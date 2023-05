Negramaro N20 Tour 2023 – Info e Biglietti

I Negramaro tornano in occasione dell’N20 Tour. Vent’anni di carriera in nove tappe in alcuni delle più incredibili location d’Italia.

Indice

Negramaro Tour 2023

I Negramaro, in occasione dell’N20 Tour, saranno alle Terme di Caracalla a Roma il 13-14 e 16 giugno, al Teatro Greco di Siracusa il 19-21 e 22 luglio, all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LE) il 12 agosto e all’Arena di Verona il 22-23 e 24 settembre.

Negramaro Tour 2023 – Dove Acquistare i biglietti

TicketOne

QUESTO IL LINK per acquistare i biglietti.

TicketMaster

QUESTO IL LINK per acquistare i biglietti.

Roma , Terme di Caracalla: 13, 14 e 16 giugno 2023

, Terme di Caracalla: 13, 14 e 16 giugno 2023 Siracusa , Teatro Greco: 19, 21 e 22 luglio 2023

, Teatro Greco: 19, 21 e 22 luglio 2023 Galatina , Aeroporto Fortunato Cesari: 12 agosto

, Aeroporto Fortunato Cesari: 12 agosto Verona, Arena di Verona: 22, 23 e 24 settembre

Cerca altri Concerti ed Eventi.