Suarez: il nuovo album “Pills” è un viaggio senza filtri tra rap, ironia e fragilità

Suarez

“Pills” è il nuovo album di Suarez, MC e produttore romano, in uscita venerdì 18 settembre per Tak Production su tutte le piattaforme digitali e nei formati CD e vinile.

Conclusa la saga di Antieroe, il rapper romano volta completamente pagina con quello che definisce il suo lavoro più intimo e personale.

Attraverso il suo stile, spesso caratterizzato da una vena tragicomica, Suarez affronta diverse tematiche, dall’attualità alle problematiche di un mondo sempre più dominato dai social, passando per la ricerca della stabilità economica e, soprattutto, di quella mentale.

Tra gli argomenti affrontati trovano spazio anche lo scontro generazionale e il tempo che passa, che l’artista definisce “il suo peggior nemico” nella traccia “Cronokillaz”.

Non mancano i momenti romantici, come nel brano d’amore “L’anello del potere”, e quelli più intimi e personali di “Crepe”.

L’animo nerd che da sempre contraddistingue l’artista emerge anche nella scrittura e trova la sua massima espressione in “Super Sayan”, dove i riferimenti a Dragon Ball fanno da padrone.





Le “pillole” che danno il titolo all’album tornano inoltre in maniera ricorrente durante l’ascolto, accompagnando quello che Suarez definisce un vero e proprio viaggio: un percorso a tappe, scandito volutamente dall’ordine della tracklist.

Nel suo viaggio Suarez non è solo. A salire in sella con lui troviamo gli scratch di DJ Drugo, DJ Stile, DJ Ceffo e DJ Craim, insieme alle rime di Masito, Il Turco, Danno, Rak, Lino e Lucci.

Sarcastico, dissacrante, riflessivo ma soprattutto privo di qualsiasi filtro, Suarez è autore di tutte le produzioni dell’album e, per la prima volta, si dedica anche allo scratch, come accade nella polemica “Shadowbanned”.

I beat variano, mantenendo comunque una forte coerenza sonora, con atmosfere che strizzano spesso l’occhio alla West Coast, grazie alla massiccia presenza di pianoforti e synth.

Per quanto riguarda i formati fisici, Pills sarà disponibile in CD digipack, con un booklet di 12 pagine contenente tutti i testi dell’album.

Il vinile sarà invece disponibile in due versioni doppio LP gatefold: una con dischi standard neri e una limited edition “Red Devil Edition”, autografata e caratterizzata da dischi in marble red.

Tutte le illustrazioni e l’artwork dei supporti fisici sono stati realizzati a mano dallo stesso Suarez che, come noto, è anche un valido illustratore e grafico, spesso coinvolto nei progetti di numerosi colleghi della scena.

