Oroscopo weekend sabato 5 e domenica 6 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo del weekend 5 e 6 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni e la classifica dei segni.

Oroscopo weekend 5 – 6 settembre 2026

Ecco l’oroscopo del weekend di sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

Il weekend del doppio registro emotivo — quello che porta la leggerezza intellettuale della mattina geminiana di sabato e poi il calore emotivo profondo del pomeriggio cancerino come due qualità complementari, con la domenica che porta la doppia risonanza canceriana come registro dominante e più nutrientemente autentico dell’intera giornata. Il penultimo weekend prima della settimana della Luna Nuova del 10 settembre — quello che porta la sedimentazione emotiva più necessaria come suolo più fertile verso il quadruplo cambio di giovedì e il nuovo ciclo metodico di venerdì.

Sabato 5 settembre porta due registri in progressione. La mattina con la Luna in Gemelli porta la leggerezza intellettuale, la curiosità dialogica e l’originalità come tono vivace della prima parte — il Sole quinconce Saturno (perfezionato nelle primissime ore, 00:48 CEST) porta l’adattamento strutturale metodico come sfondo continuo della giornata. Poi alle 16:30 CEST la Luna entra in Cancro — il cambio emotivo più nutriente e protettivamente autentico del sabato: il calore profondo come linguaggio più genuino del pomeriggio e della sera. Con Marte nel segno, la doppia risonanza emotiva (Luna + Marte nel segno) porta il drive protettivo e il nutrimento profondo come tono del pomeriggio canceriano.

Domenica 6 settembre porta la doppia risonanza canceriana per tutta la giornata — la Luna e Marte nel segno portano il calore emotivo più nutriente, profondamente protettivo e genuinamente radicato come registro dominante della prima domenica di settembre. La doppia risonanza vergine (Sole + Mercurio nel segno) porta la qualità metodica analitica come sfondo intellettuale complementare. Il weekend porta la sedimentazione emotiva più necessaria come suolo più fertile verso il quadruplo cambio di giovedì.

Tema del weekend: Sabato leggerezza geminiana + cambio emotivo (16:30 CEST) verso la doppia risonanza canceriana — domenica tutta la giornata nella doppia risonanza emotiva più nutriente del weekend

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: Sabato mattina con la Luna in Gemelli porta il sestile favorevole (Gemelli ↔ Ariete = sestile 60°) come vivacità intellettuale armonioSa. Sabato pomeriggio e domenica con la Luna in Cancro porta il quadrato (Cancro ↔ Ariete = quadrato 90°) come verifica del drive emotivo nel coraggio diretto. Giove in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato come sfondo espansivo. Saturno e Chirone retrogradi nel segno portano il doppio ciclo revisionante.

Sul piano pratico, sabato mattina il sestile porta le opportunità più vivaci e armonioSe. Il pomeriggio e la domenica il quadrato porta le verifiche più necessarie. Il trigono porta l’espansione come sfondo. Consiglio del weekend: Sabato mattina il sestile porta la vivacità armonioSa. Il pomeriggio e la domenica il quadrato porta la verifica del drive emotivo nel coraggio. Il trigono porta l’espansione. Il weekend porta le comprensioni verso il quadruplo cambio di giovedì.

Toro ♉

Amore: Sabato mattina con la Luna in Gemelli porta il semisestile (30°). Sabato pomeriggio con la Luna in Cancro porta il sestile favorevole (Cancro ↔ Toro = sestile 60°) — calore emotivo armonioso. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Toro = sestile 60°) come drive emotivo costruttivo. La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Toro = trigono 120°) come qualità metodica costruttiva. La triplice risonanza favorevole pomeriggio-domenica (sestile Luna + sestile Marte + trigono vergine) porta la qualità sensoriale più armonioSa e costruttivamente metodica del weekend.

Sul piano pratico, dal pomeriggio di sabato e per tutta la domenica la triplice risonanza porta la qualità costruttiva più armonioSa del weekend. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Consiglio del weekend: Dal pomeriggio di sabato la triplice risonanza porta la solidità sensoriale più armonioSa del weekend. Il trigono porta la solidità metodica. Le strutture reggono. Il weekend porta la qualità costruttiva verso la settimana del cambio.

Gemelli ♊

Amore: Urano è nel segno portando l’originalità. Sabato mattina con la Luna nel segno porta la vivacità intellettuale come tono genuino — il Sole quinconce Saturno porta l’adattamento strutturale come sfondo. Sabato pomeriggio con la Luna in Cancro porta il quinconce (150°) — adattamento emotivo. Domenica il quinconce continua come sfondo. La doppia risonanza vergine porta il quadrato metodico (Vergine ↔ Gemelli = quadrato 90°) come verifica.

Sul piano pratico, sabato mattina porta la vivacità intellettuale più genuina come registro propizio. Urano porta l’originalità. Il pomeriggio e la domenica portano l’adattamento emotivo e la verifica metodica. Consiglio del weekend: Sabato mattina porta la vivacità intellettuale più genuina. Urano porta l’originalità. Dal pomeriggio l’adattamento. La domenica porta le verifiche. Il weekend porta la comunicazione verso la settimana del cambio.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo protettivo. Sabato pomeriggio (16:30 CEST) la Luna entra nel segno portando la doppia risonanza emotiva (Luna + Marte nel segno) — il calore più nutriente e profondamente armonioso. Domenica la doppia risonanza dura tutta la giornata come registro più nutriente. La doppia risonanza vergine porta il sestile favorevole (Vergine ↔ Cancro = sestile 60°) come comunicazione metodica armonioSa.

Sul piano pratico, dal pomeriggio di sabato la doppia risonanza porta la qualità emotiva più nutriente e protettivamente autentica del weekend. Domenica la doppia risonanza è il registro dominante. Il sestile porta la comunicazione metodica. Consiglio del weekend: Dal pomeriggio di sabato la doppia risonanza porta il calore emotivo più nutriente e protettivamente autentico. Domenica la doppia risonanza è il registro dominante di tutta la giornata. Le strutture reggono. Il weekend porta la qualità emotiva verso il cambio di giovedì.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. Sabato mattina con la Luna in Gemelli porta il sestile favorevole (Gemelli ↔ Leone = sestile 60°) — vivacità intellettuale armonioSa. Sabato pomeriggio con la Luna in Cancro porta il semisestile (30°). Domenica il semisestile prosegue. Venere in Bilancia porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) come complementare armonioso.

Sul piano pratico, sabato mattina il sestile dalla Luna porta la vivacità armonioSa. Giove porta l’amplificatore come sfondo. Il sestile di Venere porta la qualità armonioSa relazionale. Consiglio del weekend: Sabato mattina il sestile porta la vivacità armonioSa. Giove porta l’amplificatore. Il sestile di Venere porta la qualità relazionale armonioSa. Le strutture reggono. Il weekend porta la qualità creativa verso la settimana del cambio.

Vergine ♍

Amore: Il Sole e Mercurio sono nel segno portando la doppia risonanza metodica sedimentata. Sabato mattina con la Luna in Gemelli porta il quadrato (Gemelli ↔ Vergine = quadrato 90°). Sabato pomeriggio con la Luna in Cancro porta il sestile favorevole (Cancro ↔ Vergine = sestile 60°) — calore emotivo armonioso. Marte in Cancro porta il sestile favorevole come drive costruttivo. Domenica la doppia risonanza favorevole (sestile Luna + sestile Marte) porta la qualità metodica più nutriente e costruttivamente armonioSa.

Sul piano pratico, dal pomeriggio di sabato e per tutta la domenica la doppia risonanza favorevole porta la qualità metodica più armonioSamente nutriente. Le strutture reggono verso la Luna Nuova nel segno di venerdì. Consiglio del weekend: Dal pomeriggio la doppia risonanza porta la qualità metodica più nutriente e armonioSa. Le strutture reggono verso la Luna Nuova del venerdì nel segno. Il weekend porta la vigilia più metodica verso il nuovo ciclo produttivo.

Bilancia ♎

Amore: Venere è in domicilio per tutto il weekend. Sabato mattina con la Luna in Gemelli porta il trigono d’aria (Gemelli ↔ Bilancia = trigono 120°) — leggerezza intellettuale armonioSa come registro più genuino del mattino. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) come amplificatore armonioso. La doppia risonanza favorevole mattutina (trigono Luna + sestile Giove) porta la qualità più dialogicamente armonioSa del sabato. Sabato pomeriggio con la Luna in Cancro porta il quadrato (Cancro ↔ Bilancia = quadrato 90°) come verifica relazionale. Domenica il quadrato porta la seconda verifica.

Sul piano pratico, sabato mattina la doppia risonanza porta la qualità armonioSa più genuina del weekend. Dal pomeriggio e per tutta la domenica il quadrato porta le verifiche relazionali più necessarie. Consiglio del weekend: Sabato mattina la doppia risonanza porta la reciprocità armonioSa più genuina del weekend. Dal pomeriggio il quadrato porta la verifica relazionale. Domenica la seconda verifica porta la chiarezza. Le strutture reggono. Il weekend porta le fondamenta relazionali verso il cambio di giovedì.

Scorpione ♏

Sei il segno più fortunato del weekend.

Amore: Il weekend porta allo Scorpione la qualità di risonanza più profondamente armonioSa, trasformativamente nutriente e intuitivamante autentica di tutto il weekend. Sabato mattina con la Luna in Gemelli porta il quinconce (150°) — adattamento intellettuale. Poi alle 16:30 CEST di sabato la Luna entra in Cancro portando il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) — la profondità emotiva armonioSa come primo registro pomeridiano genuino. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come drive emotivo profondo armonioso. Il doppio trigono d’acqua (Luna Cancro + Marte Cancro in trigono simultaneo) porta la qualità trasformativa più profondamente armonioSa, nutrientemente genuina e profondamente sedimentata dal pomeriggio di sabato. Domenica il doppio trigono d’acqua dura tutta la giornata come registro dominante del giorno più profondo e autenticamente armonioso del weekend. La doppia risonanza vergine porta il sestile favorevole (Vergine ↔ Scorpione = sestile 60°) come terzo complementare metodico armonioso. La triplice risonanza favorevole (trigono Luna Cancro + trigono Marte Cancro + sestile doppia vergine) porta la qualità trasformativa più profondamente armonioSa, nutrientemente costruttiva e metodicamente autentica di tutto il weekend. Venere in Bilancia porta il semisestile (Bilancia ↔ Scorpione = semisestile 30°) — già il profumo del ciclo di Venere Scorpione in arrivo giovedì 10. In amore, il weekend porta la qualità di connessione più profondamente trasformativa, armoniosamente nutriente e intuitivamante autentica del primo fine settimana di settembre — la triplice risonanza porta la profondità come modo naturale; il doppio trigono porta la qualità più ricca e sedimentatamente genuina; sabato mattina porta l’adattamento intellettuale; poi dal pomeriggio il calore emotivo più profondo e autenticamente armonioso.

Sul piano pratico, dal pomeriggio di sabato la triplice risonanza porta la qualità più profondamente armonioSa, trasformativamente costruttiva e metodicamente autentica del weekend. Domenica la triplice risonanza dura tutta la giornata come registro dominante. Le strutture avanzate nella triplice risonanza reggono nel ciclo lungo. Consiglio del weekend: Dal pomeriggio di sabato la triplice risonanza porta il tuo centro trasformativo nella qualità più armonioSa, nutriente e profondamente autentica del weekend. Domenica la triplice risonanza dura tutta la giornata — onorala come il registro più prezioso. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il weekend porta la profondità più genuina come suolo fertile verso Venere nel segno di giovedì.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. Sabato mattina con la Luna in Gemelli porta l’opposizione sull’asse intellettuale-visionario (Gemelli ↔ Sagittario = opposizione 180°). Sabato pomeriggio e domenica con la Luna in Cancro porta il quinconce (150°) — adattamento emotivo. La doppia risonanza vergine porta il quadrato (Vergine ↔ Sagittario = quadrato 90°) metodico.

Sul piano pratico, il trigono porta le opportunità visionarie come sfondo. Sabato mattina l’opposizione porta il dialogo più onesto. Il quinconce e il quadrato portano le verifiche necessarie. Consiglio del weekend: Il trigono porta lo slancio visionario. Sabato mattina l’opposizione porta il dialogo visionario-intellettuale più onesto. Il pomeriggio e la domenica portano le verifiche. Le strutture reggono. Il weekend porta la qualità visionaria verso il cambio di giovedì.

Capricorno ♑

Amore: La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Capricorno = trigono 120°) come qualità metodica costruttiva per tutto il weekend. Sabato mattina con la Luna in Gemelli porta il quinconce (150°). Sabato pomeriggio e domenica con la Luna in Cancro porta l’opposizione (Cancro ↔ Capricorno = opposizione 180°) come verifica strutturale emotiva. Il trigono porta la solidità come sfondo dell’opposizione.

Sul piano pratico, il trigono porta la solidità costruttiva metodica per tutto il weekend. L’opposizione porta la verifica strutturale emotiva dal pomeriggio di sabato e per tutta la domenica. Consiglio del weekend: Il trigono porta la solidità costruttiva metodica come sfondo. L’opposizione porta la verifica strutturale emotiva. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il weekend porta le fondamenta costruttive verso la settimana del cambio.

Acquario ♒

Amore: Urano nel segno porta l’originalità. Il Nodo Nord nel segno porta la qualità karmicaa. Sabato mattina con la Luna in Gemelli porta il trigono d’aria karmico (Gemelli ↔ Acquario = trigono 120°) — vivacità intellettuale karmicaa come registro più genuino della mattina. Venere in Bilancia porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) come secondo complementare armonioso. Sabato pomeriggio e domenica con la Luna in Cancro porta il quinconce (150°) — adattamento emotivo.

Sul piano pratico, sabato mattina la doppia risonanza d’aria karmicaa porta la qualità più vivace e armonioSa della mattina. Il pomeriggio e la domenica portano l’adattamento emotivo karmicao. Consiglio del weekend: Sabato mattina la doppia risonanza karmicaa porta la vivacità armonioSa. Il Nodo porta la qualità karmicaa. Urano porta l’originalità. Il pomeriggio e la domenica portano l’adattamento emotivo. Le comprensioni reggono verso il cambio di giovedì.

Pesci ♓

Amore: Sabato mattina con la Luna in Gemelli porta il quadrato (Gemelli ↔ Pesci = quadrato 90°) — verifica intellettuale intuitiva. Sabato pomeriggio con la Luna in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) — calore emotivo armonioso profondo. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) come drive intuitivo. Il doppio trigono d’acqua dal pomeriggio di sabato e per tutta la domenica porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa del weekend.

Sul piano pratico, dal pomeriggio di sabato il doppio trigono porta la qualità intuitiva più armonioSa e profondamente nutriente del weekend. Domenica il doppio trigono dura tutta la giornata. Consiglio del weekend: Dal pomeriggio di sabato il doppio trigono porta la profondità intuitiva più armonioSa del weekend. Domenica il doppio trigono dura tutta la giornata come registro dominante. Le strutture reggono. Il weekend porta la qualità intuitiva verso la settimana del cambio.

Classifica del weekend (i segni più fortunati) – 5-6 settembre 2026

Scorpione Toro Pesci Cancro Vergine Bilancia Leone Capricorno Ariete Acquario Gemelli Sagittario

(Essere in basso non significa “weekend difficile”: ogni posizione porta comprensioni diverse e ugualmente necessarie del weekend verso il cambio di giovedì.)

FAQ Oroscopo weekend 5-6 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato del weekend del 5-6 settembre 2026? Il segno più fortunato di questo weekend è lo Scorpione. La triplice risonanza favorevole — il trigono d’acqua dalla Luna in Cancro (dal pomeriggio di sabato e per tutta la domenica), il trigono d’acqua da Marte in Cancro e il sestile dalla doppia risonanza vergine — porta la qualità trasformativa più profondamente armonioSa, nutrientemente costruttiva e metodicamente autentica di tutto il weekend. Il doppio trigono d’acqua porta la profondità come modo naturale e sedimentatamente genuino; domenica la triplice risonanza dura tutta la giornata come registro dominante. Anche Toro e Pesci escono favoriti: il primo per la triplice risonanza sensoriale armonioSa, il secondo per il doppio trigono d’acqua profondo.

Che energia porta il weekend del 5-6 settembre 2026? Il weekend porta due giornate in progressione come penultimo fine settimana prima della settimana della Luna Nuova del 10 settembre.

Sabato mattina — Luna in Gemelli: la leggerezza intellettuale, la curiosità dialogica e l’originalità come tono della prima parte; il sestile favorevole per Ariete e Leone; il trigono karmico per Acquario e Bilancia; l’opposizione visionaria per il Sagittario

Sabato 16:30 CEST — Luna in Cancro: il cambio verso il calore emotivo protettivo e nutriente; con Marte nel segno, la doppia risonanza emotiva porta il calore profondo come registro del pomeriggio e della sera; i segni d’acqua trovano il trigono armonioso come qualità più genuina

Domenica — doppia risonanza canceriana per tutta la giornata: la Luna e Marte nel segno portano il calore emotivo più nutriente, profondamente protettivo e genuinamente radicato come tono dominante della domenica Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di questo weekend 5-6 settembre 2026? Usa sabato mattina per le conversazioni più dialogicamente genuine e originali nella leggerezza geminiana; poi rispetta il cambio del pomeriggio (16:30 CEST) come il registro più nutriente e protettivamente autentico — il calore emotivo come linguaggio più genuino del fine settimana. La domenica porta la qualità di cura emotiva profonda come registro più prezioso della prima domenica di settembre — rispettala come il suolo più fertile verso il quadruplo cambio di giovedì e la Luna Nuova di venerdì. Domanda guida per sabato: “Come porto la leggerezza intellettuale del mattino come apertura autentica e poi il calore emotivo del pomeriggio come registro più nutriente — e quella progressione diventa il suolo più fertile verso il cambio della settimana?” Domanda guida per domenica: “Quale struttura di cura emotiva profonda e armonioSamente protettiva voglio portare nella prima domenica di settembre come fondamento più genuino verso la Luna Nuova del 10?” Perché seguire l’oroscopo del weekend? Aiuta a capire quale tipo di energia favorisce il riposo, la socialità o il chiarimento nelle due giornate più libere della settimana

Permette di scegliere come usare il tempo in modo più consapevole

Offre spunti su quando spingere e quando lasciare che le cose si sviluppino da sole

Le stelle suggeriscono il mood, ma il modo in cui riempi sabato e domenica resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Weekend 5-6 Settembre 2026

L’oroscopo del weekend di sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 racconta due giornate perfette per:

Rispettare il cambio di registro di sabato (16:30 CEST) come il momento più significativo del fine settimana — la Luna in Cancro porta il calore emotivo più nutriente come apertura verso il registro più profondo e genuinamente protettivo; la doppia risonanza emotiva porta la qualità più necessaria del pomeriggio

Onorare la domenica come il giorno più nutriente e profondamente armonioso del weekend — la doppia risonanza canceriana per tutta la giornata porta il calore più genuino e protettivamente autentico come suolo più fertile verso il quadruplo cambio di giovedì e la Luna Nuova di venerdì

Usare la leggerezza intellettuale di sabato mattina per le conversazioni più dialogicamente genuine e originali — quella qualità di vivacità armonioSa diventa il fondamento più autentico prima del cambio emotivo del pomeriggio

In amore , il weekend porta la leggerezza dialogica del sabato mattina e il calore emotivo profondo del pomeriggio-domenica come due qualità complementari — onora ognuna nell’ordine in cui si presenta; le connessioni del calore emotivo profondo diventano le strutture relazionali più nutrienti verso la Luna Nuova del 10

, il weekend porta la leggerezza dialogica del sabato mattina e il calore emotivo profondo del pomeriggio-domenica come due qualità complementari — onora ognuna nell’ordine in cui si presenta; le connessioni del calore emotivo profondo diventano le strutture relazionali più nutrienti verso la Luna Nuova del 10 Nel lavoro , la domenica porta la cura emotiva più profonda come fondamento delle riflessioni più necessarie verso la settimana del cambio; le strutture avanzate nel registro della domenica reggono nel ciclo lungo verso la Luna Nuova del 10 settembre

, la domenica porta la cura emotiva più profonda come fondamento delle riflessioni più necessarie verso la settimana del cambio; le strutture avanzate nel registro della domenica reggono nel ciclo lungo verso la Luna Nuova del 10 settembre Con te stesso, questo weekend porta la transizione più genuina del primo fine settimana di settembre: la leggerezza come apertura, il calore emotivo come registro dominante, la domenica come suolo fertile — tre qualità diverse e ugualmente necessarie del weekend più emotivamente nutriente verso il cambio autunnale di giovedì

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.