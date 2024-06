MEXØ fuori con Campione per Trumen Records

MEXØ, dopo essere tornato in pista con Gentleman, un nuovo singolo uscito qualche mese fa per Trumen Records, propone al pubblico il suo singolo estivo Campione. Il brano, sempre per Trumen Records sotto la direzione artistica di Roberto Jahcool Di Stefano e distribuito da Ingrooves, ha come tema principale lo stile di vita dell’artista dal punto di vista underground e di “strada”.

MEXØ spiega: “Nel brano ci sono molte cose di me che sono assenti in altri brani. Qui c’è il mio lato egoista, il lato vanitoso e il lato più menefreghista. Parlo di come mi piace usare i miei soldi e di che stile di vita sogno di avere. C’è lo slang americano, la lussuria, il lato festaiolo. Tutto questo viene racchiuso in un unico messaggio: sono nato Campione, la vita mi ha reso quello che sono e anche se la gente parla tanto io dimostro le cose con i fatti e non con le parole. Dicendo la verità sono arrivato dove sono e questo mi rende un Campione. Considero questo brano, in parte, quasi come un dissing a me stesso”

Campione, prodotto e arrangiato da Jahcool, è un brano che si distingue per la sua combinazione di sonorità che richiamano il famoso sound di Timbaland, arricchite da sfumature moderne e una profonda drum’n’bass. L’atmosfera avvolgente e coinvolgente è resa attraverso un groove accattivante che cattura l’attenzione dell’ascoltatore fin dalle prime note.

Pur mantenendo il ritmo incalzante tipico della trap, Campione conserva un’anima riflessiva e contemplativa, offrendo una prospettiva più intima sui temi trattati. L’arrangiamento della traccia è studiato per massimizzare l’impatto emotivo della musica trap, con un’attenzione particolare alla dinamica e alla varietà timbrica. Gli intermezzi strumentali sono arricchiti di dettagli e contrasti, offrendo momenti di tensione e rilascio che contribuiscono alla narrazione emotiva del brano.

l brano punta ad arrivare agli ascoltatori più giovani, più propensi a questo stile di vita. Nel brano si possono trovare parti con metrica, molti Punchline ma anche parti più melodiche appunto per cercare di avvicinare un pubblico più giovane a cui piacciono questi tipi di brani, con molti riferimenti a marche e a serate in discoteca.