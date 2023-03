Incubus in Italia il 14 Giugno: info e biglietti

Gli Incubus tornano in Italia. La band si esibirà a Milano a giugno 2023. Ecco la data ufficiale e dove acquistare i biglietti per il concerto.

Indice

Incubus in Italia 2023

Vertigo ha da poco annunciato il grande ritorno degli Incubus in terra italiana, dopo ben cinque anni di assenza.

La band californiana, fondata nel 1991 da Brandon Boyd, Mike Einziger e José Pasillas,, si esibirà il 14 Giugno 2023 all’Alcatraz di Milano.

Radiofreccia e Metalitalia saranno mediapartner del concerto.

Live Incubus in Italia: dove acquistare i biglietti

Per ogni biglietto acquistato, un euro sarà devoluto alla Make Yourself Foundation, partner del tour 2023 della band. I biglietti per il live degli Incubus a Milano del 14 giugno 2023 saranno disponibili secondo le seguenti modalità:

TicketOne

QUESTO IL LINK da salvare per acquistare i biglietti per il concerto degli Incubus in Italia.

La prevendita sarà disponibile dalle 10:00 di venerdì 24 marzo 2023.

Sito degli Incubus

Prevendita disponibile dal 22 marzo 2023 sul sito dell’artista dalle ore 10.00.

MetalItalia

Prevendita disponibile dal 23 marzo 2023 su metalitalia.com dalle ore 10.00.

Vip Package

Vip Package disponibili su VipNation.