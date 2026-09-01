Oroscopo settimanale dal 7 al 13 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 settembre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri classifica e consigli.

Oroscopo settimanale 7 – 13 settembre 2026

Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 7 settembre a domenica 13 settembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

La settimana più densa di cambiamenti del mese di settembre — quella che porta il quadruplo cambiamento planetario più significativo dell’autunno 2026 in un solo giorno (giovedì 10), la Luna Nuova più produttiva e metodicamente autentica dell’anno (venerdì 11 ore 05:26 CEST), e i tre transiti mercuriali più articolati del week-end come apertura verso la stagione bilancina.

La prima parte della settimana porta la sedimentazione più necessaria verso il cambio. Lunedì 7 con la Luna in Cancro porta l’ultima giornata piena del ciclo canceriano come chiusura emotiva. Martedì 8 con la Luna che entra in Leone nelle primissime ore porta la vivacità espansiva e creativa come registro di metà settimana con Giove nel segno — la doppia risonanza leonina come sfondo generoso. Mercoledì 9 porta la Luna in Leone nella qualità più sedimentata come vigilia del quadruplo cambio di domani.

Giovedì 10 settembre è il giorno più denso di cambiamenti della settimana — anzi del mese intero. In un solo giorno, quattro transiti significativi si perfezionano. Alle 08:27 CEST Urano staziona retrogrado in Gemelli — il pianeta dell’originalità e dell’innovazione inverte la direzione verso il ciclo di revisione più riflessivo e interiore fino a febbraio 2027; è il momento di riflettere sui cambiamenti comunicativi e tecnologici avviati, non di impulsarne di nuovi. Alle 10:07 CEST Venere entra in Scorpione — la reciprocità armonioSa lascia la leggerezza bilancina per la profondità intensa e autenticamente trasformativa: la superficialità relazionale diventa intollerabile, la connessione d’anima diventa il nuovo standard; Venere rimarrà in Scorpione fino a gennaio 2027. Alle 18:20 CEST Mercurio entra in Bilancia — la comunicazione si sposta dalla precisione metodica vergine alla diplomazia equilibrata e armonioSamente dialogica: la parola che cerca il punto di incontro invece della perfezione analitica. La sera la Luna entra in Vergine (stimato ~20-23 CEST) preparando il campo per la Luna Nuova di domani.

Venerdì 11 settembre alle 05:26 CEST — la Luna Nuova si perfeziona in Vergine portando il ciclo di inizi più produttivi, metodicamente radicati e genuinamente costruttivi del mese autunnale. La Luna Nuova porta il momento più propizio per avanzare le intenzioni che richiedono la cura più analitica, la precisione più genuina e l’integrazione più disciplinata come fondamento. Con il Sole ancora in Vergine, la doppia risonanza porta il ciclo produttivo più completo e metodicamente autentico. Poi il week-end porta i tre transiti di Mercurio in Bilancia più articolati: sabato il trigono a Plutone (17:59) e l’opposizione a Nettuno (18:37); domenica il trigono a Urano Rx (16:39). La comunicazione diplomatica di Mercurio in Bilancia porta la qualità di dialogo più profondo, visionario e originalmente riflessivo del week-end.

Tema della settimana: Giovedì il quadruplo cambiamento più denso del mese (Urano Rx + Venere Scorpione + Mercurio Bilancia + Luna Vergine) — venerdì 05:26 CEST la Luna Nuova in Vergine porta il ciclo più produttivo — il week-end Mercurio porta i dialoghi più profondi e originali

Ecco l’oroscopo settimanale dal 7 al 13 settembre 2026, segno per segno.

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La settimana porta all’Ariete la verifica strutturale sedimentata come sfondo (Saturno/Chirone Rx nel segno) e la Luna Nuova di venerdì come ciclo di inizi nel segno opposto (Vergine). Lunedì e martedì con la Luna in Cancro poi Leone portano il quadrato e il trigono di fuoco come apertura. Giovedì il quadruplo cambiamento porta: Urano Rx nel segno adiacente (Gemelli = sestile armonioso); Venere in Scorpione porta l’opposizione relazionale (Scorpione ↔ Ariete = quinconce 150°); Mercurio in Bilancia porta l’opposizione comunicativa (Bilancia ↔ Ariete = opposizione 180°). La Luna Nuova di venerdì porta il quinconce metodico (Vergine ↔ Ariete = quinconce 150°) — adattamento metodico verso il nuovo ciclo.

Lavoro:

Lun-Mer: la sedimentazione porta la qualità di raccoglimento verso il cambio

Gio con il quadruplo cambio: le verifiche strutturali più necessarie sui cambiamenti comunicativi e relazionali

Ven con la Luna Nuova: il quinconce porta l’adattamento metodico — porta le intenzioni nel nuovo ciclo nella forma più coraggiosa

Benessere: Il doppio ciclo revisionante porta la settimana più necessaria verso la comprensione autunnale. La Luna Nuova porta l’adattamento metodico come chiarezza.

Consiglio della settimana per l’Ariete: Giovedì il quadruplo cambio porta le verifiche più necessarie sui cambiamenti comunicativi e relazionali. La Luna Nuova porta il quinconce di adattamento metodico. Le strutture reggono nel ciclo lungo. La settimana porta le comprensioni verso il ciclo autunnale.

Toro ♉

Amore: La settimana porta al Toro la triplice risonanza favorevole come sfondo della Luna Nuova. Martedì e mercoledì con la Luna in Leone porta il quadrato (Leone ↔ Toro = quadrato 90°). Giovedì: Venere in Scorpione porta l’opposizione (Scorpione ↔ Toro = opposizione 180°) — la verifica relazionale più necessaria sul ciclo intenso; Mercurio in Bilancia porta il quinconce (Bilancia ↔ Toro = quinconce 150°). La Luna Nuova in Vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Toro = trigono 120°) — il ciclo di inizi più armonioSamente costruttivo del mese per il Toro.

Lavoro:

Ven con la Luna Nuova: il trigono porta il ciclo di inizi più solidamente costruttivo — avanza le strutture operative più importanti in questa finestra; reggono nel ciclo lungo

Sab-Dom con Mercurio: il quinconce e poi il trigono (Mercurio Bilancia ↔ Toro: trigono? No: Bilancia ↔ Toro = quinconce 150°) — adattamento comunicativo

Benessere: Stabile. La Luna Nuova porta il ciclo di inizi più armonioSo per il Toro del mese autunnale.

Consiglio della settimana per il Toro: La Luna Nuova di venerdì porta il trigono di terra più armonioso — avanza le strutture più importanti in quella finestra; reggono nel ciclo lungo. Giovedì Venere in Scorpione porta la verifica relazionale intensa. Le strutture reggono verso il ciclo autunnale.

Gemelli ♊

Amore: Urano è nel segno — protagonista della stazione retrograda di giovedì (08:27 CEST). La settimana porta ai Gemelli il ciclo di revisione più riflessivo e originalmente interiore del ciclo autunnale: giovedì Urano staziona retrogrado nel segno portando la qualità di innovazione che si volta verso l’interno — riflessione sui cambiamenti comunicativi e tecnologici avviati come sfondo della seconda parte dell’anno. Poi giovedì Mercurio entra in Bilancia (18:20) portando il dominante in un segno amico (trigono d’aria Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°). La settimana porta la revisione innovativa e la comunicazione armonioSa come due qualità complementari.

Lavoro:

Gio con Urano Rx: il momento più riflessivo del ciclo innovativo — premi pausa sulle grandi iniziative tecnologiche e comunicative; usa il ciclo per la revisione più necessaria

Da Gio con Mercurio Bilancia: il trigono d’aria porta le comunicazioni più armonioSe come sfondo della settimana

Benessere: Sistema nervoso in buona forma. Urano Rx porta la qualità riflessiva come sfondo necessario del ciclo innovativo.

Consiglio della settimana per i Gemelli: Giovedì Urano staziona retrogrado nel segno — premi pausa sui grandi cambiamenti comunicativi e tecnologici; usa il ciclo per la revisione più necessaria. Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria armonioso. La settimana porta la revisione innovativa come fondamento verso il ciclo autunnale.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo protettivo. Lunedì con la Luna nel segno porta la doppia risonanza emotiva come apertura sedimentata. Da martedì la Luna lascia il segno. Giovedì Venere entra in Scorpione portando il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) — il ciclo relazionale più profondo e armonioSamente nutriente del lungo ciclo fino a gennaio 2027 si inaugura. La Luna Nuova in Vergine porta il sestile favorevole (Vergine ↔ Cancro = sestile 60°) come ciclo di inizi metodico armonioso.

Lavoro:

Lun: la doppia risonanza porta la chiusura emotiva armonioSa del ciclo canceriano

Gio con Venere Scorpione: il trigono d’acqua porta il ciclo relazionale più profondo — le partnership operative avanzate in questa settimana hanno la qualità più armonioSa del lungo ciclo

Ven con la Luna Nuova: il sestile porta il ciclo di inizi metodico armonioso

Benessere: Zona stomaco in ottima forma. Il trigono di Venere porta la qualità armonioSa relazionale come sfondo della seconda parte settimana.

Consiglio della settimana per il Cancro: Lunedì la doppia risonanza porta la chiusura armonioSa. Giovedì Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua relazionale più profondo — le strutture di questa settimana hanno la qualità più armonioSa del lungo ciclo. La Luna Nuova porta il sestile metodico. La settimana porta il fondamento emotivo più profondo verso l’autunno.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. Martedì e mercoledì con la Luna nel segno porta la doppia risonanza (Luna + Giove nel segno) come qualità espansiva sedimentata. Giovedì Mercurio in Bilancia porta il sestile favorevole (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) come comunicazione armonioSa. La Luna Nuova di venerdì porta il semisestile (Vergine ↔ Leone = semisestile 30°) — transizione metodica. Il week-end con Mercurio porta il sestile armonioso come sfondo.

Lavoro:

Mar-Mer con la Luna nel segno: la doppia risonanza porta le opportunità creative più espansive della settimana — avanza le strutture più significative in questa finestra

Gio con Mercurio Bilancia: il sestile porta la comunicazione armonioSa collaborativa

Il week-end il sestile di Mercurio porta la comunicazione armonioSa come sfondo

Benessere: Vitalità ottima con la doppia risonanza lunare. La settimana porta la qualità espansiva nella finestra più propicia.

Consiglio della settimana per il Leone: Martedì e mercoledì la doppia risonanza porta le opportunità creative più espansive — avanza le strutture più significative in quella finestra. Giovedì Mercurio Bilancia porta il sestile comunicativo armonioso. La settimana porta la qualità creativa verso il ciclo autunnale.

Vergine ♍

Sei il segno più fortunato della settimana.

Amore: La settimana porta alla Vergine il momento più produttivo, metodicamente autentico e costruttivamente genuino del ciclo mensile autunnale — il ciclo di inizi più significativo del mese nella Luna Nuova nel segno. Il Sole è nel segno per tutta la settimana portando la vitalità più genuina e naturalmente propria. Mercurio — il dominante — è nel segno fino a giovedì 18:20 CEST portando la comunicazione più precisa e analitica. Poi giovedì sera la Luna entra nel segno (~20-23 CEST) portando il campo pre-Luna Nuova nella qualità più metodicamente radicata. E venerdì 11 settembre alle 05:26 CEST la Luna Nuova si perfeziona in Vergine — il momento di inizi più produttivi, metodicamente autentici e costruttivamente genuini del mese autunnale: le intenzioni avanzate in questa finestra (nei giorni intorno alla Luna Nuova) reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo mensile metodico. In astrologia, la Luna Nuova in Vergine porta il ciclo di inizi più propizio per le iniziative che richiedono la cura più analitica, la precisione più genuina, l’integrazione più disciplinata e l’attenzione ai dettagli come modo di costruire qualcosa di solido: routine, salute, lavoro, servizio, analisi. Poi giovedì Mercurio lascia il segno per la Bilancia (18:20) portando la comunicazione nella qualità diplomatica — la luna nuova vergine porta il ciclo produttivo con la doppia risonanza (Sole + Luna nel segno) nelle primissime ore di venerdì. In amore, la settimana porta la qualità di connessione più metodicamente autentica e produttivamente costruttiva del mese autunnale — la Luna Nuova porta il ciclo relazionale più propizio per le strutture relazionali più precise e metodicamente genuine; le intenzioni avanzate nella finestra della Luna Nuova reggono nel ciclo lungo.

Lavoro:

Lun-Gio con il Sole nel segno e Mercurio nel segno: la qualità metodica più autentica come sfondo operativo della prima parte settimana

Ven 05:26 CEST con la Luna Nuova: il momento di inizi più produttivi del mese — avanza le iniziative operative più significative in questa finestra; reggono nel ciclo lungo

Sab-Dom: il Sole ancora nel segno porta la stagione solare metodica come sfondo del week-end

Benessere: La zona digestiva in ottima forma con la stagione solare vergine. La Luna Nuova porta il momento più propizio per le routine metodiche più genuine del ciclo autunnale.

Consiglio della settimana per la Vergine: Venerdì 05:26 CEST la Luna Nuova porta il momento di inizi più produttivi e metodicamente genuini del mese autunnale — avanza le intenzioni più significative in quella finestra; reggono nel ciclo lungo. Il Sole porta la stagione solare. Mercurio porta la precisione fino a giovedì. La settimana porta il ciclo più produttivo e costruttivamente autentico del mese.

Bilancia ♎

Amore: Giovedì Mercurio entra nel segno (18:20 CEST) — la comunicazione trova la qualità più diplomatica, equilibrata e armonioSamente dialogica come tono della seconda parte della settimana. Con Venere appena uscita (entra in Scorpione il 10/9 ore 10:07), la Bilancia chiude il ciclo di domicilio di Venere (37 giorni) e inaugura la stagione di Mercurio nel segno come nuovo registro. Il week-end porta i tre transiti di Mercurio più articolati: sabato il trigono a Plutone e l’opposizione a Nettuno; domenica il trigono a Urano Rx. La Luna Nuova porta il semisestile (Vergine ↔ Bilancia = semisestile 30°) — transizione metodica.

Lavoro:

Gio con Mercurio nel segno: la comunicazione diplomatica più armonioSa come nuovo registro

Sab con trigono Plutone + opposizione Nettuno: le comunicazioni più profonde e visionarie

Dom con trigono Urano Rx: le comunicazioni più originalmente riflessive

Benessere: La zona lombare risponde bene. Mercurio porta la qualità diplomatica come sfondo della seconda parte settimana.

Consiglio della settimana per la Bilancia: Giovedì Mercurio entra nel segno portando la comunicazione diplomatica più armonioSa. Il week-end porta i tre transiti più profondi e originali. La Luna Nuova porta la transizione metodica. La settimana inaugura il ciclo comunicativo più diplomatico verso l’equinozio del 22.

Scorpione ♏

Amore: Giovedì Venere entra nel segno (10:07 CEST) — il ciclo relazionale più profondo, interiormente autentico e trasformativamente significativo del lungo ciclo fino a gennaio 2027 si inaugura. La profondità relazionale più genuina come nuovo standard; la superficialità diventa intollerabile; la connessione d’anima come unico linguaggio autentico. La Luna Nuova in Vergine porta il sestile favorevole (Vergine ↔ Scorpione = sestile 60°) come ciclo di inizi metodico armonioso. Il week-end con Mercurio in Bilancia porta il semisestile (Bilancia ↔ Scorpione = semisestile 30°) — transizione.

Lavoro:

Gio con Venere nel segno: il ciclo relazionale più profondo si inaugura — le partnership operative avanzate in questa settimana hanno la qualità più profonda del lungo ciclo

Ven con la Luna Nuova: il sestile porta il ciclo di inizi metodico armonioso

Benessere: Vitalità in buona forma. Venere porta l’intensità profonda come sfondo della seconda parte settimana.

Consiglio della settimana per lo Scorpione: Giovedì Venere entra nel segno inaugurando il ciclo relazionale più profondo e interiormente autentico fino a gennaio 2027 — le strutture relazionali avanzate questa settimana hanno la qualità più duratura del lungo ciclo. La Luna Nuova porta il sestile metodico. La settimana porta la profondità come fondamento verso il ciclo autunnale.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. Martedì e mercoledì con la Luna in Leone porta la doppia risonanza di fuoco (Luna + Giove Leone in trigono). Giovedì Venere in Scorpione porta il quinconce (Scorpione ↔ Sagittario = quinconce 150°) — adattamento. Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Sagittario = trigono? No: Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) — il sestile porta la comunicazione armonioSa come sfondo. La Luna Nuova porta il quadrato (Vergine ↔ Sagittario = quadrato 90°) come verifica metodica.

Lavoro:

Mar-Mer con la doppia risonanza di fuoco: le opportunità visionarie più espansive della settimana

Da Gio con Mercurio Bilancia: il sestile porta la comunicazione armonioSa come sfondo

Benessere: Ottima vitalità con il trigono di Giove. La settimana porta la qualità visionaria sedimentata.

Consiglio della settimana per il Sagittario: Martedì e mercoledì la doppia risonanza porta le opportunità visionarie più espansive. Giovedì Mercurio Bilancia porta il sestile comunicativo armonioso. La Luna Nuova porta la verifica metodica. La settimana porta la visione come fondamento verso il ciclo autunnale.

Capricorno ♑

Amore: La settimana porta al Capricorno la solidità costruttiva metodica come sfondo sedimentato. Lunedì con la Luna in Cancro porta l’opposizione emotiva. Martedì-mercoledì con la Luna in Leone porta il quinconce. Giovedì Mercurio in Bilancia porta il quadrato karmico (Bilancia ↔ Capricorno = quadrato 90°) comunicativo. La Luna Nuova in Vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Capricorno = trigono 120°) — il ciclo di inizi più solidamente costruttivo e metodico del mese autunnale.

Lavoro:

Ven con la Luna Nuova: il trigono di terra porta il ciclo di inizi più solidamente costruttivo — avanza le strutture metodiche più significative; reggono nel ciclo lungo

Sab-Dom con Mercurio: le verifiche comunicative più necessarie

Benessere: Stabile. La Luna Nuova porta il ciclo di inizi più solidamente costruttivo del mese.

Consiglio della settimana per il Capricorno: Venerdì la Luna Nuova porta il trigono di terra più solidamente costruttivo — avanza le strutture più significative in quella finestra; reggono nel ciclo lungo. Giovedì Mercurio porta le verifiche comunicative. La settimana porta la solidità metodica come fondamento verso il ciclo autunnale.

Acquario ♒

Amore: Urano nel segno (Gemelli) — giovedì staziona retrogrado portando la revisione innovativa più riflessiva. Il Nodo Nord nel segno porta la qualità karmicaa come sfondo. Giovedì Venere in Scorpione porta il quadrato (Scorpione ↔ Acquario = quadrato 90°) come verifica relazionale. Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) come comunicazione diplomatica armonioSa karmicaa. La Luna Nuova porta il quadrato metodico (Vergine ↔ Acquario = quadrato 90°) come verifica.

Lavoro:

Gio con Urano Rx: la revisione più riflessiva del ciclo innovativo — premi pausa sui grandi cambiamenti; usa il ciclo per la riflessione

Da Gio con Mercurio Bilancia: il trigono karmico porta la comunicazione armonioSa karmicaa come sfondo

Benessere: Buona energia. Urano Rx porta la qualità riflessiva. Il trigono karmico porta la comunicazione armonioSa.

Consiglio della settimana per l’Acquario: Giovedì Urano staziona retrogrado — premi pausa sui grandi cambiamenti innovativi; usa il ciclo per la revisione più riflessiva. Mercurio in Bilancia porta il trigono karmico armonioso. La settimana porta la revisione innovativa come fondamento verso il ciclo autunnale.

Pesci ♓

Amore: La settimana porta ai Pesci le risonanze d’acqua più profonde. Giovedì Venere entra in Scorpione portando il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) — il ciclo relazionale più profondo e armonioSamente trasformativo del lungo ciclo si inaugura per i Pesci. Mercurio in Bilancia porta il quinconce (Bilancia ↔ Pesci = quinconce 150°) — adattamento comunicativo. La Luna Nuova porta l’opposizione (Vergine ↔ Pesci = opposizione 180°) come prima verifica del ciclo metodico intuitivo. Il week-end con Mercurio opposto Nettuno (12/9) porta il trigono (Nettuno Ariete ↔ Pesci? No: Nettuno è in Ariete) — la visione come sfondo.

Lavoro:

Gio con Venere Scorpione: il trigono d’acqua porta il ciclo relazionale più profondo — le partnership operative avanzate questa settimana hanno la qualità più armonioSa del lungo ciclo

Ven con la Luna Nuova: l’opposizione porta la prima verifica metodica intuitiva del ciclo mensile

Benessere: Sensibilità fisica in buona forma. Il trigono di Venere porta la qualità armonioSa trasformativa come sfondo della seconda parte settimana.

Consiglio della settimana per i Pesci: Giovedì Venere entra in Scorpione portando il trigono d’acqua relazionale più profondo del lungo ciclo — le strutture relazionali avanzate questa settimana hanno la qualità più duratura. La Luna Nuova porta la verifica metodica intuitiva. La settimana porta la profondità come fondamento verso il ciclo autunnale.

Classifica della settimana 7-13 settembre 2026

Vergine Scorpione Cancro Leone Toro Capricorno Bilancia Pesci Gemelli Sagittario Ariete Acquario

(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: vuol solo dire che servono più pazienza, selezione e cura di te.)

FAQ – Oroscopo settimana 7-13 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato della settimana 7-13 settembre 2026? Il segno più fortunato di questa settimana è la Vergine. Venerdì 11 settembre alle 05:26 CEST la Luna Nuova si perfeziona nel segno portando il ciclo di inizi più produttivi, metodicamente autentici e costruttivamente genuini del mese autunnale. Il Sole nel segno per tutta la settimana porta la vitalità più naturale. Mercurio nel segno fino a giovedì porta la comunicazione più precisa. La finestra della Luna Nuova porta le strutture più genuinamente metodiche che reggono nel ciclo lungo. Anche Scorpione e Cancro escono favoriti: il primo per l’ingresso di Venere nel segno (10/9) che inaugura il ciclo relazionale più profondo fino a gennaio 2027, il secondo per il trigono d’acqua da Venere Scorpione. Cosa porta la Luna Nuova in Vergine dell’11 settembre 2026? La Luna Nuova si perfeziona venerdì 11 settembre alle 05:26 CEST (11:26 PM EDT del 10 settembre) in Vergine — il ciclo di inizi più produttivi, metodicamente autentici e costruttivamente genuini del mese autunnale. In astrologia, la Luna Nuova porta il momento più propizio per avanzare le intenzioni che richiedono la cura più analitica, la precisione più genuina e l’integrazione più disciplinata come fondamento: routine, salute, lavoro, servizio, analisi. Le strutture avanzate nella finestra della Luna Nuova (nei giorni intorno al venerdì mattina) reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo mensile metodico. La Luna Nuova in Vergine coincide con il quadruplo cambiamento di giovedì (Urano Rx, Venere Scorpione, Mercurio Bilancia) — i quattro cambiamenti preparano il campo; la Luna Nuova porta l’inizio più metodico e genuino. Cosa porta il quadruplo cambiamento di giovedì 10 settembre 2026? Giovedì 10 settembre porta quattro transiti significativi nello stesso giorno — il giorno più denso di cambiamenti del mese intero. Urano staziona retrogrado in Gemelli (08:27 CEST) portando la revisione innovativa più riflessiva; Venere entra in Scorpione (10:07 CEST) inaugurando il ciclo relazionale più profondo e interiormente autentico fino a gennaio 2027; Mercurio entra in Bilancia (18:20 CEST) portando la comunicazione nella qualità più diplomatica ed equilibrata; la Luna entra in Vergine la sera preparando il campo per la Luna Nuova di domani mattina. I quattro cambiamenti portano ognuno la propria qualità di apertura verso il ciclo autunnale più articolato. Qual è il consiglio generale della settimana 7-13 settembre 2026? In amore: usa la finestra della Luna Nuova di venerdì (05:26 CEST) per le intenzioni relazionali più metodicamente radicate — le strutture avanzate in quella finestra reggono nel ciclo lungo; poi rispetta l’ingresso di Venere in Scorpione come il cambio verso la profondità relazionale più intensa e autenticamente trasformativa. Nel lavoro: la Luna Nuova porta il momento più propizio per le iniziative operative più significative del mese autunnale; le strutture avanzate nella finestra reggono nel ciclo lungo verso il mese; il week-end porta i tre transiti di Mercurio più articolati come apertura verso la stagione bilancina. Con te stesso: giovedì porta il quadruplo cambio più necessario — rispetta ogni cambiamento nell’ordine in cui si presenta; poi la Luna Nuova porta il ciclo più produttivo come apertura verso l’autunno. Domanda guida della settimana: “Quale struttura metodicamente radicata e analiticamente genuina porto nella finestra della Luna Nuova del venerdì come fondamento più solido del ciclo autunnale — e quella qualità di cura autentica diventa il seme più fertile verso ottobre?” Perché seguire l’oroscopo settimanale? Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare

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Conclusione Oroscopo Settimanale 7 – 13 Settembre 2026

L’oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026 racconta giorni in cui:

Giovedì 10 settembre porta il quadruplo cambiamento più denso del mese: Urano Rx (08:27), Venere Scorpione (10:07), Mercurio Bilancia (18:20) e Luna Vergine — quattro qualità di apertura verso il ciclo autunnale nell’arco di una sola giornata

Venerdì 11 settembre alle 05:26 CEST la Luna Nuova in Vergine porta il ciclo di inizi più produttivi, metodicamente autentici e costruttivamente genuini del mese — usa quella finestra per le intenzioni più significative; reggono nel ciclo lungo

Il week-end porta i tre transiti di Mercurio in Bilancia più profondi e originali: trigono Plutone (sabato) + opposizione Nettuno (sabato) + trigono Urano Rx (domenica) come apertura verso la stagione bilancina

In amore , la settimana porta la Luna Nuova come ciclo di inizi relazionali più propizio; Venere in Scorpione come profondità relazionale inaugurale; Mercurio in Bilancia come comunicazione diplomatica — tre qualità diverse e ugualmente necessarie dell’apertura autunnale relazionale

, la settimana porta la Luna Nuova come ciclo di inizi relazionali più propizio; Venere in Scorpione come profondità relazionale inaugurale; Mercurio in Bilancia come comunicazione diplomatica — tre qualità diverse e ugualmente necessarie dell’apertura autunnale relazionale Nel lavoro , la finestra della Luna Nuova (venerdì mattina) porta il momento più produttivo e metodicamente autentico del mese autunnale; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo; il week-end porta i dialoghi operativi più profondi e originali

, la finestra della Luna Nuova (venerdì mattina) porta il momento più produttivo e metodicamente autentico del mese autunnale; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo; il week-end porta i dialoghi operativi più profondi e originali Con te stesso, questa settimana porta il cambiamento più articolato e produttivo del mese di settembre: il quadruplo cambio come apertura multipla, la Luna Nuova come fondamento del ciclo, il week-end come dialogo più profondo — tre momenti diversi e ugualmente necessari della settimana più densa dell’autunno 2026

Queste previsioni astrologiche sono redatte da esperti e basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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