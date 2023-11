FELICITAZIONI! CCCP – FEDELI ALLA LINEA 1984-2024

FELICITAZIONI! CCCP – Fedeli Alla Linea: una mostra “spettacolo” che racconta la band che ha cambiato la storia della scena punk in Italia.

A 40 anni dall’uscita del loro primo EP Ortodossia, i quattro CCCP Fedeli Alla Linea – Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur – riportano alla luce le loro memorie attraverso questa fantastica esposizione ricca di immagini, testi, musica e scenografie.

FELICITAZIONI! CCCP – FEDELI ALLA LINEA: LA MOSTRA

Dal 12 Ottobre 2023 fino all’11 Febbraio 2024, presso i chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, sarà possibile visitare e ammirare quella che, a tutti gli effetti è una celebrazione di un importante movimento musical culturale, che ha segnato in maniera indelebile la storia del punk.

In mostra sono presenti luci che potrebbero avere effetti negativi sui visitatori fotosensibili.

È presente inoltre musica ad alto volume.

In convenzione con Bauadvisor è disponibile un servizio a pagamento di dog sitting e dog walker prenotabile con almeno 24 ore di anticipo a questo link

e prenotabile con almeno 24 ore di anticipo a questo link I bambini devono essere costantemente sotto la supervisione degli accompagnatori adulti.

GIORNI E ORARI

La mostra FELICITAZIONI! CCCP Fedeli Alla Linea sarà aperta:

Giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi: 10-19

Aperture straordinarie

1 Novembre, 24 Novembre (Santo Patrono) 8, 24 e 26 Dicembre: 10-19

1 Gennaio: 15-19

Altre info

CHIUSO il 25 e 31 Dicembre

Ultimo ingresso un’ora prima dell’orario di chiusura

Il tempo di permanenza consigliato è di almeno 2 ore

FELICITAZIONI! CCCP – FEDELI ALLA LINEA – BIGLIETTI

I biglietti per “FELICITAZIONI – CCCP FEDELI ALLA LINEA” sono acquistabili online a QUESTO LINK e in biglietteria ai Chiostri di San Pietro.

Prezzi

Intero: 15€

Biglietto sostenibile: 16€

Ridotto: 12€

Studenti (19-26 anni): 10€

Ragazzi (11-18 anni): 6€

Biglietti famiglia: 16€ – 32€

FELICITAZIONI! CCCP – FEDELI ALLA LINEA – INFO SUI BIGLIETTI:

Biglietti famiglia

1 adulto + 1 ragazzo/a (11-18 anni): 16€

1 adulto + 2 ragazzi/e (11-18 anni): 20€

2 adulti + 1 ragazzo/a (11-18 anni): 28€

2 adulti + 2 o 3 ragazzi/e (11-18 anni): 32€

Biglietto sostenibile: per contribuire a compensare il tuo impatto ambientale, attraverso questo biglietto per FELICITAZIONI! CCCP Fedeli Alla Linea, verranno acquistati crediti di sostenibilità dal Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Più info qui

Ridotto: over 65, persone con disabilità, gruppi composti da almeno 10 persone, biglietto “Marionette e Avanguardia”, membership card enti convenzionati, YoungER card, soci Coop, tessera ARCI, tessera FAI, Carta Benessere Farmacie Comunali Riunite, dipendenti FCR, dipendenti gruppo Max Mara, iscritti all’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

Studenti universitari: studenti e studentesse dai 19 ai 26 anni con tesserino universitario

Gratuito: Amici della Fondazione Palazzo Magnani, bambini di età inferiore ai 10 anni, accompagnatori di persone con disabilità, giornalisti iscritti all’albo con tessera di riconoscimento, soci della Collezione Peggy Guggenheim, Amici di Palazzo Strozzi, Amici di Camera, soci ICOM

Last Updated on 03/11/2023 by Redazione