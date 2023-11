Il figlio di Brad Pitt al padre: “Sei una persona spregevole”

Pax Jolie, il terzo figlio di Brad Pitt e di Angelina Jolie, 19 anni, ha riservato parole di fuoco al padre in un post su Instagram.

Pax Jolie a Brad Pitt: “Sei una persona spregevole”

Il terzo figlio di Brad Pitt e Angelina Jolie, avrebbe espresso parole di fuoco nei confronti del padre in un post sui social media pubblicato durante la festa del papà del 2020, reso noto solo adesso. Nel messaggio, il giovane di 19 anni avrebbe definito Brad Pitt uno “stro*** di prima classe” e lo avrebbe accusato di essere una persona terribile e spregevole. Pax Jolie avrebbe anche affermato che il padre non ha alcuna considerazione o empatia verso i suoi quattro fratelli più piccoli, che, continua, “tremano di paura” in sua presenza. Ha concluso il post augurando a Brad Pitt una “Buona festa del papà, fott*** essere umano orribile“.

La lite in aereo del 2016

Questo sfogo sembra riflettere le tensioni già note tra alcuni membri della famiglia Jolie-Pitt, in particolare a seguito della difficile separazione dei genitori. Si dice che Brad Pitt fosse sotto l’effetto dell’alcol durante la famigerata lite che ha portato alla richiesta di divorzio da parte di Angelina Jolie. Mentre si trovavano tutti su un volo privato appena decollato, tra i due attori scoppiò un’accesa discussione che coinvolse il figlio maggiore Maddox, che all’epoca aveva quindici anni. Si dice che sia intervenuto per difendere la madre. L’incidente è avvenuto nel 2016 e il giorno seguente la Jolie ha chiesto il divorzio.

I rapporti di Brad Pitt con i figli

I rapporti tra Brad Pitt e alcuni dei suoi figli sembrano essere rimasti tesi da allora. Alcuni di loro che hanno preso posizioni chiare contro di lui. Maddox, in particolare, ha tagliato i legami con il padre, e ora Pax sembra esprimere il suo profondo disprezzo attraverso questo post.

La secondogenita Zahara, invece, ha scelto di rinunciare al cognome di Brad Pitt e ora si chiama Zahara Jolie. Nel suo caso, questi eventi sono molto recenti. La studentessa al secondo anno dello Spelman College di Atlanta, si è presentata a un evento della confraternita con il solo cognome della madre. “Mi chiamo Zahara Marley Jolie“, ha detto in un video, “vengo dal Golden State, dalla città piena di angeli, Los Angeles, California“. Secondo alcune indiscrezioni, anche lei non vede più il padre, in parte a causa dei rapporti tesi tra i genitori. Dopo la separazione, la Jolie ha fatto di tutto per ostacolare i loro incontri, deteriorando ulteriormente un equilibrio già fragile. In queste circostanze, sarà molto difficile che i due si riuniscano.