Super Bowl 2022 – Ecco tutti i trailer

Negli intervalli del Super Bowl 2022, giocatosi in nottata, sono state tante le anticipazioni di film e serie tv in arrivo, tra cui Sonic 2, Moon Knight, The Adam Project e Bel-Air.

Il Super Bowl è da sempre l’occasione migliore per presentare film e serie tv in uscita. Anche quest’anno sono state tantissime le anticipazioni a cui abbiamo assistito durante gli intervalli del match. Ecco di seguito i trailer:

SUPER BOWL 2022 – I TRAILER

Doctor Strange nel multiverso della follia

Diretto da Sam Raimi, il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch dovrà affrontare le conseguenze dell’apertura del multiverso in Spider-Man: No Way Home.

Il Signore degli anelli: Gli anelli del potere

Arriva finalmente il primo trailer della serie Amazon tratta da Il Signore degli anelli.

Moon Knight

La serie Marvel Moon Knight debutterà il prossimo 30 marzo su Disney+. Oscar Isaac vestirà i panni di Mark Spector, il quale non riesce più a distinguere tra sonno e veglia. Combatterà le sue diverse identità con l’aiuto di guru interpretato da Ethan Hawke.

The Batman & co.

Quale occasione migliore del Super Bowl per lanciare una serie di anticipazioni sui film Warner e Dc Comics in uscita? Gustatevele in serie in questo trailer. The Batman arriverà a marzo, ma in rampa di lancio ci sono anche Black Adam, The Flash e Aquaman and The Lost Kingdom.

Sonic 2

Sonic tornerà a combattere contro il malvagio Dottor Eggman, interpretato da Jim Carrey. Questa volta però ci saranno anche diverse creature come lui (la volpe Tails e l’echidna Knuckles).

The Lost City

Una scrittrice di bestseller (Sandra Bullock) e il modello che incarna il protagonista delle sue opere (Channing Tatum) vengono rapiti da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe) in cerca di un tesoro leggendario.

The Adam Project

Ovviamente, in questa carrellata non potevano mancare anche i prodotti Netflix. L’11 marzo arriverà sulla piattaforma The Adam Project, dove Ryan Reynolds incontrerà la versione più giovane di sé stesso. Ma nel trailer qui sopra trovate altri titoli che usciranno a brevissimo.

Nope

Jordan Peele, dopo Get Out e Us, torna con una nuova pellicola horror: Nope. Sulla trama si sa ancora poco, se non che un’estate, in una cittadina isolata, iniziano ad accadere strani fenomeni.

Ambulance

Ambulance (di Michael Bay) vedrà Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II protagonisti. Due fratelli adottivi, uno veterano di guerra e un criminale, si allearanno per salvare la vita al figlio del primo. Spareranno per errore a un agente di polizia e saranno costretti a una fuga in ambulanza.

Bel Air

Il nuovo reboot Bel Air ha fatto il suo debutto in queste settimane sulla piattaforma Peacock, Will Smith l’ha lanciato con un originalissimo rap che riproduce la sigla della storica sitcom da cui prende spunto e che l’ha visto protagonista, “Willy, il principe di Bel-Air“.