È morto Luca Bergia, batterista fondatore dei Marlene Kuntz

La notizia della morte di Luca Bergia, ex batterista e fondatore del gruppo rock Marlene Kuntz, arriva come un fulmine a ciel sereno.

Foto di Antonio Triolo.

Luca Bergia, morto l’ex batterista e fondatore dei Marlene Kuntz

Da pochi anni, Luca Bergia, aveva lasciato la musica e la sua band per dedicarsi all’insegnamento di scienze alle scuole medie. Una scelta che lo stesso ex batterista aveva spiegato pubblicamente nel Dicembre del 2020 attraverso un post sui social network:

«Sono uscito dal tour celebrativo 30/20/10, agli albori dell’undicesimo disco di casa Marlene, letteralmente spossato, spaesato, privo di energie mentali e creative. Avevo necessità di staccare la spina e prendermi un anno di stop (che poi sarebbero diventati due) per rimettermi in sesto sia fisicamente che psicologicamente: questa l’origine dei generici “motivi personali” che vi comunicammo all’epoca. Avevo bisogno di tempo e giusta calma per poter rispondere alle inattese domande che si facevano sempre più pressanti e urgenti alla mia mente».

«Ringrazio Cristiano e Riccardo» proseguiva il post «che hanno capito e permesso di mettere tutto in stand by per concedermi del tempo che fosse solo mio. Sinceramente non mi sentivo pronto, né fisicamente né creativamente, per affrontare l’ennesimo disco cruciale: da un versante il precipizio del fallimento, dall’altro uno sperabile successo, per quel che possa significare al giorno d’oggi una parola così inconsistente».

Luca Bergia era stato uno dei fondatori dei Marlene Kuntz insieme al chitarrista Riccardo Tesio nel 1988.

A 54 anni, Bergia lascia due figli, ed un vuoto nel cuore di tantissimi amici e fans. Non sono attualmente note le cause del decesso.

La redazione di Atom Heart Magazine è vicina al dolore della famiglia e degli amici.