Oroscopo di giovedì 1 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, giovedì 1 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Mercoledì 30 Settembre 2026

Oroscopo di Giovedì 1 Ottobre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, giovedì 1 ottobre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il primo giorno di ottobre — quello che porta la vivacità intellettuale della Luna in Gemelli come apertura fresca del nuovo mese, con la doppia risonanza scorpionica come registro profondo sedimentato e la doppia risonanza leonina come motore creativo espansivo di sfondo. Ottobre inizia con un contrasto fecondo: la leggerezza intellettuale gemellare del registro lunare e la profondità trasformativa scorpionica del registro comunicativo, con il fuoco creativo leonino come terzo motore costante.

La Luna è in Gemelli per tutta la giornata portando la vivacità intellettuale, la leggerezza comunicativa e la curiosità come tono costante del primo giovedì di ottobre. Urano retrogrado è nel segno portando l’originalità riflessiva come sfondo sedimentato. La doppia risonanza scorpionica (Venere + Mercurio nel segno — secondo giorno) porta la profondità relazionale e comunicativa come registro costante del nuovo mese. La doppia risonanza leonina (Marte + Giove Leone — quarto giorno) porta il drive creativo espansivo sedimentato come motore. Il Sole in Bilancia porta la vitalità diplomatica e il registro solare autunnale. Sabato 3 ottobre alle 09:15 CEST Venere stazionerà retrograda in Scorpione — il giovedì è la vigilia-vigilia di quel transito, la penultima giornata prima dell’apertura del ciclo revisionante dei valori relazionali.

Tema del giorno: Luna in Gemelli + doppia risonanza scorpionica (secondo giorno) + doppia risonanza leonina (quarto giorno) — il primo giovedì di ottobre della vivacità intellettuale verso la vigilia di Venere Rx

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Ariete ♈

Amore: La Luna in Gemelli porta il sestile (Gemelli ↔ Ariete = sestile 60°) intellettuale armonioso. La doppia risonanza scorpionica porta l’opposizione (Scorpione ↔ Ariete = opposizione 180°) profonda sedimentata sull’asse. La doppia risonanza leonina porta il doppio trigono di fuoco (Leone ↔ Ariete = trigono 120°) sedimentato. Chirone Rx nel segno porta il ciclo compassionevole.

Lavoro: Il sestile porta la vivacità intellettuale armonioSa. Il doppio trigono porta il drive creativo sedimentato. L’opposizione porta la verifica profonda. Le strutture reggono.

Salute: Vitalità in buona forma. Il sestile porta la vivacità. Il doppio trigono porta l’espansione.

Consiglio del giorno: Il sestile porta la vivacità intellettuale. Il doppio trigono porta il drive creativo. L’opposizione porta la verifica profonda. Chirone porta la compassione. Le strutture reggono verso la settimana.

Toro ♉

Amore: La Luna in Gemelli porta il quinconce (Gemelli ↔ Toro = quinconce 150°) — adattamento intellettuale. La doppia risonanza scorpionica porta l’opposizione (Scorpione ↔ Toro = opposizione 180°) profonda sull’asse sensoriale-trasformativo. La doppia risonanza leonina porta il quadrato (Leone ↔ Toro = quadrato 90°) sedimentato creativo. Venere in Scorpione porta l’opposizione relazionale profonda.

Lavoro: Il quadrato porta la verifica creativa sedimentata. L’opposizione porta la verifica profonda. Le strutture reggono verso la settimana.

Salute: Stabile. Le verifiche portano la chiarezza necessaria.

Consiglio del giorno: Le verifiche portano la chiarezza necessaria sull’asse. Le strutture reggono. Il giovedì porta le fondamenta verso la settimana di ottobre.

Gemelli ♊

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: Il giovedì porta ai Gemelli la qualità di risonanza più vivacemente intellettuale, creativamente originale e armonioSamente autentica del primo giorno di ottobre. La Luna è nel segno per tutta la giornata portando la risonanza diretta più vivace, intellettualmente curiosa e comunicativamente fresca come tono costante e naturalmente proprio. Urano retrogrado è nel segno portando l’originalità riflessiva sedimentata come sfondo costante e genuinamente karmicao. Il Sole in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) armonioso diplomatico come primo complementare solare. La doppia risonanza leonina (Marte + Giove Leone) porta il doppio sestile (Leone ↔ Gemelli = sestile 60°) sedimentato come sfondo creativo armonioso espansivo. La tripla risonanza favorevole (Luna nel segno + trigono Sole Bilancia + doppio sestile leonino) porta la qualità vivacemente intellettuale, armonioSamente espansiva e creativamente originale del primo giovedì di ottobre. La doppia risonanza scorpionica porta il quinconce (Scorpione ↔ Gemelli = quinconce 150°) — adattamento verso la profondità trasformativa come sfondo del giorno. Chirone Rx in Ariete porta il sestile (Ariete ↔ Gemelli = sestile 60°) compassionevole. In amore, il giovedì porta la qualità di connessione più vivacemente intellettuale, armonioSamente espansiva e creativamente genuina del primo giorno di ottobre — la tripla risonanza porta la curiosità come modo naturale di incontrare l’altro; la leggerezza intellettuale come linguaggio d’amore più autentico verso ottobre; l’originalità di Urano come sfondo sedimentato.

Lavoro: La tripla risonanza porta le strutture operative più vivacemente intellettuali, armonioSamente espansive e creativamente originali del primo giovedì di ottobre. Le strutture avanzate nella tripla risonanza reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo autunnale. Il doppio sestile porta la vivacità creativa sedimentata.

Salute: Ottima energia con la Luna nel segno e la tripla risonanza. Il giovedì porta la qualità più vivacemente intellettuale, armonioSamente espansiva e fresca del primo giorno di ottobre.

Consiglio del giorno: La tripla risonanza porta la vivacità intellettuale nella qualità più armonioSa, espansiva e creativamente originale del primo giovedì di ottobre. Urano Rx porta l’originalità riflessiva sedimentata. Il quinconce porta l’adattamento verso la profondità. Le strutture reggono nel ciclo lungo verso la settimana.

Cancro ♋

Amore: La Luna in Gemelli porta il sestile (Gemelli ↔ Cancro = sestile 60°? No: Gemelli ↔ Cancro = semisestile 30°). Ricalcolo: Gemelli ↔ Cancro = semisestile 30°. La doppia risonanza scorpionica porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) profondo sedimentato. La doppia risonanza leonina porta il quinconce (Leone ↔ Cancro = quinconce 150°).

Lavoro: Il doppio trigono d’acqua porta la qualità profonda armonioSa sedimentata. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Zona stomaco in ottima forma. Il doppio trigono porta nutrimento profondo sedimentato.

Consiglio del giorno: Il doppio trigono porta la qualità profonda armonioSa sedimentata. Le strutture reggono. Il giovedì porta le fondamenta emotive verso la settimana di ottobre.

Leone ♌

Amore: Marte è nel segno (quarto giorno sedimentato). Giove è nel segno. La doppia risonanza leonina sedimentata porta la qualità creativa più radicata, espansiva e genuinamente propria del quarto giorno. La Luna in Gemelli porta il sestile (Gemelli ↔ Leone = sestile 60°) intellettuale armonioso. Il Sole in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) diplomatico armonioso. La doppia risonanza d’aria favorevole (sestile Luna + sestile Sole) porta la qualità armonioSamente intellettuale e diplomatica del giovedì.

Lavoro: La doppia risonanza porta il drive creativo sedimentato. La doppia risonanza d’aria porta la qualità comunicativa armonioSa. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità ottima. La doppia risonanza sedimentata porta la qualità più radicata del quarto giorno.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta il drive creativo sedimentato. La doppia risonanza d’aria porta la comunicazione armonioSa. Le strutture reggono. Il giovedì porta il ciclo creativo verso la settimana.

Vergine ♍

Amore: La Luna in Gemelli porta il quadrato (Gemelli ↔ Vergine = quadrato 90°) intellettuale-metodico. Il Sole in Bilancia porta il semisestile (Bilancia ↔ Vergine = semisestile 30°). La doppia risonanza scorpionica porta il quinconce (Scorpione ↔ Vergine = quinconce 150°) profondo. La doppia risonanza leonina porta il quinconce (Leone ↔ Vergine = quinconce 150°) creativo.

Lavoro: Il quadrato porta la verifica intellettuale-metodica. I quinconce portano l’adattamento verso i nuovi registri. Le strutture reggono verso la settimana.

Salute: La zona digestiva risponde bene. Il quadrato porta la verifica intellettuale.

Consiglio del giorno: Il quadrato porta la verifica intellettuale-metodica. I quinconce portano l’adattamento verso i nuovi registri. Le strutture reggono. Il giovedì porta la qualità metodica verso la settimana.

Bilancia ♎

Amore: Il Sole è nel segno — dodicesima giornata della stagione solare. La Luna in Gemelli porta il trigono d’aria (Gemelli ↔ Bilancia = trigono 120°) intellettuale armonioso. La doppia risonanza leonina porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) creativo armonioso sedimentato. La doppia risonanza favorevole (trigono Luna Gemelli + sestile Marte+Giove Leone) porta la qualità armonioSamente intellettuale e creativamente espansiva del giovedì solare.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità armonioSa intellettuale-creativa. Il Sole porta la vitalità solare. Le strutture reggono.

Salute: La zona lombare risponde bene. La doppia risonanza porta la leggerezza armonioSa intellettuale.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità armonioSa intellettuale-creativa. Il Sole porta la vitalità solare. Le strutture reggono verso la settimana.

Scorpione ♏

Amore: Venere è nel segno. Mercurio è nel segno (secondo giorno). La doppia risonanza scorpionica sedimentata porta la qualità relazionale e comunicativa più profonda nel suo secondo giorno più radicato e genuinamente familiare. La profondità come modo naturale, la sostanza come linguaggio più autentico, la connessione trasformativa come registro più proprio. La Luna in Gemelli porta il quinconce (Gemelli ↔ Scorpione = quinconce 150°) intellettuale — adattamento. La doppia risonanza leonina porta il quadrato (Leone ↔ Scorpione = quadrato 90°) creativo-trasformativo sedimentato. Sabato 3 ottobre Venere stazionerà retrograda — il giovedì è la penultima giornata prima del ciclo revisionante.

Lavoro: La doppia risonanza scorpionica porta la qualità comunicativa profonda più sedimentata. Il quadrato porta la verifica creativa-trasformativa. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità in buona forma. La doppia risonanza porta la qualità profonda sedimentata più radicata.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la profondità comunicativa nel suo secondo giorno più sedimentato. Sabato Venere staziona retrograda — il giovedì è la penultima giornata; porta le intenzioni relazionali più necessarie prima del ciclo revisionante. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. Marte in Leone porta il quarto trigono di fuoco sedimentato. La doppia risonanza di fuoco sedimentata (Marte + Giove Leone in trigono 120° con il Sagittario) porta la qualità visionaria più espansiva e radicata del quarto giorno. La Luna in Gemelli porta l’opposizione (Gemelli ↔ Sagittario = opposizione 180°) intellettuale-visionaria. Il Sole in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) armonioso.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità visionaria espansiva sedimentata. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. L’opposizione porta il dialogo intellettuale-visionario. Le strutture reggono.

Salute: Ottima vitalità. La doppia risonanza porta la qualità espansiva sedimentata.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità visionaria espansiva sedimentata. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. L’opposizione porta il dialogo intellettuale-visionario. Le strutture reggono verso la settimana.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Gemelli porta il quinconce (Gemelli ↔ Capricorno = quinconce 150°) — adattamento intellettuale. La doppia risonanza scorpionica porta il sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) profondo armonioso sedimentato. La doppia risonanza leonina porta il quinconce (Leone ↔ Capricorno = quinconce 150°). La doppia risonanza favorevole (sestile Venere + sestile Mercurio in Scorpione) porta la qualità profonda più costruttivamente armonioSa del giovedì.

Lavoro: La doppia risonanza profonda porta la qualità costruttiva armonioSa. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Stabile. La doppia risonanza porta la profondità costruttiva armonioSa.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza profonda porta la qualità costruttiva armonioSa. Le strutture reggono. Il giovedì porta le fondamenta costruttive verso la settimana.

Acquario ♒

Amore: Plutone Rx nel segno. Il Nodo Nord porta la settantaquattresima giornata karmicaa. La Luna in Gemelli porta il trigono d’aria karmico (Gemelli ↔ Acquario = trigono 120°) intellettuale vivace. Il Sole in Bilancia porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) diplomatico. La doppia risonanza d’aria karmicaa (trigono Luna + trigono Sole) porta la qualità vivacemente intellettuale e diplomaticamente armonioSa del giovedì karmicao. Chirone Rx in Ariete porta il sestile (Ariete ↔ Acquario = sestile 60°) compassionevole.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità karmicaa armonioSa intellettuale-diplomatica. Il Nodo porta la settantaquattresima integrazione. Le comprensioni reggono.

Salute: Ottima energia. La doppia risonanza porta la qualità karmicaa vivace armonioSa.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità karmicaa vivace armonioSa. Il Nodo porta la settantaquattresima integrazione. Le comprensioni reggono verso la settimana.

Pesci ♓

Amore: La Luna in Gemelli porta il quadrato (Gemelli ↔ Pesci = quadrato 90°) intellettuale-intuitivo. La doppia risonanza scorpionica porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) profondo sedimentato. La doppia risonanza d’acqua (Venere + Mercurio Scorpione in trigono con i Pesci) porta la qualità intuitiva più profondamente armonioSa del giovedì.

Lavoro: Il doppio trigono porta la qualità intuitiva profonda armonioSa. Il quadrato porta la verifica intellettuale-intuitiva. Le strutture reggono.

Salute: Sensibilità fisica in buona forma. Il doppio trigono porta nutrimento profondo intuitivo sedimentato.

Consiglio del giorno: Il doppio trigono porta la qualità intuitiva profonda armonioSa sedimentata. Il quadrato porta la verifica intellettuale-intuitiva. Le strutture reggono verso la settimana.

Oroscopo 1 ottobre 2026 – Classifica del giorno

Gemelli Acquario Leone Sagittario Bilancia Capricorno Scorpione Pesci Cancro Ariete Vergine Toro

(Essere in basso non significa “giovedì da buttare”: ogni posizione porta comprensioni diverse e ugualmente necessarie nel primo giorno di ottobre.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 1 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato di giovedì 1 ottobre 2026? Il segno più fortunato di oggi sono i Gemelli. La tripla risonanza favorevole — la Luna nel segno, il trigono d’aria dal Sole in Bilancia e il doppio sestile dalla doppia risonanza leonina (Marte + Giove Leone) — porta la qualità più vivacemente intellettuale, armonioSamente espansiva e creativamente originale del primo giovedì di ottobre. Con Urano retrogrado nel segno come sfondo sedimentato, l’originalità riflessiva amplifica la tripla risonanza nella qualità più genuinamente curiosa e fresca del primo giorno del nuovo mese. Anche Acquario e Leone escono favoriti: il primo per la doppia risonanza d’aria karmicaa, il secondo per la doppia risonanza creativa sedimentata con la doppia risonanza d’aria. Com’è l’energia generale di giovedì 1 ottobre 2026? Giovedì 1 ottobre porta il primo giorno del mese più trasformativo del ciclo autunnale con il contrasto più fecondo dei tre registri principali.

Tutto il giorno — Luna in Gemelli: la vivacità intellettuale, la leggerezza comunicativa e la curiosità come tono costante del primo giovedì di ottobre; i segni d’aria trovano il trigono o il sestile come risonanza più armonioSa; Urano Rx nel segno porta l’originalità riflessiva come sfondo sedimentato

Tutto il giorno — doppia risonanza scorpionica (secondo giorno): la profondità relazionale e comunicativa come registro profondo sedimentato; i segni d’acqua trovano il trigono armonioso; la vigilia-vigilia di Venere Rx (sabato 3 ottobre) porta il raccoglimento come sfondo

Tutto il giorno — doppia risonanza leonina (quarto giorno): il drive creativo espansivo sedimentato come motore costante; i segni di fuoco trovano il trigono come risonanza espansiva Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: usa la vivacità intellettuale della Luna in Gemelli per le connessioni più curiosamente autentiche e armonioSamente leggere del primo giovedì di ottobre; poi porta la profondità della doppia risonanza scorpionica come sfondo genuino verso la settimana; sabato Venere staziona retrograda — le intenzioni relazionali più necessarie vanno portate oggi e domani con leggerezza, senza strutture definitive. Nel lavoro: la tripla risonanza favorevole porta le comunicazioni e le collaborazioni più vivaci e armonioSamente genuine del primo giorno di ottobre — avanzale con la freschezza del giorno inaugurale. Con te stesso: il giovedì porta la vivacità intellettuale come apertura fresca del mese più trasformativo — rispetta quella qualità come il registro più necessario verso la settimana e la vigilia di Venere Rx. Domanda guida del giorno: “Quale curiosità intellettuale e collaborazione armonioSamente genuina porto nel primo giovedì di ottobre come apertura più fresca del mese — e quella qualità di leggerezza vivace diventa il fondamento più autentico verso la profondità trasformativa della settimana?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 1 Ottobre 2026

L’oroscopo di giovedì 1 ottobre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Inaugurare il mese di ottobre con la vivacità intellettuale più fresca e armonioSamente genuina della tripla risonanza gemellare — la Luna nel segno, il trigono solare e il doppio sestile leonino portano la qualità più vivace, espansiva e creativamente originale del primo giorno del mese

Rispettare la profondità sedimentata della doppia risonanza scorpionica come sfondo necessario del primo giorno di ottobre — la sostanza come linguaggio sotto la leggerezza intellettuale; le due qualità si amplificano nel contrasto più fecondo del giovedì

Usare il giovedì come penultima giornata prima della vigilia di Venere Rx (sabato 3 ottobre, ore 09:15 CEST) — porta le intenzioni relazionali più necessarie oggi e domani con la leggerezza più autentica prima del ciclo revisionante

In amore , il giovedì porta la qualità di connessione più vivacemente intellettuale, armonioSamente espansiva e creativamente genuina del primo giorno di ottobre — onorala con la curiosità più naturale; le strutture relazionali avanzate reggono nel ciclo lungo verso il ciclo profondo di ottobre

, il giovedì porta la qualità di connessione più vivacemente intellettuale, armonioSamente espansiva e creativamente genuina del primo giorno di ottobre — onorala con la curiosità più naturale; le strutture relazionali avanzate reggono nel ciclo lungo verso il ciclo profondo di ottobre Nel lavoro , la tripla risonanza porta le strutture operative più vivacemente intellettuali, armonioSamente espansive e creativamente originali del primo giovedì di ottobre — avanza le comunicazioni e le collaborazioni più significative nella qualità inaugurale del mese; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo

, la tripla risonanza porta le strutture operative più vivacemente intellettuali, armonioSamente espansive e creativamente originali del primo giovedì di ottobre — avanza le comunicazioni e le collaborazioni più significative nella qualità inaugurale del mese; le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo Con te stesso, questo giovedì porta l’apertura più fresca e vivacemente autentica di ottobre: la leggerezza intellettuale come tono, la profondità scorpionica come sfondo, la vigilia di Venere Rx come orizzonte — tre qualità diverse e ugualmente necessarie del primo giorno più vivacemente significativo del mese più trasformativo del ciclo autunnale 2026

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.