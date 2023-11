Fedez condurrà Il Milionario su La7: nuova avventura in prima serata

Fedez si prepara per un nuovo ruolo in televisione, conducendo il celebre game show “Il Milionario” su La7. L’artista e personaggio televisivo, noto anche per il suo lavoro in trasmissioni a tema come X Factor e LOL, affronterà ora una nuova sfida nella striscia preserale del canale.

Fedez condurrà “Il Milionario” su La7

A partire dai primi giorni di gennaio 2024 o dopo il Festival di Sanremo (la data ufficiale non è ancora nota), Fedez assumerà il ruolo di conduttore de “Il Milionario” dalle 18:45 alle 20 dal lunedì al venerdì. Questo storico game show, precedentemente trasmesso su Mediaset e di proprietà di Fremantle, rappresenta un nuovo capitolo nella carriera televisiva di Fedez.

Una svolta nella carriera di Fedez

Finora, Fedez ha principalmente lavorato in programmi a tema, collaborando in trasmissioni come X Factor, LOL e Celebrity Hunted. Questa nuova opportunità segna una svolta importante, portandolo a condurre uno dei quiz show più iconici in Italia.

Il pubblico e l’obiettivo di La7

Secondo il quotidiano Libero, La7 sta facendo questa mossa consapevolmente per attirare una nuova base di spettatori. Attualmente, il pubblico consolidato del canale è in prevalenza composto da persone di età superiore ai 65 anni (al 5,3%, contro il 2,5% dei 23/34enni e il 2,3% dei 33/44enni). La speranza è che l’arrivo di Fedez porti una nuova generazione di spettatori, compresi i giovani, tra i quali è molto popolare.

La7 sta continuando a crescere nel suo target di pubblico, posizionandosi al secondo posto, dietro la Rai, per quanto riguarda i laureati (9,9%) e al quarto posto per il pubblico alto spendente (8,7%). La scelta di affidare a Fedez la conduzione de “Il Milionario” rappresenta un importante passo verso la diversificazione della programmazione del canale.

Last Updated on 04/11/2023 by Redazione