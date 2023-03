Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni sull’ultima puntata

Che Dio Ci Aiuti 7: anticipazioni puntata finale. Azzurra diventerà finalmente una suora? Leggi l’articolo per saperne di più.

La puntata finale di Che Dio Ci Aiuti 7 è finalmente arrivata e le attese sono alle stelle. La serie, tra le più seguite della Rai, sta per svelare il destino di Azzurra, interpretata dalla bellissima Francesca Chillemi. Nella puntata conclusiva, la giovane diventerà finalmente una suora, ma sarà vero? Scopriamolo insieme.

La trama dell’ultima puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 vede Azzurra prendere i voti, anche se solo per finta. Come ha spiegato Francesca Chillemi, l’attrice che interpreta il personaggio, questa scelta è legata anche alle esigenze di trama e potrebbe aprire le porte a una possibile ottava stagione della serie. Durante la scena della vestizione, Azzurra riceverà il sostegno di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci.

Che Dio Ci Aiuti 7 – Azzurra diventerà suora nella puntata finale?

Secondo quanto dichiarato da Francesca Chillemi a Tv, Sorrisi e Canzoni, Azzurra dovrà “camminare sulle proprie gambe” e affrontare le sfide della vita da suora. Non ha ancora scelto il suo nome da suora, ma ha alle spalle un bagaglio di ricordi ed esperienze che l’hanno portata a questa scelta di vita.

Ma non è tutto: gli autori hanno annunciato un’improvvisa svolta nella trama che darà il via a un crossover con la serie Un Passo dal Cielo, giunta alla sesta stagione. Questo dettaglio lascia intuire che la storia di Che Dio Ci Aiuti potrebbe ancora riservare molte sorprese ai suoi spettatori.

In sintesi, la puntata conclusiva di Che Dio Ci Aiuti 7 si preannuncia avvincente e ricca di colpi di scena. Se sei un fan della serie tv, non perdere l’occasione di seguire gli sviluppi della trama e scoprire cosa riserva il futuro per Azzurra e le altre suore del Convento.