Zucchero World Wild Tour 2023 – Info e biglietti

Arriverà anche in Italia il World Wild Tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari.

Zucchero World Wild Tour 2023

Dopo oltre quarantadue città. dodici nazioni e più di seicentomila spettatori in soli tre mesi, quest’estate Zucchero farà tappa in tre città italiane con live imperdibili in occasione del suo tour.

Zucchero World Wild Tour 2023 – Dove acquistare i biglietti

TicketOne

QUESTO IL LINK per acquistare i biglietti.

Terme di Caracalla, Roma : 30 e 31 maggio 2023 e il 2, 3 e 4 giugno 2023

: 30 e 31 maggio 2023 e il 2, 3 e 4 giugno 2023 Trieste, Piazza Unità D’Italia : 4 e 5 luglio 2023

: 4 e 5 luglio 2023 Siracusa, Teatro Greco: 28, 29 e 30 luglio 2023

