Catania Jazz, al via la 40a stagione

Al via dal 30 ottobre la 40a stagione di Catania Jazz, prestigiosa manifestazione musicale siciliana, ormai punto di riferimento per i cultori siciliani del Jazz e delle contaminazioni.

40a stagione Catania Jazz

Interamente svolta al Teatro Metropolitan di Catania, la 40a stagione di Catania Jazz vedrà esibirsi anche quest’anno nomi eccellenti del panorama musicale mondiale.

Rachel z Sensual guest Omar Hakim, James Morrison, Shabaka Hutchings, la Izo Fitzroy Band, e ancora Nduduzo Makhatini Trio, Lakecia Benjamin and Phoenix, Victor Wooten sono alcuni degli artisti che calcheranno il palco del Metropolitan fino al prossimo Maggio per il Catania Jazz.

Queste le date:

30 ottobre 2023 – RACHEL Z Sensual Tour guest MINO CINELU – ” Omaggio a Wayne Shorter”

8 novembre 2023 – JAMES MORRISON & CATANIA CONTEMPORARY ORCHESTRA – produzione originale in prima mondiale

23 novembre 2023 – SHABAKA HUTCHINGS – HAMID DRAKE – MAJID BEKKAS

29 novembre 2023 – IZO FITZROY BAND – prima italiana assoluta

12 dicembre 2023 – CELESTE GUGLIANDOLO – SALVATORE BONAFEDE in ” A Home Is Not A House ” – produzione originale in prima nazionale dedicata a Burt Bacharach

1 febbraio 2024 – NDUDUZO MAKHATINI TRIO

27 marzo 2024 – LAKECIA BENJAMIN AND PHOENIX

17 aprile 2024 – MININO GARAY SPEAKING TANGO – prima nazionale assoluta

4 maggio 2024 – VICTOR WOOTEN & WOOTEN BROTHERS

16 maggio 2024 – CAMILLE THURMAN QUARTET

Programma completo e biglietti

Qui di seguito il link ufficiale dove trovare il programma completo della 40a stagione di Catania Jazz ed i link relativi a biglietti ed abbonamenti:

