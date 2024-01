NNHMN – al Retronouveau di Messina (27/01/2024) – Recensione e foto

NNHMN live al Retronouveau di Messina. Recensione e foto della serata.

NNHMN live a Messina

Serata bollente al Retronouveau di Messina, sul palco la performance live del duo di origine polacca con base a Berlino NNHMN (Non-Human), dediti a una coinvolgente sexy EBM intrisa di techno music.

Appuntamento immancabile per tutti gli amanti della musica elettronica che hanno come riferimento Boy Harsher o Vonamor. E’ esattamente mezzanotte quando salgono sul palco i NNHMN; il club messinese Retronouveau è già avvolto dalla fumosa coreografia che insieme alle caldissime luci (gialle, rosse, viola e blu) creano un’avvolgente atmosfera.

La carica sensuale è palpabile: da una parte le basi minimal ossessive, pregne di misteriosa materia e dark techno music ad opera di Michal Laudarg, dall’altra la carismatica presenza di Lee Laudarg che, con la sua torbida e suadente voce, ipnotizza il nutrito pubblico presente che ondeggia come in trance. Più di un’ora di musica dove il duo snocciola, come in flusso continuo, buona parte dell’ultimo loro apprezzato lavoro “Circle Of Doom” del 2023, ma anche altri episodi della loro interessante discografia (vedi gli ultimi due recenti EP intitolati entrambi “Deception Island“, ma usciti separatamente).

Densissimo live che, racchiuso nella cornice congeniale del Retronouveau, battezza una serata indimenticabile.

Le foto della serata

