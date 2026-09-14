Milano Fashion Week 2026: calendario, sfilate e come seguirle

Dal 22 al 28 settembre 2026 Milano ospita la Fashion Week dedicata alle collezioni donna Primavera Estate 2027. La Camera Nazionale della Moda Italiana ha messo insieme un calendario da 203 appuntamenti, tra grandi maison, debutti attesi e la prima tappa italiana di Vogue World.
Il programma conta 61 sfilate, di cui 54 in presenza e 7 digitali, 88 presentazioni e 54 eventi collaterali. Ad aprire la settimana è Prada, mentre a chiuderla domenica 27 settembre sarà Giorgio Armani. Il calendario resta comunque soggetto a possibili modifiche nelle prossime settimane, come specifica la stessa CNMI.
Indice
- Milano Fashion Week 2026 – Le sfilate da seguire, giorno per giorno
- Vogue World apre la settimana con l’intelligenza artificiale al centro
- Debutti e cambi al vertice delle maison
- Come seguire la Milano Fashion Week 2026 senza invito
- Quando cinema e moda si incontrano
- Milano Fashion Week 2026: calendario completo
- FAQ
Milano Fashion Week 2026 – Le sfilate da seguire, giorno per giorno
Martedì 22 settembre parte forte con Prada alle 14, seguita da Diesel e Venerdì Pomeriggio. In serata la scena si sposta alla Galleria Vittorio Emanuele II per Vogue World.
Mercoledì porta in passerella Jil Sander, Missoni ed Etro, ma il nome più atteso è Fendi: la sfilata segna la seconda collezione donna firmata da Maria Grazia Chiuri per la maison romana, dopo l’esordio dello scorso anno.
Giovedì tocca a Max Mara, Marni e Alberta Ferretti, con Emporio Armani a chiudere la giornata in serata. Venerdì il calendario si fa denso: Tod’s apre la mattinata con la prima linea firmata da Matteo Tamburini, arrivato da Bottega Veneta, seguito da Blumarine, ora sotto la direzione dello stilista georgiano David Koma, e poi da Gucci e Moschino.
Sabato è il giorno di Ferragamo e Dolce&Gabbana, mentre Bottega Veneta chiude la serata. Domenica 27 settembre, oltre alla sfilata conclusiva di Giorgio Armani, va in scena la dodicesima edizione di Milano Moda Graduate, dedicata agli studenti delle scuole di moda italiane. Lunedì 28 settembre resta invece riservato agli show digitali.
Mancano dal calendario Versace e Miguel Vieira, assenti anche nella stagione precedente.
Vogue World apre la settimana con l’intelligenza artificiale al centro
Il 22 settembre la Galleria Vittorio Emanuele II ospita la quinta edizione di Vogue World, l’evento itinerante ideato da Anna Wintour nel 2022. Dopo New York, Londra, Parigi e Los Angeles, la kermesse arriva per la prima volta in Italia.
Il tema scelto per Milano è “Where the Future Is Made by the Hand“: uno spettacolo che mette in dialogo l’artigianalità italiana con le possibilità dell’intelligenza artificiale. Tra i partecipanti annunciati figura anche l’étoile Roberto Bolle. L’evento viene trasmesso in diretta streaming globale, quindi resta accessibile anche a chi non possiede un invito.
Debutti e cambi al vertice delle maison
L’edizione di settembre segna l’esordio ufficiale di Loris Messina e Simone Rizzo alla guida creativa di Moschino, con la loro prima collezione co-ed per il marchio. Debuttano in calendario anche tre nuovi nomi: il brand messicano Neithan Herbert, fondato dal designer ecuadoriano Neithan Ruiz, il portoghese Miguel Vieira e Marques’ Almeida, già vincitore del premio LVMH.
Tra le maison storiche, diversi cambi di rotta caratterizzano la stagione. Blumarine abbandona i toni ipercitati del Y2K per un’estetica più scultorea sotto David Koma. Tod’s, con Matteo Tamburini, punta su un lusso sobrio e su una pelletteria di alta manifattura. Fendi prosegue il percorso avviato da Maria Grazia Chiuri. Per Armani, invece, questa è la prima stagione estiva sviluppata interamente dopo la scomparsa di Giorgio Armani, avvenuta nel settembre 2025: Silvana Armani segue il womenswear, mentre Leo Dell’Orco cura il menswear.
Come seguire la Milano Fashion Week 2026 senza invito
Per assistere fisicamente alle sfilate serve un invito del brand, generalmente riservato agli addetti ai lavori. Chi non lo possiede può comunque seguire l’evento su milanofashionweek.cameramoda.it e sul Fashion LED Cube installato in Piazza della Croce Rossa, dove vengono trasmesse le immagini in tempo reale.
Il CNMI Fashion Hub, allestito a Palazzo Morando, resta invece aperto al pubblico tutti i giorni della settimana, con ingresso gratuito previa registrazione tramite QR code. Qui si susseguono presentazioni, talk e installazioni dedicate ai giovani designer.
Quando cinema e moda si incontrano
La settimana milanese non è fatta solo di passerelle. Il 25 e il 26 settembre la Cineteca Arlecchino ospita Cinemoda, la rassegna cinematografica di Vogue Italia sostenuta da Kering, dedicata al legame tra cinema e moda. Madrina dell’edizione è Chiara Mastroianni. Dal 23 settembre, invece, Palazzo Reale apre la mostra “Dalì e la Moda“, curata da Judith Clark, che ricostruisce il rapporto tra l’artista surrealista e l’universo fashion.
Milano Fashion Week 2026: calendario completo
La Milano Fashion Week 2026 si svolge dal 22 al 28 settembre 2026 e presenta le collezioni donna Primavera Estate 2027. Il calendario, curato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, conta 203 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi. Apre Prada, chiude Giorgio Armani il 27 settembre. Di seguito, il calendario completo:
Martedì 22 settembre
- CNMI Fashion Hub Opening
- 14:00 – Prada
- 15:00 – Dhruv Kapoor
- 16:00 – Diesel
- 17:00 – J.Salinas
- 18:00 – Venerdì Pomeriggio
- Vogue World: Milano
Mercoledì 23 settembre
- 09:30 – Luisa Beccaria
- 10:30 – Jil Sander
- 11:30 – Daniela Gregis
- 12:30 – Antonio Marras
- 14:00 – Fendi
- 15:00 – Vivetta
- 16:00 – Missoni
- 17:00 – MM6 Maison Margiela
- 19:00 – Etro
- 20:00 – Onitsuka Tiger
Giovedì 24 settembre
- 09:30 – Max Mara
- 10:30 – Genny
- 11:30 – Phan Dang Hoang
- 12:30 – Anteprima
- 13:15 – Florania
- 14:00 – Marni
- 15:00 – Francesco Murano
- 16:00 – Alberta Ferretti
- 18:00 – Roberto Cavalli
- 19:00 – Florania
- 20:00 – Emporio Armani
Venerdì 25 settembre
- 09:30 – Tod’s
- 10:30 – Institution by Galib Gassanoff
- 11:30 – SportMax
- 12:30 – Blumarine
- 14:00 – Gucci
- 15:00 – Simon Cracker
- 16:00 – Elisabetta Franchi
- 17:00 – Moschino
- 18:00 – Luisa Spagnoli
- 19:00 – The Attico
Sabato 26 settembre
- 09:30 – Neithan Herbert
- 10:30 – Ermanno Scervino
- 11:30 – Ferragamo
- 12:30 – Dolce&Gabbana
- 14:00 – MSGM
- 15:00 – Laura Biagiotti
- 16:00 – Act N°1
- 17:00 – Marco Rambaldi
- 18:00 – Victor-Hart
- 20:00 – Bottega Veneta
- 21:00 – Philipp Plein
Domenica 27 settembre
- 10:00 – Hui
- 11:00 – Giorgio Armani
- 12:00 – Milano Moda Graduate
- 13:00 – Marques’ Almeida
- 14:00 – Casa Preti
- 15:00 – Tell The Truth
- 16:00 – Francesca Liberatore
- 17:00 – Miguel Vieira
Lunedì 28 settembre
- 09:30 – Uni Form
- 10:00 – Nadya Dzyak
- 10:30 – Timisola Shasanya
- 11:00 – Mastewal Alemu
- 11:30 – Maxivive
- 12:00 – Banke Kuku
FAQ
Dal 22 al 28 settembre 2026, con le collezioni donna Primavera Estate 2027. Le sfilate fisiche si concentrano tra martedì 22 e domenica 27, mentre lunedì 28 è dedicato agli show digitali.
Basta collegarsi a milanofashionweek.cameramoda.it o seguire le proiezioni sul Fashion LED Cube in Piazza della Croce Rossa. Il CNMI Fashion Hub a Palazzo Morando è invece aperto gratuitamente al pubblico, previa registrazione.
Loris Messina e Simone Rizzo, che debuttano alla guida della maison con la loro prima collezione co-ed, presentata venerdì 25 settembre.
È la quinta edizione dell’evento itinerante ideato da Anna Wintour nel 2022. Dopo New York, Londra, Parigi e Los Angeles, arriva per la prima volta in Italia il 22 settembre, alla Galleria Vittorio Emanuele II, con il tema “Where the Future Is Made by the Hand” e la partecipazione dell’étoile Roberto Bolle.