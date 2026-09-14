Milano Fashion Week 2026: calendario, sfilate e come seguirle

Dal 22 al 28 settembre 2026 Milano ospita la Fashion Week dedicata alle collezioni donna Primavera Estate 2027. La Camera Nazionale della Moda Italiana ha messo insieme un calendario da 203 appuntamenti, tra grandi maison, debutti attesi e la prima tappa italiana di Vogue World.

Il programma conta 61 sfilate, di cui 54 in presenza e 7 digitali, 88 presentazioni e 54 eventi collaterali. Ad aprire la settimana è Prada, mentre a chiuderla domenica 27 settembre sarà Giorgio Armani. Il calendario resta comunque soggetto a possibili modifiche nelle prossime settimane, come specifica la stessa CNMI.

Milano Fashion Week 2026 – Le sfilate da seguire, giorno per giorno

Martedì 22 settembre parte forte con Prada alle 14, seguita da Diesel e Venerdì Pomeriggio. In serata la scena si sposta alla Galleria Vittorio Emanuele II per Vogue World.

Mercoledì porta in passerella Jil Sander, Missoni ed Etro, ma il nome più atteso è Fendi: la sfilata segna la seconda collezione donna firmata da Maria Grazia Chiuri per la maison romana, dopo l’esordio dello scorso anno.

Giovedì tocca a Max Mara, Marni e Alberta Ferretti, con Emporio Armani a chiudere la giornata in serata. Venerdì il calendario si fa denso: Tod’s apre la mattinata con la prima linea firmata da Matteo Tamburini, arrivato da Bottega Veneta, seguito da Blumarine, ora sotto la direzione dello stilista georgiano David Koma, e poi da Gucci e Moschino.

Sabato è il giorno di Ferragamo e Dolce&Gabbana, mentre Bottega Veneta chiude la serata. Domenica 27 settembre, oltre alla sfilata conclusiva di Giorgio Armani, va in scena la dodicesima edizione di Milano Moda Graduate, dedicata agli studenti delle scuole di moda italiane. Lunedì 28 settembre resta invece riservato agli show digitali.

Mancano dal calendario Versace e Miguel Vieira, assenti anche nella stagione precedente.

Vogue World apre la settimana con l’intelligenza artificiale al centro

Il 22 settembre la Galleria Vittorio Emanuele II ospita la quinta edizione di Vogue World, l’evento itinerante ideato da Anna Wintour nel 2022. Dopo New York, Londra, Parigi e Los Angeles, la kermesse arriva per la prima volta in Italia.

Il tema scelto per Milano è “Where the Future Is Made by the Hand“: uno spettacolo che mette in dialogo l’artigianalità italiana con le possibilità dell’intelligenza artificiale. Tra i partecipanti annunciati figura anche l’étoile Roberto Bolle. L’evento viene trasmesso in diretta streaming globale, quindi resta accessibile anche a chi non possiede un invito.

Debutti e cambi al vertice delle maison

L’edizione di settembre segna l’esordio ufficiale di Loris Messina e Simone Rizzo alla guida creativa di Moschino, con la loro prima collezione co-ed per il marchio. Debuttano in calendario anche tre nuovi nomi: il brand messicano Neithan Herbert, fondato dal designer ecuadoriano Neithan Ruiz, il portoghese Miguel Vieira e Marques’ Almeida, già vincitore del premio LVMH.

Tra le maison storiche, diversi cambi di rotta caratterizzano la stagione. Blumarine abbandona i toni ipercitati del Y2K per un’estetica più scultorea sotto David Koma. Tod’s, con Matteo Tamburini, punta su un lusso sobrio e su una pelletteria di alta manifattura. Fendi prosegue il percorso avviato da Maria Grazia Chiuri. Per Armani, invece, questa è la prima stagione estiva sviluppata interamente dopo la scomparsa di Giorgio Armani, avvenuta nel settembre 2025: Silvana Armani segue il womenswear, mentre Leo Dell’Orco cura il menswear.

Come seguire la Milano Fashion Week 2026 senza invito

Per assistere fisicamente alle sfilate serve un invito del brand, generalmente riservato agli addetti ai lavori. Chi non lo possiede può comunque seguire l’evento su milanofashionweek.cameramoda.it e sul Fashion LED Cube installato in Piazza della Croce Rossa, dove vengono trasmesse le immagini in tempo reale.

Il CNMI Fashion Hub, allestito a Palazzo Morando, resta invece aperto al pubblico tutti i giorni della settimana, con ingresso gratuito previa registrazione tramite QR code. Qui si susseguono presentazioni, talk e installazioni dedicate ai giovani designer.

Quando cinema e moda si incontrano

La settimana milanese non è fatta solo di passerelle. Il 25 e il 26 settembre la Cineteca Arlecchino ospita Cinemoda, la rassegna cinematografica di Vogue Italia sostenuta da Kering, dedicata al legame tra cinema e moda. Madrina dell’edizione è Chiara Mastroianni. Dal 23 settembre, invece, Palazzo Reale apre la mostra “Dalì e la Moda“, curata da Judith Clark, che ricostruisce il rapporto tra l’artista surrealista e l’universo fashion.

Milano Fashion Week 2026: calendario completo

La Milano Fashion Week 2026 si svolge dal 22 al 28 settembre 2026 e presenta le collezioni donna Primavera Estate 2027. Il calendario, curato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, conta 203 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi. Apre Prada, chiude Giorgio Armani il 27 settembre. Di seguito, il calendario completo:

Martedì 22 settembre

CNMI Fashion Hub Opening

14:00 – Prada

15:00 – Dhruv Kapoor

16:00 – Diesel

17:00 – J.Salinas

18:00 – Venerdì Pomeriggio

Vogue World: Milano

Mercoledì 23 settembre

09:30 – Luisa Beccaria

10:30 – Jil Sander

11:30 – Daniela Gregis

12:30 – Antonio Marras

14:00 – Fendi

15:00 – Vivetta

16:00 – Missoni

17:00 – MM6 Maison Margiela

19:00 – Etro

20:00 – Onitsuka Tiger

Giovedì 24 settembre

09:30 – Max Mara

10:30 – Genny

11:30 – Phan Dang Hoang

12:30 – Anteprima

13:15 – Florania

14:00 – Marni

15:00 – Francesco Murano

16:00 – Alberta Ferretti

18:00 – Roberto Cavalli

19:00 – Florania

20:00 – Emporio Armani

Venerdì 25 settembre

09:30 – Tod’s

10:30 – Institution by Galib Gassanoff

11:30 – SportMax

12:30 – Blumarine

14:00 – Gucci

15:00 – Simon Cracker

16:00 – Elisabetta Franchi

17:00 – Moschino

18:00 – Luisa Spagnoli

19:00 – The Attico

Sabato 26 settembre

09:30 – Neithan Herbert

10:30 – Ermanno Scervino

11:30 – Ferragamo

12:30 – Dolce&Gabbana

14:00 – MSGM

15:00 – Laura Biagiotti

16:00 – Act N°1

17:00 – Marco Rambaldi

18:00 – Victor-Hart

20:00 – Bottega Veneta

21:00 – Philipp Plein

Domenica 27 settembre

10:00 – Hui

11:00 – Giorgio Armani

12:00 – Milano Moda Graduate

13:00 – Marques’ Almeida

14:00 – Casa Preti

15:00 – Tell The Truth

16:00 – Francesca Liberatore

17:00 – Miguel Vieira

Lunedì 28 settembre

09:30 – Uni Form

10:00 – Nadya Dzyak

10:30 – Timisola Shasanya

11:00 – Mastewal Alemu

11:30 – Maxivive

12:00 – Banke Kuku

FAQ

Quando si svolge la Milano Fashion Week 2026? Dal 22 al 28 settembre 2026, con le collezioni donna Primavera Estate 2027. Le sfilate fisiche si concentrano tra martedì 22 e domenica 27, mentre lunedì 28 è dedicato agli show digitali. Come si può seguire la Milano Fashion Week senza un invito? Basta collegarsi a milanofashionweek.cameramoda.it o seguire le proiezioni sul Fashion LED Cube in Piazza della Croce Rossa. Il CNMI Fashion Hub a Palazzo Morando è invece aperto gratuitamente al pubblico, previa registrazione. Chi sono i nuovi direttori creativi di Moschino? Loris Messina e Simone Rizzo, che debuttano alla guida della maison con la loro prima collezione co-ed, presentata venerdì 25 settembre. Cos’è Vogue World Milano? È la quinta edizione dell’evento itinerante ideato da Anna Wintour nel 2022. Dopo New York, Londra, Parigi e Los Angeles, arriva per la prima volta in Italia il 22 settembre, alla Galleria Vittorio Emanuele II, con il tema “Where the Future Is Made by the Hand” e la partecipazione dell’étoile Roberto Bolle.

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