Oroscopo di venerdì 4 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, venerdì 4 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Venerdì 4 Settembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, venerdì 4 settembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il venerdì del bilancio — quello che porta l’Ultimo Quarto lunare come il momento più onesto e necessario del ciclo crescente: la domanda più autentica su cosa portare avanti verso la Luna Nuova del 10 settembre e cosa lasciare andare prima del nuovo ciclo. Alle 09:51 CEST l’Ultimo Quarto si perfeziona in Gemelli a 11°49′ — il bilancio porta la qualità intellettuale, dialogica e comunicativamente vivace come registro dominante: cosa lasciare andare nella comunicazione, nelle idee e nei dialoghi? Cosa portare avanti nella vivacità intellettuale più genuina verso il nuovo ciclo metodico? In astrologia, l’Ultimo Quarto porta la qualità di bilancio più necessaria del ciclo crescente — non la fine, ma il momento di discernimento più onesto tra quello che merita di continuare e quello che è pronto per il rilascio. Con la Luna in Gemelli per tutta la giornata, la vivacità intellettuale, la curiosità dialogica e la leggerezza originale restano il tono costante del venerdì del bilancio. La doppia risonanza vergine (Sole + Mercurio nel segno) porta il quadrato (Vergine ↔ Gemelli = quadrato 90°) come tensione tra il bilancio intellettuale e la precisione metodica — la domanda più necessaria: dove la vivacità comunicativa porta la cura analitica genuina? Urano nel segno porta l’originalità come sfondo costante del ciclo lunare geminiano. Giove in Leone porta l’amplificatore generoso. Venere in Bilancia porta la reciprocità armonioSa. Marte in Cancro porta il drive emotivo protettivo.

Tema del giorno: Ultimo Quarto Luna Gemelli 11°49′ (09:51 CEST) — il venerdì del bilancio intellettuale più necessario verso la Luna Nuova del 10 settembre

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Ariete ♈

Amore: La Luna in Gemelli porta il sestile favorevole (Gemelli ↔ Ariete = sestile 60°) — vivacità intellettuale armonioSa come sfondo. L’Ultimo Quarto porta il sestile di bilancio armonioso. Giove in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. Saturno e Chirone retrogradi nel segno portano il doppio ciclo revisionante compassionevole.

Lavoro: Il sestile porta la vivacità intellettuale armonioSa. Il trigono porta l’espansione. L’Ultimo Quarto porta il bilancio armonioso. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma. Il sestile porta la vivacità. Il doppio ciclo porta la compassione.

Consiglio del giorno: Il sestile porta la vivacità armonioSa. Il trigono porta l’espansione. L’Ultimo Quarto porta il bilancio intellettuale armonioso. Il venerdì porta la preparazione verso la Luna Nuova del 10.

Toro ♉

Amore: La Luna in Gemelli porta il semisestile (30°) — transizione. La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Toro = trigono 120°) come qualità metodica costruttiva. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Toro = sestile 60°) come drive costruttivo. La doppia risonanza favorevole (trigono vergine + sestile Marte) porta la solidità costruttiva come sfondo del bilancio.

Lavoro: La doppia risonanza porta la solidità metodica costruttiva. Il trigono porta la qualità armonioSa. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Stabile. La doppia risonanza porta nutrimento sensoriale costruttivo metodico.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la solidità metodica costruttiva. Il bilancio porta la chiarezza più necessaria. Le strutture reggono. Il venerdì porta le fondamenta costruttive verso la Luna Nuova del 10.

Gemelli ♊

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: Il venerdì porta ai Gemelli il momento di bilancio più vivace, intellettualmente originale e comunicativamente autentico del ciclo crescente. Alle 09:51 CEST l’Ultimo Quarto si perfeziona nel segno a 11°49′ — il bilancio porta la domanda più onesta del ciclo intellettuale: cosa portare avanti nella vivacità comunicativa più genuina verso la Luna Nuova del 10 settembre? Cosa lasciare andare nella leggerezza dialogica che non serve più al nuovo ciclo metodico? La Luna è nel segno per tutta la giornata portando la vivacità intellettuale, la curiosità dialogica e la qualità di scambio originale come tono costante. Urano è nel segno portando l’originalità come sfondo karmicamente risonante dell’Ultimo Quarto — il bilancio porta la qualità di innovazione autentica come discernimento più genuino. La doppia risonanza vergine porta il quadrato (Vergine ↔ Gemelli = quadrato 90°) — la tensione tra il bilancio intellettuale e la precisione metodica come domanda più necessaria del ciclo: dove la vivacità comunicativa porta la cura analitica genuina? Quelle comprensioni nel bilancio portano la qualità più duratura verso la Luna Nuova nel segno? No — la Luna Nuova è in Vergine il 10 settembre. Il bilancio geminiano porta la domanda più onesta su cosa offrire al nuovo ciclo vergine nella forma più genuinamente metodica. Venere in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) come leggerezza relazionale armonioSa. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Gemelli = sestile 60°) come amplificatore armonioso. La doppia risonanza favorevole (trigono Venere + sestile Giove) porta la qualità più armonioSamente espansiva come sfondo del bilancio intellettuale. In amore, il venerdì porta la qualità di connessione più vivacemente intellettuale, dialogicamente onesta e originalmente autentica del ciclo crescente — l’Ultimo Quarto porta il discernimento relazionale più genuino; il trigono di Venere porta la leggerezza armonioSa come sfondo; la Luna nel segno porta la vivacità come linguaggio d’amore più naturale del venerdì del bilancio.

Lavoro: La Luna nel segno + l’Ultimo Quarto + la doppia risonanza favorevole portano la qualità operativa più vivacemente intellettuale, dialogicamente originale e armoniosamente autentica del venerdì del bilancio. Le strutture comunicative discernite nell’Ultimo Quarto reggono nel ciclo lungo come fondamento del nuovo ciclo metodico. Urano porta l’originalità. Il quadrato porta la verifica metodica più necessaria.

Salute: Ottima energia con la Luna nel segno. L’Ultimo Quarto porta la qualità di bilancio più vivace come sfondo energetico necessario.

Consiglio del giorno: L’Ultimo Quarto (09:51 CEST) porta il bilancio più onesto — cosa portare avanti nella vivacità comunicativa più genuina verso la Luna Nuova del 10? Il trigono di Venere porta la leggerezza armonioSa. Il sestile porta l’amplificatore. Urano porta l’originalità. Le strutture del bilancio reggono nel ciclo lungo.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo protettivo. La Luna in Gemelli porta il quinconce (150°) — adattamento intellettuale. L’Ultimo Quarto porta il quinconce di bilancio come adattamento. La doppia risonanza vergine porta il sestile favorevole (Vergine ↔ Cancro = sestile 60°) come comunicazione metodica armonioSa.

Lavoro: Marte porta il drive come sfondo. Il sestile porta la comunicazione metodica armonioSa. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Zona stomaco in ottima forma. Marte porta vitalità. Il sestile porta nutrimento metodico.

Consiglio del giorno: Marte porta il drive emotivo. Il sestile porta la comunicazione metodica armonioSa. Le strutture reggono. Il venerdì porta la qualità emotiva come fondamento verso la Luna Nuova del 10.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. La Luna in Gemelli porta il sestile favorevole (Gemelli ↔ Leone = sestile 60°) — vivacità intellettuale armonioSa. L’Ultimo Quarto porta il sestile di bilancio armonioso — la leggerezza intellettuale come sfondo costruttivo. La doppia risonanza vergine porta il semisestile (30°) — transizione.

Lavoro: Giove porta l’amplificatore. Il sestile porta la vivacità armonioSa. Il bilancio porta la chiarezza armonioSa. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità ottima con Giove. Il sestile porta la vivacità intellettuale armonioSa.

Consiglio del giorno: Giove porta l’amplificatore. Il sestile porta la vivacità armonioSa. Il bilancio porta la chiarezza armonioSa. Le strutture reggono. Il venerdì porta la qualità creativa verso la Luna Nuova del 10.

Vergine ♍

Amore: Il Sole e Mercurio sono nel segno portando la doppia risonanza metodica. La Luna in Gemelli porta il quadrato (Gemelli ↔ Vergine = quadrato 90°) — la tensione più necessaria del bilancio: dove la vivacità comunicativa porta la cura metodica genuina? L’Ultimo Quarto porta il quadrato di bilancio più necessario — la domanda più onesta del ciclo verso la Luna Nuova nel segno (10 settembre): cosa portare avanti nella precisione metodica come fondamento del nuovo ciclo? Marte in Cancro porta il sestile favorevole come drive costruttivo.

Lavoro: Il quadrato del bilancio porta la verifica più necessaria sul ciclo metodico comunicativo. Il sestile porta il drive costruttivo. Le strutture del bilancio reggono nel ciclo lungo verso la Luna Nuova del 10.

Salute: La zona digestiva risponde bene. Il quadrato porta la verifica riflessiva del bilancio. La Luna Nuova del 10 porta il nuovo ciclo produttivo nel segno.

Consiglio del giorno: Il quadrato porta il bilancio più necessario — cosa portare avanti nella precisione metodica verso la Luna Nuova del 10? Il sestile porta il drive costruttivo. Le strutture reggono. Il venerdì porta la chiarezza metodica più necessaria del ciclo.

Bilancia ♎

Amore: Venere è in domicilio — trentatreesimo giorno. La Luna in Gemelli porta il trigono d’aria (Gemelli ↔ Bilancia = trigono 120°) — leggerezza intellettuale armonioSa. L’Ultimo Quarto porta il trigono di bilancio armonioso — la qualità dialogica più genuina come discernimento relazionale. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) come amplificatore. La doppia risonanza favorevole (trigono Luna + sestile Giove) porta la qualità più armonioSamente espansiva del bilancio.

Lavoro: Il trigono porta la leggerezza armonioSa. Il sestile porta l’amplificatore. Venere porta la stagione armonioSa. Le strutture collaborative reggono nel ciclo lungo.

Salute: La zona lombare risponde bene. Il trigono porta la leggerezza armonioSa intellettuale.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la leggerezza intellettuale armonioSa. Il sestile porta l’amplificatore. Venere porta il domicilio. Le strutture reggono. Il venerdì porta la reciprocità armonioSa verso la Luna Nuova del 10.

Scorpione ♏

Amore: La Luna in Gemelli porta il quinconce (150°) — adattamento intellettuale. L’Ultimo Quarto porta il quinconce di bilancio come adattamento. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come drive profondo armonioso. La doppia risonanza vergine porta il sestile favorevole (Vergine ↔ Scorpione = sestile 60°) come qualità metodica armonioSa.

Lavoro: Il trigono porta il drive profondo armonioso. Il sestile porta la comunicazione metodica armonioSa. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma. Il trigono porta nutrimento profondo. Il sestile porta la qualità metodica.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la profondità armonioSa. Il sestile porta la comunicazione metodica. Le strutture reggono. Il venerdì porta la profondità come fondamento verso la Luna Nuova del 10.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. La Luna in Gemelli porta l’opposizione (Gemelli ↔ Sagittario = opposizione 180°) — il bilancio sull’asse intellettuale-visionario: dove la vivacità dialogica porta visione espansiva genuina? L’Ultimo Quarto porta l’opposizione di bilancio come domanda più onesta del ciclo visionario.

Lavoro: Il trigono porta le opportunità visionarie. L’opposizione del bilancio porta la verifica più onesta sul ciclo intellettuale-visionario. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Ottima vitalità con il trigono. L’opposizione porta la qualità riflessiva del bilancio.

Consiglio del giorno: Il trigono porta lo slancio visionario. L’opposizione porta il bilancio più onesto — dove la vivacità porta visione genuina? Le strutture reggono. Il venerdì porta la chiarezza visionaria verso la Luna Nuova del 10.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Gemelli porta il quinconce (150°) — adattamento intellettuale. La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Capricorno = trigono 120°) come qualità metodica costruttiva. Il bilancio porta il quinconce di adattamento come sfondo. Il trigono porta la solidità costruttiva come sfondo metodico.

Lavoro: Il trigono porta la solidità costruttiva metodica. Il bilancio porta il quinconce di adattamento intellettuale. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Stabile. Il trigono porta la solidità metodica costruttiva.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la solidità costruttiva metodica. Il bilancio porta l’adattamento intellettuale. Le strutture reggono. Il venerdì porta le fondamenta costruttive verso la Luna Nuova del 10.

Acquario ♒

Amore: Urano nel segno porta l’originalità. Il Nodo Nord nel segno porta la quarantasettesima giornata karmicaa. La Luna in Gemelli porta il trigono d’aria karmico (Gemelli ↔ Acquario = trigono 120°) come vivacità intellettuale karmicaa. L’Ultimo Quarto porta il trigono di bilancio karmico armonioso. Venere in Bilancia porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) come secondo complementare.

Lavoro: Il trigono karmico porta la vivacità armonioSa. Il Nodo porta la quarantasettesima integrazione. Le comprensioni del bilancio karmico reggono nel ciclo lungo.

Salute: Ottima energia. Il trigono porta la vivacità karmicaa. Il bilancio porta la chiarezza karmicaa.

Consiglio del giorno: Il trigono karmico porta la vivacità intellettuale armonioSa. Il Nodo porta la quarantasettesima integrazione. Urano porta l’originalità. Le comprensioni del bilancio karmico reggono nel ciclo lungo.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Gemelli porta il quadrato (Gemelli ↔ Pesci = quadrato 90°) — verifica intellettuale intuitiva. L’Ultimo Quarto porta il quadrato di bilancio — la domanda più onesta: dove la vivacità intellettuale porta intuizione profonda genuina? Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) come drive intuitivo armonioso. La doppia risonanza vergine porta l’opposizione (Vergine ↔ Pesci = opposizione 180°) come verifica metodica.

Lavoro: Il trigono porta il drive intuitivo armonioso. Il quadrato del bilancio porta la verifica intellettuale più onesta. L’opposizione porta la verifica metodica. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Sensibilità fisica in buona forma. Il trigono porta nutrimento intuitivo profondo. Il bilancio porta la verifica necessaria.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la profondità intuitiva armonioSa. Il quadrato del bilancio porta la verifica intellettuale più onesta. Le strutture reggono. Il venerdì porta la qualità intuitiva verso la Luna Nuova del 10.

Oroscopo 4 settembre 2026 – Classifica del giorno

Gemelli Bilancia Leone Acquario Ariete Toro Vergine Cancro Scorpione Capricorno Pesci Sagittario

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: nel giorno dell’Ultimo Quarto ogni posizione porta comprensioni diverse e ugualmente necessarie del bilancio più onesto.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 4 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato di venerdì 4 settembre 2026? Il segno più fortunato di oggi sono i Gemelli. L’Ultimo Quarto si perfeziona nel segno a 11°49′ alle 09:51 CEST portando il momento di bilancio più vivace, intellettualmente originale e dialogicamente autentico del ciclo crescente. La Luna è nel segno per tutta la giornata portando la vivacità come tono costante. Urano porta l’originalità come sfondo karmicamente risonante del bilancio. La doppia risonanza favorevole (trigono da Venere Bilancia + sestile da Giove Leone) porta la qualità armoniosamente espansiva come sfondo del bilancio intellettuale. Anche Bilancia e Leone escono favoriti: la prima per il trigono d’aria armonioso con il sestile di Giove, il secondo per il sestile vivace e l’amplificatore sedimentato. Cosa porta l’Ultimo Quarto in Gemelli del 4 settembre 2026? L’Ultimo Quarto in Gemelli a 11°49′ (09:51 CEST) porta il momento di bilancio più necessario del ciclo crescente: la domanda più onesta tra quello che merita di continuare verso la Luna Nuova del 10 settembre e quello che è pronto per il rilascio prima del nuovo ciclo. In Gemelli, il bilancio porta la qualità intellettuale più vivace — cosa lasciare andare nella comunicazione, nelle idee e nei dialoghi che non servono più al nuovo ciclo? Cosa portare avanti nella vivacità intellettuale più genuina verso la Luna Nuova in Vergine del 10 settembre? Con la doppia risonanza vergine che porta il quadrato (Vergine ↔ Gemelli = quadrato 90°), il bilancio porta la tensione più necessaria tra la vivacità dialogica e la precisione metodica — la domanda: dove la leggerezza comunicativa porta la cura analitica genuina? Quella comprensione nel bilancio porta la qualità più duratura verso il nuovo ciclo metodico. Com’è l’energia generale di venerdì 4 settembre 2026? Venerdì 4 settembre porta la qualità di bilancio più vivace e intellettualmente necessaria della settimana.

09:51 CEST — Ultimo Quarto in Gemelli: il momento di bilancio più onesto del ciclo crescente nella qualità intellettuale più vivace; la domanda più necessaria su cosa portare avanti e cosa lasciare andare verso la Luna Nuova del 10; con il quadrato dalla doppia risonanza vergine porta la tensione più produttiva tra leggerezza e precisione

Tutto il giorno — Luna in Gemelli: la vivacità intellettuale, la curiosità dialogica e l’originalità come tono costante dell’intera giornata; Urano porta l’originalità come sfondo karmicamente risonante; la leggerezza come registro più propizio del venerdì del bilancio Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: usa la qualità di bilancio vivace dell’Ultimo Quarto per le riflessioni relazionali più oneste e dialogicamente genuine — cosa portare avanti nelle connessioni più vivaci verso la Luna Nuova del 10? Nel lavoro: il bilancio porta la verifica più necessaria sulle strutture comunicative — cosa funziona nella vivacità intellettuale e cosa è pronto per il rilascio? Le strutture che reggono il bilancio diventano le fondamenta più solide del nuovo ciclo metodico. Con te stesso: il venerdì dell’Ultimo Quarto porta la domanda più onesta del ciclo crescente — rispetta quella qualità di discernimento come la più preziosa verso la Luna Nuova del 10 settembre. Domanda guida del giorno: “Cosa lasciare andare nella vivacità comunicativa che non serve più al nuovo ciclo — e cosa portare avanti nella leggerezza intellettuale più genuina come fondamento del nuovo ciclo metodico verso la Luna Nuova del 10 settembre?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 4 Settembre 2026

L’oroscopo di venerdì 4 settembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Rispettare l’Ultimo Quarto (09:51 CEST) come il momento di bilancio più onesto e necessario del ciclo crescente — la domanda più genuina su cosa portare avanti nella vivacità intellettuale più autentica verso la Luna Nuova del 10 settembre e cosa è pronto per il rilascio come spazio più necessario

Usare la qualità di discernimento più vivace e dialogicamente genuina del venerdì come il fondamento più autentico del nuovo ciclo metodico — le comprensioni avanzate nel bilancio reggono nel ciclo lungo come strutture più necessarie verso la Luna Nuova

Onorare la tensione tra la leggerezza geminiana e la precisione metodica vergine come la domanda più produttiva del bilancio — dove la vivacità porta cura analitica genuina? Quella risposta porta il fondamento più solido

In amore , il venerdì porta il bilancio relazionale più vivace e dialogicamente onesto del ciclo crescente — usa la qualità di discernimento del bilancio per le riflessioni più genuine; le connessioni avanzate nel bilancio diventano le strutture relazionali più necessarie verso il nuovo ciclo

, il venerdì porta il bilancio relazionale più vivace e dialogicamente onesto del ciclo crescente — usa la qualità di discernimento del bilancio per le riflessioni più genuine; le connessioni avanzate nel bilancio diventano le strutture relazionali più necessarie verso il nuovo ciclo Nel lavoro , il bilancio porta la verifica più necessaria sulle strutture comunicative — le strutture che reggono il bilancio intellettuale diventano le fondamenta più solide del ciclo metodico; usa il venerdì per le riflessioni operative più oneste verso la Luna Nuova del 10 settembre

, il bilancio porta la verifica più necessaria sulle strutture comunicative — le strutture che reggono il bilancio intellettuale diventano le fondamenta più solide del ciclo metodico; usa il venerdì per le riflessioni operative più oneste verso la Luna Nuova del 10 settembre Con te stesso, questo venerdì porta il momento di discernimento più vivace e intellettualmente onesto del ciclo crescente: il bilancio come domanda genuina, la leggerezza come registro, la tensione metodica come chiarezza — tre qualità diverse e ugualmente necessarie del venerdì più significativo verso la Luna Nuova del 10 settembre

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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