batterista di lunga data di Caribou, lascia l’opening della serata a Marabou, progetto di musica elettronica che sviscera sinuose onde di synth pop e frenchtouch che riscaldano il corpo e il cuore.

È il turno di Brad Weber con il progetto Pick A Piper, band formata nel lontano 2009 con un sound marcatamente strange-folk, che con il passare del tempo ha cambiato pelle: la data cruciale è il 2017, dove il nostro passa molto tempo in tournee con Caribou. Dapprima con l’album ‘Distance‘ (2017) e subito dopo con ‘Sights‘ (2019) mette in risalto l’amore per le dinamiche costruttive a base di pattern di batteria e stati emotivi dai ritmi tropicali e dubstep, sempre in continua evoluzione.

Il live set, basato molto sul suo ultimo repertorio, ha trovato apice nella sublime esecuzione di ‘Fragments‘ che, nella versione live, si è arricchita di empatia con i presenti lasciando/ci così ondeggiare sia la testa che il corpo come in un moto continuo perpetuo. Anche ‘Hope‘ è stato un altro momento clou della serata, il brano, giocato molto su una linea di basso effervescente, sembra essere stato creato proprio per i club orientati alla dance più organica e intellettuale.

Il suono percepito, alla fine, si è come fuso, stratificando l’atmosfera e dipingendo sensazioni positive sul pubblico, benché la musica di Brad Weber a tratti sia inframmezzata di momenti ritmici strani, esplorativi e quasi ancestrali. A fine esibizione si percepisce che Pick A Piper troverà sicuramente un suo spazio per lasciare un segno concreto nel mondo della musica elettronica.

Le foto del live di Pick A Piper al Nü Land

