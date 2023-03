Oscar 2023: pronostici e tutto quello che c’è da sapere

Gli Oscar 2023 si avvicinano e i bookmaker hanno già stilato le loro previsioni per i premi più attesi della serata. Analizziamo insieme i pronostici per il miglior film, miglior attrice protagonista, miglior attore protagonista e miglior regia, insieme a tutte le informazioni utili per seguire la serata in cui verranno assegnati gli ambiti premi.

Indice

Premi Oscar 2023: dove seguirli

La Notte Degli Oscar 2023 sarà trasmessa in diretta su Sky Cinema Oscar, Sky Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW. La data da segnare è quella della notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo 2023, con inizio dalle 23.15.

Oscar 2023 Miglior Film:

Secondo i principali bookmaker, Everything Everywhere All at Once è il grande favorito per il premio come miglior film degli Oscar 2023. La pellicola ha già vinto il Producers Guild of America Awards e ha ottenuto ben 11 nomination. Tuttavia, potrebbero esserci sorprese da parte di Niente di nuovo sul fronte occidentale e Gli Spiriti dell’Isola, ma le probabilità sembrano essere contro di loro. Le altre pellicole nominate, tra cui The Fabelmans, Top Gun: Maverick, Tar, Avatar: La via dell’acqua, Triangle of Sadness ed Elvis, sembrano avere poche speranze di vittoria.

Miglior Attrice Protagonista:

Per quanto riguarda la categoria del premio Oscar 2023 come miglior attrice protagonista, la sfida sembra essere tra Cate Blanchett e Michelle Yeoh. La Blanchett potrebbe aggiudicarsi il suo terzo Oscar per la sua interpretazione in Tar, ma Yeoh è anch’essa una forte candidata grazie alla sua performance in Everything Everywhere All at Once, con cui ha già vinto il Golden Globe e lo Screen Actors Guild Awards.

Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie) e Michelle Williams (The Fabelmans) sembrano invece avere poche possibilità di concorrere seriamente.

Miglior Attore Protagonista:

Per l’Oscar 2023 al miglior attore protagonista, Brendan Fraser sembra essere il favorito per il premio finale, grazie alla sua performance in The Whale, premiata ai Critics’ Choice Awards e Satellite Award. Tuttavia, dovrà vedersela con Colin Farrell, che ha vinto la Coppa Volpi all’ultima Mostra del cinema di Venezia per Gli Spiriti dell’Isola, e con Austin Butler, che ha stupito il pubblico con la sua interpretazione in Elvis. Bill Nighy (Living) e Paul Mescal (Aftersun) sono invece molto più indietro nei pronostici.

Oscar 2023 Miglior Regia:

Infine, per quanto riguarda il premio Oscar 2023 per la miglior regia, la sfida sembra essere tra i The Daniels, ovvero Daniel Kwan e Daniel Scheinert, vincitori del Directors Guild of America Award con Everything Everywhere All at Once, e Steven Spielberg, nominato per la nona volta come miglior regista con The Fabelmans. Mentre Martin McDonagh (Gli spiriti dell’isola), Todd Field (Tar) e Ruben Ostlund (Triangle of Sadness) sembrano non avere moltissime possibilità di trionfare.

Miglior Attrice Non Protagonista:

Per l’Oscar alla miglior attrice non protagonista del 2023, Angela Bassett sembra essere la favorita per la sua interpretazione come la regina madre Ramonda in Wakanda Forever, che le ha già fruttato il Golden Globe. Tuttavia, dovrà vedersela con la concorrenza dell’irlandese Kerry Condon, premiata ai Bafta per il suo ruolo in Gli Spiriti dell’isola, e di Jamie Lee Curtis, che ha interpretato l’inflessibile e crudele agente delle tasse in Everything Everywhere all At Once.

Miglior Attore Non Protagonista:

Per quanto riguarda la categoria miglior attore non protagonista agli Oscar 2023, sembra che Ke Huy Quan sia il favorito per la sua interpretazione come l’imbelle marito di Michelle Yeoh in Everything Everywhere All at Once. In questo caso, la sua vittoria sembra già essere data per scontata, a giudicare dalle quote delle agenzie di scommesse. Gli altri nominati, come Barry Keoghan, Brendan Gleason, Brian Tyree Henry e Judd Hirsch, sembrano avere poche possibilità di vittoria.

Naturalmente, queste previsioni sono solo congetture e nulla è certo finché non si apriranno le buste durante la cerimonia degli Oscar 2023. Tuttavia, i bookmaker e gli esperti del settore, con le loro previsioni su questa attesissima notte per il cinema, sono utili per avere un’idea più chiara di chi avrà maggiori probabilità di vincere. Ma come sempre, gli Oscar potrebbero riservare qualche sorpresa durante la premiazione finale. Resta solo da vedere quali film e star saranno i vincitori di questa notte di gloria a Hollywood.

Oscar 2023 vincitori: l’elenco di tutte le statuette assegnate!