Prhome e Françoise, Alle sette della Sera fuori il nuovo ep

Dopo Lost in tha Hood, il quarto disco ufficiale di Prhome uscito nel dicembre 2022, il rapper pubblica Alle sette della Sera, Ep che vede la cantante Françoise al fianco dell’artista polesano in parti cantate che lo stesso Prhome ha scritto per lei. L’Ep, formato da cinque tracce, esce per True Life Records e distribuzione La Grande Onda/Altafonte.



Nata in Moldavia da padre angolano e madre moldava nel 1985, Françoise ha Iniziato a studiare fin da piccola il pianoforte avvicinandosi alla black music nel 2002 grazie all’incontro con i ContinuoRilasso di cui faceva parte lo stesso Prhome.

Copertina dell’EP

Lui stesso racconta: “Avere un progetto firmato Prhome e Françoise rappresenta una consacrazione del nostro rapporto personale e lavorativo, fondato su rispetto e sulla stima reciproca. Invece di metterlo su carta l’abbiamo messo su un disco. Ormai sono più di vent’anni che io e lei lavoriamo insieme e ultimamente siamo parecchio in giro per live e concerti. Era il momento giusto per questo Ep.”.



Alle sette della Sera vanta un suono tipicamente hiphop west coast addolcito dalla voce di Françoise che lo rende più morbido e soul. Due sono i producer che hanno lavorato al progetto: Promo L’Inverso e Drvmmer che ha prodotto alcuni dei brani usciti nei mesi scorsi come Walking in my Neighborhood insieme a Quilo Sa Razza e Voglio credere sia vero insieme al rapper di Vicenza Lil Mike.

Prhome racconta: “Si potrebbe pensare che il titolo sia un richiamo al mero tramonto o semplicemente alla fine del giorno. Ma in realtà, non si rifà a qualcosa che va a concludersi, anzi, è un invito a raccogliere le energie, a pensare al giorno appena passato e a programmare il prossimo senza freni e meditando sugli errori che sono stati fatti per ripartire con un nuovo entusiasmo, tenendo sempre in mente che domani, appunto, sarà -un giorno nuovo-, che poi è anche il titolo di uno dei pezzi.”

L’Ep ha come filo conduttore la rinascita artistica e soprattutto spirituale con un invito particolare a non rimuginare troppo sul passato, ma piuttosto a farne tesoro per guardare avanti e trasformare gli errori in energia positiva. L’Ep ha un mood molto introspettivo e si può interpretare come una specie di viaggio interiore durante il quale Prhome si mette a nudo in maniera un po’ ironica ma molto reale.



Alle sette della Sera esce nei migliori store digitali ed è accompagnato dal video della title track per la regia di Matteo Boscolo.