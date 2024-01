Musica Sacra, il video di Oyoshe e Rome Streetz

La collaborazione d’oltreoceano del rapper Napoletano Oyoshe con Rome Streetz, uno dei maggiori talenti della nuova scena underground americana nel roster di Griselda Records, era iniziata nel novembre 2022 con la pubblicazione di Musica Sacra.



Il brano, prodotto da Doc Ketamer, era stato rilasciato e distribuito da KML, etichetta e marchio di entertainment italiano con sede ad Amsterdam che da tempo cerca di far conoscere lo stile italiano nel mondo attraverso collaborazioni internazionali ed eventi di rilievo.



Oyoshe, già al tempo della release nel 2022, spiegava: “Nel testo emerge la voglia di rivalsa, di fuga dalla criminalità e dalla povertà “a nuie l’hip hop c’ha salvati, perciò sta musica è sacra”. Anche Rome Streetz ha una storia difficile alle spalle ed è stato salvato dall’Hip Hop. Nel suo ultimo documentario lo racconta bene. Per anni ha vissuto come senza tetto lontano dalla famiglia. Nessuno più di lui era perfetto per questo pezzo”.



Qualche mese fa, durante i tour dei due artisti, il brano riesce a concretizzarsi in un videoclip girato ad Amsterdam e diretto da Black Diamond Agency.

In merito alla pubblicazione del video a mesi di distanza, il CEO di KML Doc Ketamer spiega: “Idealmente un brano dovrebbe uscire con il video. Uscire a oltre un anno di distanza dalla pubblicazione sugli store digitali è una scelta azzardata che, però, conferma quello che sto cercando di fare da anni: dare un senso all’Hip Hop e alle collaborazioni internazionali. Con internet oggi è tutto veloce. Tutto accessibile. Idealmente possiamo collaborare con chiunque. Ma vedersi è diverso. Conoscersi, stringersi la mano, pensare insieme non è come decidere le cose dietro a uno schermo. Entrambi gli artisti erano in tour. Era un’occasione perfetta. Non potevo farmela scappare. Due rapper, di due Nazioni diverse si sono incontrati. Un video del genere farà parte della storia. “

Musica Sacra è da oggi disponibile, oltre che negli store digitali, anche su YouTube. KML sta inoltre già lavorando a nuove produzioni, collaborazioni ed eventi che saranno ufficializzati già nel mese di Gennaio.