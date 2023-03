Nitro – Outsider Testo

TESTO NITRO – OUTSIDER

Yeah, Mike (Ah)

Non c’è niente che mi fa più pena

Di un pezzente che difende i ricchi (Yeh)

A dirla esatta se muore un monarca

Me ne stappo un’altra e brindo ai miei diritti

Ba-Basic Instinct (Ah), non chiedo venia (Ah)

Anche il più imbottito piangeva miseria (Eh)

Se il futuro è perduto per certo (Eh)

Penso: “Fanculo quell’un percento” (Fanculo)

Ci chiamavi “feccia”, “massa”, “plebe”, “merce”

Noi vi chiamiamo merde da sempre (Uh)

Come fare a sberle ma con Brock Lesner (Eh)

Metterei un lord dentro un call center (Uh-ah)

Lotta di classe, fanculo l’elite

Mai scambiato il grano per fede (Fede)

Difatti al collo noi non avevamo il bling

Ma lo stemma del tuo Mercedes, yeah (Eh)

Chi non fa sconti regola i conti

Sentiamo l’odio nei nostri confronti

Quando realizzi con tutti i tuoi soldi che a noi non ci compri

Quando realizzi con tutti i tuoi soldi che a noi non ci compri

Quando realizzi con tutti i tuoi soldi che a noi non ci compri (Uh)

Non guardarmi male, anzi, non mi guardare (Uh)

Anche se alzi il budget non mi puoi comprare (Uh)

Sono outsider, non faccio come fai te (Uh, uh)

Come in Fight Club, l’incubo era già in me

Ora nel giro mi chiamano “Outsider”

Dicevano: “Nitro è un fallito freestyler” (Eh)

Sto più allucinato di un video di Tyler

In bocca ho una canna grossa tipo sniper (Uh)

Più verde di Slimer

Scompare il mobilio che serve un interior designer (Uh-ah)

Sembri Donnie Trump che non sa se respira quando si ritira Joe Biden

Quando entravo in cypher, diventavo Nightmare (Bitch)

Silence, please

Se non hai le skills faccio Silent Hill (Uh)

Area Vip, t’è capì? Non è un Airbnb (Uh)

Fai le hit, non le kill, come Tiger King (Uh)

Puoi fermarmi con una Jeep o un SUV nero

Il mio treno ha più segni di un tempio sumero

Scemo e più scemo, QI da QAnon

Da una vita su una bitch e non sei Mitch Buchannon

Chi non fa sconti regola i conti

Sentiamo l’odio nei nostri confronti

Quando realizzi con tutti i tuoi soldi che a noi non ci compri

Quando realizzi con tutti i tuoi soldi che a noi non ci compri

Quando realizzi con tutti i tuoi soldi che a noi non ci compri

Non guardarmi male, anzi, non mi guardare (Uh)

Anche se alzi il budget non mi puoi comprare (Ahahah)

Sono outsider, non faccio come fai te (Ahahah)

Come in Fight Club, l’incubo era già in me

Non guardarmi male, anzi, non mi guardare (Uh)

Anche se alzi il budget non mi puoi comprare (Uh)

Sono outsider, non faccio come fai te (Uh, uh)

Come in Fight Club, l’incubo era già in me

(Poi rest in peace, a me basta un take)

(Che per queste bitch non sarò mai il king, ma sono l’upgrade) (Ah-ah)

(Voglio un hall of fame, hola wait)

Okay, bitches, soldi, fama e street shit

Non servono a niente se strisci

Parli dei tuoi soci che fanno le cose

Non so se li citi o li snitchi

Capricci che tu chiami impicci

Quando ci vediamo poi glitchi

Qualche problema come pensavo, niente da dirci

Ho la wave (Ho la wave)

Sanno che non parlo con gli snakes

Se cerchi il beef poi rest in peace, a me basta un take (Working)

Che per queste bitch non sarò mai il king, ma sono l’upgrade (Ta-ta)

Voglio un hall of fame (Ho la wave), hola wait