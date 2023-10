Mick Jagger: “I Maneskin sono la più grande rock band al mondo”

Mick Jagger, il leggendario frontman dei Rolling Stones, ha espresso la sua sorpresa nel constatare che la più grande rock band del mondo al momento sia italiana, riferendosi ai Maneskin. Questa dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista concessa a 7, il settimanale del Corriere della Sera, in cui Jagger parla del suo nuovo album “Hackney Diamonds“.

“I Maneskin sono la più grande rock band al mondo”

Nell’intervista concessa a 7, il settimanale del Corriere della Sera, Mick Jagger, leggendario frontman dei Rolling Stones, ha affermato di essere attualmente molto sorpreso nel vedere i Maneskin, una band italiana nata durante il talent show X Factor, considerata come la più grande rock band del mondo. Questo elogio da parte di una leggenda come Mick Jagger è un riconoscimento significativo del talento e del successo dei Maneskin. Specialmente tra il pubblico più giovane.

I Maneskin hanno guadagnato fama internazionale con il loro stile. La band ha conquistato una vasta fanbase in tutto il mondo e ha ricevuto molti premi e riconoscimenti per musica performance sul palco. La loro affermazione come una delle più grandi rock band del momento è stata evidenziata da Mick Jagger, un’icona del rock stesso.

Le parole di Mick Jagger sui Maneskin

Queste le parole di Mick Jagger: “Non so se il rock come forma di musica abbia un futuro, se durerà ancora a lungo o se vivrà in una forma fossilizzata. […] Certo, oggi mi stupisce che la più grande rock band nel mondo sia italiana (i Maneskin, ndr). L’Italia ha una tradizione musicale fantastica, ma non è certo conosciuta per le rock band. Abbiamo fatto uno show con loro: hanno avuto una risposta meravigliosa dal pubblico e sono andati benissimo. Sono la band dei ventenni di oggi e tutti ci aspetteremmo che in quel posto ci sia un gruppo inglese o americano“.

