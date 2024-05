Le nuove scoperte musicali della settimana – #12

Solarrio – She Goes

Questo brano dance allegro e funky è una traccia straordinaria estratta dall’album di debutto di Sollario “All The Wrong Places“.

Link Spotify

Blau24 – Brick

Una canzone veloce con un’atmosfera calma.

Link Spotify

Emanuel Borzellino – Strade Vuote

Il progetto di Emanuel Borzellino ripercorre le sonorità tipiche dell’indie rock dei primi anni 2000. Dopo l’uscita del singolo Cadere a fine 2023, il 12 aprile è uscita Strade Vuote che tratta di tutto ciò che ha caratterizzato negativamente le vite di tutti in periodo di emergenza: l’insicurezza, l’abbandono, la mancanza di vita sociale, le guerre.

Link Spotify

Twin Gangg – Twerk Anthem

I fratelli SC Davon e Tavon Woods (alias Twin Gangg) hanno fatto notizia a livello nazionale, attraversando tutti i 50 stati per sensibilizzare l’opinione pubblica sui bambini in affidamento. Lungo il percorso il duo ha anche lanciato nuovi pezzi hip-hop. All’inizio di “Twerk Anthem“, i fratelli Woods infiammano la folla e chiamano le donne sulla pista da ballo. Presto il ritmo si abbassa e i riff di pianoforte jazz atterrano su un grintoso groove trap intriso di caraibici, ponendo le basi per un epico inno estivo.

Link Spotify

Malora – Empty (feat. Taylor Barber)

Con un suono che intreccia perfettamente intricati riff di chitarra, batteria martellante e intensi breakdown, i Malora offrono un assalto sonoro che afferra gli ascoltatori per la gola e si rifiuta di lasciarsi andare. I loro testi potenti affrontano temi di lotte personali, scoperta di sé e montagne russe delle emozioni quotidiane, risuonando con i fan a un livello profondo ed emotivo. Spinti dalla passione per la musica, i Malora faranno scalpore con il loro singolo di debutto, “Empty“. Questa traccia incisiva presenta la voce ospite di Taylor Barber dei Left to Suffer, aggiungendo un ulteriore livello di intensità al loro suono già esplosivo. La canzone mette in mostra senza sforzo la loro capacità di fondere senza soluzione di continuità pesanti breakdown con ritornelli melodici, creando un’esperienza sonora potente e accattivante.

Link Spotify

Sam Way – Ember

Ember di Sam Way è un mix di generi tra cantautore, elettronica e indie pop. Il consiglio è di alzare il volume delle casse e godersela: ne vale la pena!

Link Spotify

Franny Cisco – Hennessy // Versace

“Hennessy // Versace” è il secondo singolo di Francesco Ceruti in arte Franny Cisco, prodotto e registrato interamente da sé. Il brano unisce sonorità Trap date dal beat e flow ad una linea melodica in pieno stile Alternative RnB. Queste influenze sono state apprese da Franny durante il periodo nel quale visse in California (San Francisco) rincorrendo il suo sogno di farcela nella musica e nella produzione. Il brano si divide in due parti divise da un beat switch dove, nella prima, traspaiono vibes energiche e potenti mentre, nella seconda, l’artista si immerge nella sua parte più introspettiva.

Link Spotify

Archysax 5tet – “Très peu pour moi”, “Y’a des jours comme ça”, “Complètement naze”, “Trop cher pour toi”, “Ca peut se réparer”, “Pas trop d’accord”, “Joli brin de fille”, “Là-j’avoue”, “T’es dingue”.

Archysax 5tet ve lo abbiamo già presentato diverse settimane fa. Nella selezione che vi proponiamo e trovate nella nostra playlist su Spotify capirete perché abbiamo deciso di riproporvelo e stavolta in maniera più corposa. Sono 9 brani eseguiti alla perfezione che farete fatica a smettere di ascoltare.

Di seguito i singoli link su Spotify:

Scopri nuova musica con la nostra playlist su Spotify: “Nuove Scoperte – Atom Heart Magazine“.