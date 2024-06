MAD PAINTER – “Empty Bottles”

Empty Bottles – È uscito il nuovo singolo dei MAD PAINTER.

Sin dalle prime note, “Empty Bottles” dei MAD PAINTER ci trasporta in un’epoca rivoluzionaria, catturando l’essenza del glam rock degli anni ’70 e il fervore delle garage band. Questo gruppo di Arlington, Massachusetts, ha racchiuso lo spirito di quell’età d’oro, infondendogli un’energia moderna che non passa inosservata. Guidati da Alex Gitlin alle tastiere e alla voce, la band include Al Nahabedian alla chitarra, Kenne Highland al basso, Al Hendry alla batteria e le affascinanti voci di Julie Gee e Sharon Crumrine, ridefinendo l’energia grezza del rock in questo brano avvincente.

Empty Bottles – Melodie Nostalgiche con un Tocco Moderno

“Empty Bottles” dimostra la capacità dei MAD PAINTER di creare melodie che trasportano immediatamente gli ascoltatori. La canzone rende omaggio a un’epoca in cui la musica sembrava viva, riflettendo temi di solitudine e unione, risuonando profondamente in questi tempi post-pandemici. I testi parlano di notti vibranti e giorni ingannevoli, affrontando le avversità e le passioni che ci consumano.

Produzione Eccellente e Coesione Magistrale

Prodotto da Thomas Hamilton a Peabody, Massachusetts, ogni strumento in “Empty Bottles” racconta la sua storia. Il brano presenta un basso di pianoforte cristallino e armonie vocali calde, i tratti distintivi del suono del gruppo. Questa canzone è un tour de force, dimostrando la maestria e la coesione della band, riecheggiando influenze di leggende come Sweet, Slade e Mott the Hoople.

Empty Bottles – Un Inno Rivoluzionario

“Empty Bottles” è più di una semplice canzone; è un grido dal cuore e un richiamo a chi crede ancora nel potere della musica. Invita gli ascoltatori a liberarsi dalla routine quotidiana e a perdersi nel suo ritmo irresistibile. Il potente messaggio del brano, intrecciato con echi del passato, rafforza l’idea che il rock’n’roll è ben lontano dallo spegnersi.

Con “Empty Bottles“, i MAD PAINTER non si limitano a suonare musica; la vivono e respirano, invitandoci a fare lo stesso. Preparati a essere travolto nel loro universo, dove ogni melodia innesca una rivoluzione e ogni coro promette giorni migliori. Abbraccia l’inno dei MAD PAINTER e scopri perché il rock’n’roll non morirà mai.

Ascolta il brano su Spotify a QUESTO LINK.

Scopri nuova musica con la nostra playlist su Spotify: “Nuove Scoperte – Atom Heart Magazine“.