Damien Rice in tour – Aggiunte nuove date italiane

Damien Rice, Tour 2023: alle date già sold out, sono stati aggiunti altri appuntamenti in Italia. Ecco quando e come acquistare i biglietti.

Indice

Damien Rice Tour 2023

Ha appena compiuto vent’anni “O” , l’album di maggior successo di Damien Rice, cantautore irlandese classe ’73, che ha appena aggiunto delle date italiane al suo tour già sold out.

Alle già annunciate date del 29 marzo 2023 al Teatro del Verme a Milano, e del 31 marzo 2023 al Teatro Nuovo Giovanni a Udine, si aggiungono ben otto date nuove per il tour di Damien Rice in Italia.

2 luglio – Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest – Catania

– Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest – Catania 5 luglio – San Tammaro (Caserta) – Real Sito di Carditello

– San Tammaro (Caserta) – Real Sito di Carditello 7 luglio – Teatro Romano – Ostia Antica (Roma)

– Teatro Romano – Ostia Antica (Roma) 9 luglio – Teatro d’Annunzio / Pescara Jazz Festival

– Teatro d’Annunzio / Pescara Jazz Festival 11 luglio – Teatro La Fenice – Venezia

– Teatro La Fenice – Venezia 12 luglio – Piazza Duomo / Pistoia Blues Festival

– Piazza Duomo / Pistoia Blues Festival 14 luglio – Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse – Bologna

– Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse – Bologna 15 luglio – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera

Biglietti Damien Rice Tour 2023: dove acquistarli

I biglietti per tutte le nuove date dei concerti nel 2023 di Damien Rice in Italia saranno messi in vendita su TicketMaster e TicketOne dalle ore 10 di venerdì 17 marzo 2023.

TicketMaster

QUESTO IL LINK da salvare per acquistare i biglietti.

La prevendita sarà disponibile dalle 10:00 di venerdì 17 marzo 2023.

TicketOne

QUESTO IL LINK da salvare per acquistare i biglietti.

La prevendita sarà disponibile dalle 10:00 di venerdì 17 marzo 2023.