The Warning in Italia: a luglio live a Bologna

The Warning live in Italia con una nuova data!

The Warning live in Italia: nuova data a Bologna

Il power trio rock messicano The Warning sta aumentando la dose di energia in Italia!

Appena qualche giorno fa, i The Warning hanno annunciato sui social di aver esaurito tutti i biglietti per il loro concerto a Milano l’11 aprile presso i Magazzini Generali, e senza perdere tempo hanno aggiunto una nuova data: il 18 luglio, al Bonsai Garden di Bologna! È un evento da non perdere!

Dove trovare i biglietti

I prezzi dei biglietti per i The Warning : € 27,00 + prevendita per il posto unico in piedi, oppure € 30,00 direttamente in cassa la sera dello spettacolo. Non fatevelo scappare!

TicketOne

QUESTO il link per acquistare i biglietti per i The Warning live a Bologna.

TiketMaster

QUESTO il link per acquistare i biglietti.

TicketMaster con cashback del 10%

Da QUESTO link, invece, potrai per acquistare i biglietti da TicketMaster e risparmiare fino al 10% sull’acquisto dei biglietti per i The Warning a Bologna attivando il cashback!

