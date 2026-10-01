Oroscopo di sabato 3 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, sabato 3 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Sabato 3 Ottobre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, sabato 3 ottobre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il sabato della svolta revisionante — quello che porta il transito relazionale più significativo di ottobre e la configurazione più intensa del ciclo autunnale come doppio fulcro del sabato. Due transiti principali definiscono il carattere della giornata: la stazione retrograda di Venere al mattino e l’opposizione Marte-Plutone a mezzogiorno.

Alle 09:15 CEST Venere staziona retrograda in Scorpione a 8°. Il ciclo revisionante dei valori relazionali più profondo del ciclo autunnale inizia: fino al 13 novembre Venere porterà la revisione verso l’interno — cosa vale davvero nelle relazioni? Quali pattern relazionali hanno bisogno di essere riesaminati con la profondità più onesta? Dove si nasconde la verità dei sentimenti sotto la superficie? La stazione porta la qualità di rallentamento come il momento più intenso del ciclo revisionante: Venere si ferma, si volta, e inizia il percorso verso l’interno. Ex partner, situazioni relazionali passate e valori finanziari tendono a riemergere per revisione durante questo ciclo.

Alle ~12:38 CEST Marte in Leone forma l’opposizione con Plutone Acquario — la forza creativa espressiva che incontra la trasformazione karmicaa collettiva sull’asse più potente del ciclo: dove il coraggio espressivo porta trasformazione genuina? La configurazione del sabato porta un Grand Cross coinvolgendo i quattro segni fissi (Leone, Scorpione, Acquario, Toro): Venere Rx Scorpione opposta Plutone Acquario, Marte Leone quadrato entrambi, con Mercurio Scorpione a rafforzare il polo scorpionico.

La Luna è in Cancro per tutta la giornata portando la qualità emotiva protettiva e nutriente come registro costante — un tono armonioso d’acqua che porta il calore necessario nella giornata più intensa del ciclo.

Tema del giorno: Venere Rx in Scorpione (09:15 CEST) + Marte Leone opposto Plutone Acquario (~12:38 CEST) + Luna Cancro — il sabato del Grand Cross e dell’inizio del ciclo revisionante relazionale

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Ariete ♈

Amore: La stazione di Venere Rx porta l’opposizione (Scorpione ↔ Ariete = opposizione 180°) revisionante come primo fulcro del sabato. La domanda più onesta del ciclo: cosa vale davvero nelle relazioni più coraggiose? La Luna in Cancro porta il quadrato (Cancro ↔ Ariete = quadrato 90°) emotivo protettivo. Marte Leone porta il trigono di fuoco (Leone ↔ Ariete = trigono 120°) come sfondo espansivo. Chirone Rx nel segno porta il ciclo compassionevole.

Lavoro: Il trigono porta il drive espansivo. Le verifiche portano la chiarezza necessaria. Chirone porta la compassione. Le strutture reggono.

Salute: Vitalità in buona forma. Il trigono porta l’espansione. Il doppio ciclo porta la compassione.

Consiglio del giorno: Venere Rx inaugura il ciclo revisionante relazionale — porta le domande più oneste con la leggerezza necessaria. Il trigono porta il drive espansivo. Chirone porta la compassione. Le strutture reggono.

Toro ♉

Amore: Il Grand Cross coinvolge il segno direttamente: Venere Rx in Scorpione porta l’opposizione (Scorpione ↔ Toro = opposizione 180°) revisionante sull’asse più profondo del ciclo. Marte Leone porta il quadrato (Leone ↔ Toro = quadrato 90°). Plutone porta il quadrato dall’Acquario (Acquario ↔ Toro = quadrato 90°). La Luna in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Toro = sestile 60°) emotivo armonioso come unica voce favorevole del Grand Cross. Il sestile porta il calore emotivo come fondamento nelle verifiche più necessarie.

Lavoro: Il sestile porta il calore armonioso. Le verifiche del Grand Cross portano la chiarezza più necessaria. Le strutture reggono verso la settimana.

Salute: Stabile con il sestile. Il Grand Cross porta la tensione come strumento di chiarezza.

Consiglio del giorno: Il Grand Cross porta le verifiche più necessarie — usa la tensione come chiarezza piuttosto che come fonte di conflitto. Il sestile porta il calore emotivo come fondamento. Le strutture reggono. Porta la leggerezza nelle domande del ciclo revisionante.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno. La Luna in Cancro porta il semisestile (Cancro ↔ Gemelli = semisestile 30°). La doppia risonanza leonina porta il sestile (Leone ↔ Gemelli = sestile 60°) armonioso. Il Sole in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) armonioso. Venere Rx porta il quinconce (Scorpione ↔ Gemelli = quinconce 150°) — adattamento verso la profondità revisionante.

Lavoro: Il trigono porta la comunicazione armonioSa. Il sestile porta la vivacità creativa. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono.

Salute: Sistema nervoso in buona forma. Il trigono porta la qualità armonioSa.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la comunicazione armonioSa. Il sestile porta la vivacità creativa. Venere Rx porta l’adattamento verso la profondità. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono.

Cancro ♋

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: Il sabato porta al Cancro la qualità di risonanza più emotivamente armonioSa, nutrientemente profonda e protettivamente autentica del giorno di Venere Rx. La Luna è nel segno per tutta la giornata portando la risonanza emotiva diretta più calda, nutrientemente genuina e protettivamente propria come tono costante — il registro più naturale e sedimentatamente autentico del sabato del Grand Cross. Venere Rx in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) revisionante armonioso — la profondità relazionale come complementare armonioso della qualità nutriente emotiva; la stazione retrograda porta il trigono nella qualità più interiore e radicata del ciclo revisionante. Mercurio in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) comunicativo profondo — la comunicazione profonda come secondo complementare armonioso. La tripla risonanza d’acqua (Luna nel segno + Venere Rx Scorpione + Mercurio Scorpione in trigono 120° con il Cancro) porta la qualità emotiva più profondamente armonioSa, nutrientemente intuitiva e protettivamente genuina del sabato del Grand Cross — tre voci d’acqua diverse che si amplificano nella qualità più ricca e sedimentatamente autentica della giornata. Il Grand Cross della giornata porta il quadrato (Toro ↔ Cancro = quadrato 90°… aspetta: Leone ↔ Cancro = quinconce 150°; Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°; Acquario ↔ Cancro = quadrato 90°) — Plutone in Acquario porta il quadrato come verifica karmicaa profonda. Marte Leone porta il quinconce (Leone ↔ Cancro = quinconce 150°) creativo. La tripla risonanza porta l’armonia d’acqua come sfondo del Grand Cross — la Luna nel segno porta il calore e la nutrizione come fondamento verso le verifiche più necessarie della giornata. In amore, il sabato porta la qualità di connessione più profondamente armonioSa, emotivamente nutriente e protettivamente genuina del giorno di Venere Rx — la tripla risonanza porta la cura come modo naturale di incontrare l’altro nel sabato del Grand Cross; il calore emotivo come linguaggio d’amore più genuino nelle acque più ricche e sedimentatamente autentiche.

Lavoro: La tripla risonanza porta la qualità operativa più profondamente armonioSa, emotivamente genuina e nutrientemente autentica del sabato. Le strutture avanzate nella tripla risonanza reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo autunnale revisionante. Il quadrato Plutone porta la verifica karmicaa necessaria.

Salute: Zona stomaco in ottima forma con la tripla risonanza. La Luna porta la qualità energetica più nutriente, emotivamente armonioSa e protettivamente genuina del sabato del Grand Cross.

Consiglio del giorno: La tripla risonanza porta la qualità emotiva più profondamente armonioSa del sabato del Grand Cross — la cura nutriente come fondamento delle verifiche più necessarie. La Luna porta il calore come registro dominante. Venere Rx porta la profondità revisionante come trigono armonioso. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Leone ♌

Amore: Marte è nel segno (sesto giorno). Giove è nel segno. Alle ~12:38 CEST Marte forma l’opposizione con Plutone Acquario — il drive creativo espansivo che incontra la trasformazione karmicaa collettiva nella verifica più radicale del ciclo: dove il coraggio espressivo porta trasformazione genuina? La Luna in Cancro porta il quinconce (Cancro ↔ Leone = quinconce 150°). Venere Rx in Scorpione porta il quadrato (Scorpione ↔ Leone = quadrato 90°) — la prima verifica del ciclo revisionante sul drive creativo.

Lavoro: L’opposizione porta la verifica karmicaa più necessaria del ciclo leonino. Il quadrato porta la verifica relazionale. La doppia risonanza porta il drive creativo. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma con la doppia risonanza. L’opposizione porta la tensione come chiarezza necessaria.

Consiglio del giorno: L’opposizione Plutone porta la verifica karmicaa più necessaria del ciclo leonino — dove il coraggio porta trasformazione genuina? Il quadrato Venere Rx porta la verifica relazionale. La doppia risonanza porta il drive. Le strutture reggono.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Vergine = sestile 60°) emotivo armonioso costruttivo. Venere Rx porta il quinconce (Scorpione ↔ Vergine = quinconce 150°) — adattamento revisionante profondo. La doppia risonanza leonina porta il quinconce (Leone ↔ Vergine = quinconce 150°).

Lavoro: Il sestile porta il drive costruttivo emotivo armonioso. I quinconce portano l’adattamento. Le strutture reggono.

Salute: La zona digestiva risponde bene. Il sestile porta la qualità costruttiva armonioSa.

Consiglio del giorno: Il sestile porta la qualità costruttiva emotiva armonioSa. I quinconce portano l’adattamento verso i registri del Grand Cross. Le strutture reggono. Il sabato porta la qualità metodica verso la settimana.

Bilancia ♎

Amore: Il Sole è nel segno — quattordicesima giornata solare. La Luna in Cancro porta il quadrato (Cancro ↔ Bilancia = quadrato 90°) emotivo-diplomatico. Venere Rx porta l’opposizione (Scorpione ↔ Bilancia = semisestile 30°… aspetta: Scorpione ↔ Bilancia = semisestile 30°) — il semisestile porta la transizione verso la profondità revisionante. La doppia risonanza leonina porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) armonioso.

Lavoro: Il sestile porta l’amplificatore armonioso. Il Sole porta la vitalità solare. Il quadrato porta la verifica emotiva-diplomatica. Le strutture reggono.

Salute: La zona lombare risponde bene. Il sestile porta la leggerezza. Il Sole porta la vitalità solare.

Consiglio del giorno: Il sestile porta l’amplificatore armonioso. Il Sole porta la vitalità solare. Il quadrato porta la verifica emotiva-diplomatica. Le strutture reggono verso la settimana.

Scorpione ♏

Amore: Alle 09:15 CEST Venere staziona retrograda nel segno a 8° — il ciclo revisionante più profondo dei valori relazionali inizia. Mercurio è nel segno. La doppia risonanza scorpionica inaugura il suo registro revisionante più interiore e radicato: la domanda più necessaria del ciclo. Cosa vale davvero nelle relazioni più profonde? Quali pattern relazionali chiedono revisione con la profondità più onesta? Il Grand Cross porta il quadrato da Marte Leone come tensione creativa-trasformativa e l’opposizione da Plutone Acquario come verifica karmicaa profonda. La Luna in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come registro emotivo armonioso di sfondo.

Lavoro: La stazione di Venere porta il rallentamento revisionante come qualità più necessaria. Il trigono Cancro porta il calore emotivo come sfondo. Le strutture reggono nel ciclo lungo verso il diretto del 13 novembre.

Salute: Vitalità in buona forma. La stazione porta la qualità revisionante interiore come registro necessario.

Consiglio del giorno: Venere staziona retrograda nel segno — onora il rallentamento come la qualità più necessaria del ciclo revisionante. Porta le domande più oneste con la leggerezza necessaria; tieni le intenzioni revisionanti aperte fino al diretto del 13 novembre. Il trigono porta il calore emotivo. Le strutture reggono.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco. Marte in Leone porta il secondo trigono di fuoco (con l’opposizione Plutone in background). La doppia risonanza di fuoco (Marte + Giove Leone in trigono 120° con Sagittario) porta la qualità visionaria. Venere Rx in Scorpione porta il sestile (Scorpione ↔ Sagittario = sestile 60°) revisionante armonioso profondo. Il Sole in Bilancia porta il sestile armonioso diplomatico. La tripla risonanza favorevole (doppio trigono di fuoco + sestile Venere Rx) porta la qualità visionaria-profonda più armonioSa del sabato.

Lavoro: La tripla risonanza porta la qualità visionaria profonda armonioSa. I sestili portano la leggerezza armonioSa. Le strutture reggono.

Salute: Ottima vitalità. La tripla risonanza porta la qualità espansiva profonda.

Consiglio del giorno: La tripla risonanza porta la qualità visionaria profonda armonioSa. I sestili portano la leggerezza. Le strutture reggono. Il sabato porta lo slancio verso la settimana.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Cancro porta l’opposizione (Cancro ↔ Capricorno = opposizione 180°) emotiva-strutturale sull’asse. Venere Rx porta il sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) revisionante profondo armonioso. Mercurio porta il sestile profondo armonioso. La doppia risonanza profonda (sestile Venere Rx + sestile Mercurio Scorpione) porta la qualità revisionante più costruttivamente armonioSa come sfondo dell’opposizione.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità profonda costruttiva armonioSa. L’opposizione porta la verifica emotiva-strutturale. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Stabile. La doppia risonanza porta la profondità costruttiva. L’opposizione porta la verifica necessaria.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità profonda costruttiva armonioSa. L’opposizione porta la verifica emotiva-strutturale. Le strutture reggono verso la settimana.

Acquario ♒

Amore: Plutone Rx nel segno — alle ~12:38 CEST Marte Leone forma l’opposizione con Plutone nel segno. Il drive creativo espansivo che incontra la trasformazione karmicaa collettiva: la verifica più radicale e karmicamente necessaria del ciclo leonino. Venere Rx porta l’opposizione (Scorpione ↔ Acquario = quadrato 90°… aspetta: Scorpione ↔ Acquario = quadrato 90°) — il quadrato revisionante karmicao. Il Grand Cross porta le verifiche più necessarie del ciclo karmicao. Il Nodo Nord porta la settantaseiesima giornata karmicaa.

Lavoro: L’opposizione Marte porta la verifica karmicaa più radicale del ciclo. Il quadrato Venere Rx porta la verifica revisionante karmicaa. Il Nodo porta la settantaseiesima integrazione. Le comprensioni reggono.

Salute: Buona energia. L’opposizione porta la tensione come chiarezza karmicaa.

Consiglio del giorno: L’opposizione Marte porta la verifica karmicaa più radicale del ciclo leonino — dove il coraggio porta trasformazione genuina? Il quadrato Venere Rx porta la verifica revisionante. Il Nodo porta l’integrazione karmicaa. Le comprensioni reggono.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Pesci = trigono 120°) emotivo armonioso. Venere Rx in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) revisionante profondo. Mercurio porta il trigono d’acqua comunicativo profondo. La tripla risonanza d’acqua (Luna Cancro + Venere Rx Scorpione + Mercurio Scorpione in trigono con i Pesci) porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa, emotivamente genuina e nutrientemente autentica del sabato del Grand Cross — la stessa qualità ricca del Cancro, nel registro intuitivo più proprio dei Pesci.

Lavoro: La tripla risonanza porta la qualità intuitiva profonda armonioSa più ricca del sabato. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Sensibilità fisica in ottima forma. La tripla risonanza porta nutrimento intuitivo profondo e caldo.

Consiglio del giorno: La tripla risonanza porta la qualità intuitiva profonda armonioSa più ricca del sabato del Grand Cross. La Luna porta il calore emotivo. Venere Rx porta la profondità revisionante come trigono armonioso. Le strutture reggono verso la settimana.

Oroscopo 3 ottobre 2026 – Classifica del giorno

Cancro Pesci Sagittario Capricorno Scorpione Leone Bilancia Gemelli Ariete Vergine Toro Acquario

(Essere in basso nel giorno del Grand Cross non significa “sabato da buttare”: ogni posizione porta le verifiche più necessarie verso il ciclo revisionante di ottobre.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 3 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato di sabato 3 ottobre 2026? Il segno più fortunato di oggi è il Cancro. La tripla risonanza d’acqua — la Luna nel segno, il trigono da Venere Rx in Scorpione (stazione retrograda alle 09:15 CEST) e il trigono da Mercurio in Scorpione — porta la qualità emotiva più profondamente armonioSa, nutrientemente intuitiva e protettivamente genuina del sabato del Grand Cross. Tre voci d’acqua che si amplificano nella qualità più calda e sedimentatamente autentica della giornata — il calore emotivo come fondamento necessario nel giorno più intenso del ciclo autunnale. Anche Pesci e Sagittario escono favoriti: il primo per la stessa tripla risonanza d’acqua nel registro intuitivo, il secondo per la tripla risonanza visionaria-profonda armonioSa. Cosa porta la stazione retrograda di Venere in Scorpione del 3 ottobre 2026? Venere staziona retrograda in Scorpione sabato 3 ottobre alle 09:15 CEST (3:15 AM EDT) a 8° e resterà in retroazione fino al 13 novembre 2026 (passando in Bilancia il 25 ottobre). La stazione porta il momento più intenso del ciclo revisionante — Venere si ferma e si volta verso l’interno. Il ciclo porta la revisione più profonda dei valori relazionali del ciclo annuale: cosa vale davvero nelle connessioni più profonde? Quali pattern relazionali chiedono revisione onesta? Dove si nasconde la verità dei sentimenti sotto la superficie? In Scorpione, la retroazione porta le domande più necessarie sulla profondità e l’autenticità dei legami. Segnali tipici del periodo: ex partner o situazioni relazionali passate che riemergono per revisione, riesame dei valori finanziari e creativi, maggiore consapevolezza dei pattern relazionali più profondi. I segni fissi (Scorpione, Toro, Leone, Acquario) trovano le verifiche più intense; i segni d’acqua (Cancro, Pesci) trovano il trigono armonioso; i segni di terra (Capricorno, Vergine) trovano il sestile costruttivo. Com’è l’energia generale di sabato 3 ottobre 2026? Sabato 3 ottobre porta il Grand Cross più intenso del ciclo autunnale come configurazione dominante della giornata.

09:15 CEST — Venere Rx in Scorpione: la stazione più significativa del ciclo autunnale; il ciclo revisionante dei valori relazionali più profondo inizia; porta il rallentamento verso l’interno come qualità più necessaria; le intenzioni relazionali vanno tenute con leggerezza fino al diretto del 13 novembre

~12:38 CEST — Marte Leone opposto Plutone Acquario: la configurazione più radicale del ciclo leonino; il drive creativo espansivo che incontra la trasformazione karmicaa collettiva; i segni fissi trovano la tensione più necessaria del Grand Cross; la domanda più urgente: dove il coraggio porta trasformazione genuina?

Tutto il giorno — Luna in Cancro: il calore emotivo, la nutrizione e la qualità protettiva come registro costante di sfondo; la Luna porta il tono più armonioso nel giorno più intenso come fondamento necessario Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: onora il rallentamento di Venere Rx come la qualità più necessaria del ciclo revisionante — porta le domande più oneste sui valori relazionali con la leggerezza necessaria, senza strutture definitive fino al diretto del 13 novembre; usa la Luna in Cancro come calore emotivo di fondamento. Nel lavoro: la tensione del Grand Cross porta la chiarezza più necessaria sulle strutture operative — usala come strumento di comprensione piuttosto che come fonte di conflitto; i chiarimenti strategici avanzati nel Grand Cross reggono nel ciclo lungo. Con te stesso: il sabato porta il Grand Cross come invito alla revisione più necessaria — onora il rallentamento come la qualità più preziosa verso il ciclo profondo di ottobre. Domanda guida del giorno: “Quale revisione relazionale più profonda e onesta porto nella stazione di Venere Rx come fondamento più autentico del ciclo revisionante — e quella qualità di chiarezza interiore verso i valori più genuini diventa il seme più fertile del ciclo di ottobre?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 3 Ottobre 2026

L’oroscopo di sabato 3 ottobre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Onorare il rallentamento di Venere Rx (09:15 CEST) come la qualità più preziosa del ciclo revisionante — porta le domande più oneste sui valori relazionali con la leggerezza più necessaria; tieni le intenzioni revisionanti aperte fino al diretto del 13 novembre; il rallentamento è la qualità più autentica del ciclo, non un ostacolo

Usare la tensione del Grand Cross come chiarezza strategica più necessaria — Marte Leone opposto Plutone Acquario (~12:38 CEST) porta le domande più radicalmente necessarie del ciclo: dove il coraggio espressivo porta trasformazione genuina? Quelle risposte reggono nel ciclo lungo

Radicart nella tripla risonanza d’acqua della Luna in Cancro come fondamento emotivo del giorno più intenso — il calore nutriente, la qualità protettiva e l’armonia emotiva come registro di fondamento verso le verifiche più necessarie del Grand Cross

In amore , il sabato porta la qualità di connessione più profondamente revisionante, emotivamente nutriente e protettivamente autentica del ciclo relazionale di ottobre — onora il rallentamento di Venere Rx come strumento di chiarezza verso i valori più genuini; le strutture relazionali del ciclo revisionante reggono nel ciclo lungo verso il diretto del 13 novembre

, il sabato porta la qualità di connessione più profondamente revisionante, emotivamente nutriente e protettivamente autentica del ciclo relazionale di ottobre — onora il rallentamento di Venere Rx come strumento di chiarezza verso i valori più genuini; le strutture relazionali del ciclo revisionante reggono nel ciclo lungo verso il diretto del 13 novembre Nel lavoro , la tensione del Grand Cross porta i chiarimenti strategici più necessari del ciclo autunnale — usala come strumento di comprensione; le strutture avanzate nella chiarezza del Grand Cross reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo di ottobre

, la tensione del Grand Cross porta i chiarimenti strategici più necessari del ciclo autunnale — usala come strumento di comprensione; le strutture avanzate nella chiarezza del Grand Cross reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo di ottobre Con te stesso, questo sabato porta il Grand Cross come invito alla revisione più necessaria: Venere Rx come rallentamento verso l’interno, Marte-Plutone come tensione verso la chiarezza, la Luna come calore di fondamento — tre qualità diverse e ugualmente necessarie del sabato più trasformativamente significativo del ciclo autunnale 2026

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.