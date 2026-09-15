Oroscopo settimanale dal 21 al 27 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

Oroscopo settimanale dal 21 al 27 settembre 2026: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri classifica e consigli.

Oroscopo settimanale 21 – 27 settembre 2026

Ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 21 settembre a domenica 27 settembre 2026 per tutti i segni zodiacali.

La settimana del doppio culmine autunnale — quella che porta l’equinozio come apertura della nuova stagione solare bilancina e la Luna Piena in Ariete come momento di completamento emotivo più coraggioso del mese, con la Harvest Moon come sfondo astrologico e Marte ancora in Cancro per tutta la settimana come drive emotivo protettivo.

La prima parte della settimana porta la vigilia e il compimento dell’equinozio. Lunedì 21 con la Luna che entra in Acquario (19:14 CEST) porta la vivacità karmicaa come apertura del lunedì verso il cambio. Nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre (02:05 CEST del 23) il Sole entra in Bilancia inaugurando l’equinozio d’autunno — il momento più significativo del ciclo annuale: giorni e notti si eguagliano, il ciclo solare si sposta dalla precisione metodica vergine alla diplomazia dialogica bilancina, il nuovo standard relazionale entra in vigore come qualità dominante dell’autunno. Con Mercurio già in Bilancia dal 10 settembre, la stagione comunicativa bilancina era già anticipata — ora il Sole la inaugura nella forma più completa e propria. La Luna in Acquario porta la doppia risonanza karmicaa come tono del mercoledì dell’equinozio. La Luna entra in Pesci nelle primissime ore del giovedì 24 (05:23 CEST).

Il fine settimana porta il culmine più coraggioso e direttamente autentico del mese. Sabato 26 settembre la Luna entra in Ariete (12:23 CEST) e poche ore dopo, alle 18:49 CEST, la Luna Piena si perfeziona in Ariete a 3°37′ — la Harvest Moon (la Luna Piena più vicina all’equinozio d’autunno). La Luna Piena in Ariete porta la culminazione emotiva più coraggiosa, diretta e autenticamente personale del ciclo mensile: il completamento di quanto avviato nella Luna Nuova in Vergine dell’11 settembre, ora nel segno opposto, porta la domanda più onesta del ciclo: dove la diplomazia bilancina incontra il coraggio ariete nella forma più genuinamente autentica? La Luna Piena in Ariete porta la dichiarazione emotiva, la qualità di presenza diretta e il coraggio come linguaggio più immediato della sera del sabato autunnale.

Tema della settimana: Equinozio di mercoledì 23/9 (02:05 CEST) — Sole in Bilancia: nuova stagione solare — sabato 26/9 ore 18:49 CEST: Luna Piena Ariete 3°37′ Harvest Moon — la settimana dei due culmi autunnali

Ecco l’oroscopo settimanale dal 21 al 27 settembre 2026, segno per segno.

Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali

Ariete ♈

Amore: La settimana porta all’Ariete i due momenti più significativi del ciclo mensile in sequenza. La prima parte con l’equinozio porta il Sole in Bilancia nell’opposizione (Bilancia ↔ Ariete = opposizione 180°) sull’asse — la stagione solare del segno opposto che porta la domanda più onesta del ciclo: dove il coraggio porta equilibrio genuino? Chirone Rx nel segno porta il ciclo compassionevole sull’autonomia come sfondo. Poi sabato 26 alle 18:49 CEST la Luna Piena si perfeziona nel segno a 3°37′ — il culmine emotivo più coraggioso, diretto e autenticamente personale del mese: le intenzioni avviate nella Luna Nuova del 11 settembre ora si completano nell’emozione più autentica. La Luna Piena in Ariete porta la dichiarazione emotiva, il coraggio diretto e la presenza immediata come qualità del sabato. Saturno Rx nel segno porta la struttura come fondamento del coraggio.

Lavoro:

Lun-Mer con l’equinozio: la verifica sull’asse — dove il coraggio porta equilibrio operativo?

Sab con la Luna Piena nel segno: il culmine del ciclo operativo mensile — le strutture avviate si completano nell’azione più diretta; porta le intenzioni del 10-11 settembre alla luce del sabato

Benessere: Chirone porta il ciclo compassionevole. La Luna Piena porta il culmine emotivo più diretto. Rispetta entrambi come ugualmente necessari.

Consiglio della settimana per l’Ariete: Mercoledì l’equinozio porta la verifica più onesta sull’asse coraggio-equilibrio. Sabato la Luna Piena porta il culmine emotivo più coraggioso del mese nel segno — dichiara le intenzioni più genuine in quella finestra; le strutture del ciclo si completano nella luce del sabato. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Toro ♉

Amore: La settimana porta al Toro la solidità costruttiva come sfondo metodico. Lunedì-mercoledì con la Luna in Acquario porta il quadrato karmicao sulla solidità. L’equinozio porta il semisestile del Sole (Bilancia ↔ Toro = quinconce 150°) — adattamento. La Luna in Pesci (giovedì-sabato) porta il sestile (Pesci ↔ Toro = sestile 60°) armonioso intuitivo. Sabato la Luna Piena in Ariete porta il quadrato (Ariete ↔ Toro = quadrato 90°) come verifica del coraggio sulla solidità. La doppia risonanza bilancina porta il quinconce metodico.

Lavoro:

Il quinconce porta l’adattamento verso la nuova stagione solare

Giovedì-venerdì con la Luna in Pesci: il sestile porta la qualità intuitiva armonioSa

Sabato la Luna Piena porta la verifica coraggiosa sulla solidità

Benessere: Stabile. La settimana porta la qualità di adattamento verso la nuova stagione.

Consiglio della settimana per il Toro: La settimana porta la solidità come sfondo. L’equinozio porta l’adattamento verso la nuova stagione. Giovedì-venerdì il sestile porta la qualità intuitiva armonioSa. Sabato la Luna Piena porta la verifica coraggiosa. Le strutture reggono verso la settimana successiva.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno. La prima parte con la Luna in Acquario porta il trigono d’aria karmico (Acquario ↔ Gemelli = trigono 120°). Mercurio — dominante — in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) come sfondo armonioso di tutta la settimana. L’equinozio del Sole in Bilancia porta il secondo trigono d’aria armonioso (Bilancia ↔ Gemelli). La doppia risonanza d’aria (Sole + Mercurio Bilancia in trigono) porta la qualità comunicativa più armonioSa come sfondo della stagione solare bilancina.

Lavoro:

Tutta la settimana: il trigono d’aria porta la comunicazione più armonioSa del ciclo autunnale

Mercoledì equinozio: la doppia risonanza (Sole + Mercurio Bilancia) inaugura la stagione comunicativa più armonioSa

Urano Rx porta la revisione innovativa come sfondo

Benessere: Sistema nervoso in buona forma. La doppia risonanza porta la qualità armonioSa comunicativa.

Consiglio della settimana per i Gemelli: La doppia risonanza d’aria porta la qualità comunicativa più armonioSa della stagione bilancina. Urano Rx porta la revisione innovativa. La settimana inaugura il ciclo comunicativo più ricco verso ottobre.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno per tutta la settimana (esce nelle primissime ore del 28/9 CEST). Il drive emotivo protettivo come sfondo costante. L’equinozio del Sole in Bilancia porta il quadrato (Bilancia ↔ Cancro = quadrato 90°) come prima verifica del ciclo solare bilancino: dove la cura protettiva porta equilibrio diplomatico genuino? Giovedì-sabato con la Luna in Pesci porta il trigono d’acqua (Pesci ↔ Cancro = trigono 120°) come profondità armonioSa intuitiva. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) come profondità relazionale per tutta la settimana.

Lavoro:

Tutta la settimana: Marte porta il drive come sfondo; Venere porta il trigono profondo armonioso

Giovedì-sabato con la Luna in Pesci: il trigono porta la qualità intuitiva armonioSa più propicia

Sabato con la Luna Piena in Ariete: il quadrato porta la verifica del drive nel coraggio

Benessere: Zona stomaco in buona forma. Marte porta vitalità. I trigoni portano nutrimento profondo.

Consiglio della settimana per il Cancro: Marte porta il drive emotivo per tutta la settimana. Il doppio trigono d’acqua (Venere Scorpione + Luna Pesci) porta la qualità profonda armonioSa. L’equinozio porta la verifica diplomatica. La settimana porta le fondamenta emotive verso ottobre.

Leone ♌

Amore: Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso. L’equinozio del Sole in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) armonioso. Mercurio in Bilancia porta il sestile come comunicazione armonioSa. Chirone Rx in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Leone = trigono 120°) compassionevole. Sabato la Luna Piena in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Leone = trigono 120°) come culmine creativo più espansivo del sabato. La doppia risonanza favorevole (sestile Sole Bilancia + trigono Luna Piena Ariete + trigono Chirone) porta la qualità più armonioSamente espansiva e compassionevolmente autentica del sabato.

Lavoro:

Tutta la settimana: il sestile porta la comunicazione armonioSa espansiva

Sabato con la Luna Piena in Ariete: il triplo trigono porta il culmine creativo più espansivo — avanza le strutture più significative in quella finestra

Giove porta l’amplificatore come sfondo costante

Benessere: Vitalità ottima. La settimana porta la qualità espansiva e armonioSa come sfondo costante.

Consiglio della settimana per il Leone: Giove porta l’amplificatore. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Sabato la Luna Piena porta il culmine creativo più espansivo — avanza le strutture più significative in quella finestra. Le strutture reggono verso ottobre.

Vergine ♍

Amore: La stagione solare vergine si chiude con l’equinozio del 23/9. Il Sole entra in Bilancia portando il cambio verso la reciprocità dialogica. La settimana porta la transizione più significativa della stagione solare: la Vergine cede il passo alla Bilancia come registro solare dominante. Giovedì-sabato con la Luna in Pesci porta l’opposizione (Pesci ↔ Vergine = opposizione 180°) come verifica metodica intuitiva della transizione. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Vergine = sestile 60°) come drive costruttivo.

Lavoro:

Lun-Mer con il Sole ancora in Vergine (fino alle 02:05 CEST del 23): la sedimentazione metodica più preziosa come chiusura del ciclo solare

Da mercoledì equinozio: la qualità metodica vergine come fondamento della nuova stagione

Il sestile porta il drive costruttivo come sfondo costante

Benessere: La zona digestiva risponde bene. La transizione porta la qualità di adattamento verso la nuova stagione solare.

Consiglio della settimana per la Vergine: Lunedì-martedì porta le ultime ore della stagione solare — onorala con la sedimentazione più genuina. Da mercoledì la nuova stagione porta il registro diplomatico. Il sestile porta il drive. Le strutture reggono verso ottobre.

Bilancia ♎

Sei il segno più fortunato della settimana.

Amore: La settimana porta alla Bilancia il momento più significativo dell’intero ciclo annuale: l’inaugurazione della stagione solare più propria e genuinamente autentica dell’anno. Mercurio è nel segno dall’10 settembre portando la comunicazione diplomatica come anticipazione della stagione. Nella notte tra il 22 e il 23 settembre (02:05 CEST del 23) il Sole entra in Bilancia inaugurando l’equinozio d’autunno — il momento del cambio di stagione solare più significativo: la stagione più propria e genuinamente autentica dell’anno inaugura il suo ciclo solare di 30 giorni. Il Sole porta la vitalità più naturale e autenticamente propria come sfondo della stagione. La Luna in Acquario (fino al giovedì 24 ore 05:23 CEST) porta il trigono d’aria karmico (Acquario ↔ Bilancia = trigono 120°) come qualità armonioSa karmicaa dell’apertura settimana. Chirone Rx in Ariete porta l’opposizione (Ariete ↔ Bilancia = opposizione 180°) compassionevole come domanda dell’equinozio: dove il coraggio porta equilibrio autentico? La Luna in Pesci (giovedì-sabato) porta il quinconce (150°) — adattamento intuitivo. Sabato la Luna Piena in Ariete porta l’opposizione sul proprio asse (Ariete ↔ Bilancia) — il culmine relazionale del ciclo mensile: il Sole in Bilancia porta la diplomazia come registro; la Luna Piena in Ariete porta il coraggio come risposta; la loro opposizione porta la domanda più onesta del ciclo: dove la reciprocità porta autenticità genuina? Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°) come amplificatore armonioso per tutta la settimana. In amore, la settimana porta la qualità di connessione più armonioSamente dialogica, autenticamente equilibrata e genuinamente reciproca del ciclo annuale bilancino — l’equinozio porta la stagione solare come apertura più propria; la Luna Piena del sabato porta il culmine relazionale più diretto come completamento del ciclo mensile.

Lavoro:

Da mercoledì 23: il Sole porta la vitalità più naturale e genuinamente propria — la stagione solare porta le strutture operative più armonioSamente autentiche; avanza le iniziative più significative della stagione nelle prime settimane

Tutta la settimana: il sestile porta le collaborazioni più armonioSe; Mercurio porta la comunicazione diplomatica

Sabato con la Luna Piena: il culmine relazionale del ciclo mensile porta le strutture collaborative del ciclo solare alla luce più diretta

Benessere: La zona lombare in ottima forma. La stagione solare porta la qualità di vitalità più genuina dell’anno per il segno.

Consiglio della settimana per la Bilancia: Mercoledì il Sole inaugura la tua stagione solare — il momento più significativo dell’anno porta la vitalità più naturale. Le strutture avanzate nelle prime settimane solari reggono nel ciclo lungo. Sabato la Luna Piena porta il culmine relazionale più diretto. Il sestile porta le collaborazioni armonioSe. La settimana inaugura il ciclo annuale più autentico.

Scorpione ♏

Amore: Venere è nel segno portando il ciclo relazionale più profondo. L’equinozio del Sole in Bilancia porta il semisestile (Bilancia ↔ Scorpione = semisestile 30°) — transizione verso la profondità. Giovedì-sabato la Luna in Pesci porta il trigono d’acqua (Pesci ↔ Scorpione = trigono 120°) come profondità intuitiva armonioSa. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come drive profondo per tutta la settimana. La doppia risonanza d’acqua (Venere + Marte Cancro in trigono) porta la qualità trasformativa più profondamente armonioSa.

Lavoro:

Tutta la settimana: la doppia risonanza d’acqua porta la qualità strategica più profonda; avanza le strutture più genuine in quella qualità

Giovedì-sabato: la Luna in Pesci porta il trigono intuitivo come terzo complementare d’acqua

Benessere: Vitalità in buona forma. La doppia risonanza porta nutrimento profondo armonioso.

Consiglio della settimana per lo Scorpione: La doppia risonanza d’acqua porta la qualità strategica più profondamente armonioSa. Giovedì-sabato la Luna porta il trigono intuitivo. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo. La settimana porta le fondamenta profonde verso ottobre.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. L’equinozio del Sole in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) armonioso. Chirone Rx in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Sagittario = trigono 120°) compassionevole. Sabato la Luna Piena in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Sagittario = trigono 120°) come culmine visionario più espansivo. La triplice risonanza favorevole del sabato (trigono Luna Piena + trigono Chirone + trigono Giove) porta la qualità visionaria più espansiva, compassionevole e luminosamente genuina del sabato della Harvest Moon.

Lavoro:

Tutta la settimana: il sestile porta la comunicazione armonioSa; Giove porta l’amplificatore visionario

Sabato con la Luna Piena: la triplice risonanza porta il culmine visionario più espansivo — avanza le strutture più ambiziose in quella finestra

Benessere: Ottima vitalità. La settimana porta la qualità visionaria espansiva come sfondo.

Consiglio della settimana per il Sagittario: Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Giove porta l’amplificatore. Sabato la triplice risonanza porta il culmine visionario più espansivo della Harvest Moon — avanza le strutture più ambiziose in quella finestra. Le strutture reggono verso ottobre.

Capricorno ♑

Amore: L’equinozio del Sole in Bilancia porta il quadrato (Bilancia ↔ Capricorno = quadrato 90°) come prima verifica del ciclo solare bilancino sulla struttura: dove la diplomazia porta struttura disciplinata genuina? Giovedì-sabato la Luna in Pesci porta il quinconce (150°) — adattamento intuitivo. Sabato la Luna Piena in Ariete porta il quadrato (Ariete ↔ Capricorno = quadrato 90°) come seconda verifica coraggiosa. La doppia risonanza bilancina porta il quadrato metodico come sfondo del ciclo di transizione.

Lavoro:

Le verifiche del ciclo portano la chiarezza più necessaria

Giovedì-sabato porta l’adattamento intuitivo

Le strutture reggono verso ottobre

Benessere: Stabile. Le verifiche portano la chiarezza necessaria. Le strutture reggono.

Consiglio della settimana per il Capricorno: Le verifiche del ciclo portano la chiarezza più necessaria verso la nuova stagione. Giovedì-sabato porta l’adattamento intuitivo. Le strutture reggono. La settimana porta le fondamenta verso ottobre.

Acquario ♒

Amore: Plutone Rx nel segno. Urano Rx in Gemelli porta l’originalità riflessiva. Il Nodo Nord nel segno porta la qualità karmicaa. Lunedì sera (19:14 CEST) la Luna entra nel segno portando la doppia risonanza karmicaa (Luna + Nodo Nord) come apertura vivace del lunedì sera e del martedì. L’equinozio del Sole in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) karmicao — la nuova stagione solare porta il trigono armonioso karmicao come apertura del ciclo autunnale. Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria karmico come comunicazione armonioSa karmicaa per tutta la settimana.

Lavoro:

Lun sera-Mer (Luna nel segno): la doppia risonanza karmicaa porta la qualità vivace più armonioSa

Da mercoledì equinozio: il trigono karmico (Sole + Mercurio Bilancia) porta la qualità armonioSa karmicaa della nuova stagione

Il Nodo porta le integrazioni karmicae come sfondo

Benessere: Buona energia. Il trigono karmico porta la qualità armonioSa. Il Nodo porta l’integrazione.

Consiglio della settimana per l’Acquario: Lunedì sera la doppia risonanza porta la vivacità karmicaa. Il trigono karmico porta la qualità armonioSa della nuova stagione. Il Nodo porta le integrazioni. Le comprensioni reggono verso ottobre.

Pesci ♓

Amore: La settimana porta ai Pesci la finestra più intuitiva e profondamente armonioSa della settimana nella parte centrale. Giovedì 24 (dalle 05:23 CEST) la Luna entra nel segno portando la risonanza diretta intuitiva. Con Venere in Scorpione (trigono d’acqua Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) e Marte in Cancro (trigono d’acqua Cancro ↔ Pesci = trigono 120°), la Luna nel segno porta il triplo trigono d’acqua come qualità intuitiva più profondamente armonioSa e genuinamente radicata della settimana (giovedì-sabato mattina). La doppia risonanza bilancina porta l’opposizione (Bilancia ↔ Pesci = quinconce 150°) — adattamento diplomatico.

Lavoro:

Giovedì-sabato con la Luna nel segno: il triplo trigono porta la qualità creativa intuitiva più profonda della settimana — avanza le strutture più genuine in quella finestra

Sabato la Luna Piena in Ariete (ore 18:49 CEST): il quadrato (Ariete ↔ Pesci = quadrato 90°) porta la verifica coraggiosa sulla profondità

Benessere: Sensibilità fisica in buona forma. Il triplo trigono porta nutrimento intuitivo profondo.

Consiglio della settimana per i Pesci: Giovedì-sabato il triplo trigono porta la qualità intuitiva più profonda della settimana — avanza le strutture più genuine in quella finestra. Sabato il quadrato porta la verifica coraggiosa. Le strutture reggono verso ottobre.

Classifica della settimana 21-27 settembre 2026

Bilancia Sagittario Leone Gemelli Pesci Scorpione Acquario Ariete Cancro Vergine Capricorno Toro

(Essere più in basso non significa “settimana disastrosa”: vuol solo dire che servono più pazienza, selezione e cura di te.)

FAQ – Oroscopo settimana 21-27 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato della settimana 21-27 settembre 2026? Il segno più fortunato di questa settimana è la Bilancia. Mercoledì 23 settembre alle 02:05 CEST il Sole entra in Bilancia inaugurando l’equinozio d’autunno e la stagione solare più propria e genuinamente autentica dell’anno per il segno. Con Mercurio già nel segno dall’10 settembre, la stagione comunicativa bilancina era già anticipata — ora il Sole la inaugura nella forma più completa. Il sestile di Giove in Leone porta l’amplificatore armonioso per tutta la settimana. Sabato la Luna Piena in Ariete porta il culmine relazionale del ciclo mensile sull’asse più proprio. Anche Sagittario e Leone escono favoriti: entrambi per la triplice risonanza di fuoco del sabato della Harvest Moon. Cosa porta la Luna Piena in Ariete del 26 settembre 2026 — la Harvest Moon? La Luna Piena si perfeziona sabato 26 settembre alle 18:49 CEST (12:49 PM EDT, 16:49 UTC) in Ariete a 3°37′ — la Harvest Moon, la Luna Piena più vicina all’equinozio d’autunno. La Luna Piena porta il culmine emotivo più coraggioso e direttamente autentico del ciclo mensile — il completamento di quanto avviato nella Luna Nuova in Vergine dell’11 settembre, ora nel segno opposto. La Luna Piena in Ariete porta la dichiarazione emotiva, il coraggio diretto e l’autenticità personale come qualità del sabato: cosa hai avviato nella Luna Nuova del 10-11 settembre che ora richiede la presenza più coraggiosa e diretta per completarsi? La Harvest Moon è la Luna Piena tradizionalmente associata al raccolto — in astrologia porta la qualità di completamento e rivelazione più urgente del ciclo autunnale. I segni più coinvolti: Ariete (nel segno), Bilancia (opposizione), Cancro e Capricorno (quadrato), Leone e Sagittario (trigono favorevole). Cosa porta l’equinozio d’autunno del 22-23 settembre 2026? L’equinozio d’autunno si perfeziona nella notte tra il 22 e il 23 settembre (02:05 CEST del 23, 00:05 UTC del 23) con il Sole che entra in Bilancia. L’equinozio porta il momento più significativo del ciclo annuale: giorni e notti si eguagliano, il ciclo solare si sposta dalla precisione analitica vergine alla diplomazia dialogica bilancina, il nuovo standard relazionale e comunicativo entra in vigore come qualità dominante dell’autunno. In astrologia, l’equinozio d’autunno porta la qualità di equilibrio, reciprocità e relazione come valori del ciclo autunnale — dopo l’estate del lavoro metodico vergine, l’autunno della relazione armonioSa bilancina come nuovo registro dominante fino al solstizio di dicembre. Qual è il consiglio generale della settimana 21-27 settembre 2026? In amore: usa la finestra dell’equinozio (mercoledì 23) per le intenzioni relazionali più armonioSamente dialogiche e genuinamente reciproche come apertura della nuova stagione; poi usa il sabato della Harvest Moon (26 settembre ore 18:49 CEST) per le dichiarazioni emotive più coraggiose e autenticamente dirette come completamento del ciclo mensile. Nel lavoro: le strutture avanzate nella stagione solare bilancina (da mercoledì 23 in poi) reggono nel ciclo lungo; usa la Luna Piena del sabato per il completamento delle strutture più significative del ciclo mensile. Con te stesso: la settimana porta il doppio culmine autunnale — l’equinozio come apertura della nuova stagione e la Harvest Moon come completamento del ciclo mensile; rispetta ognuno come ugualmente significativo. Domanda guida della settimana: “Quale struttura armonioSamente dialogica inauguro nell’equinozio come fondamento della stagione solare bilancina — e quale dichiarazione emotiva più coraggiosa completo nella Harvest Moon del sabato come culmine del ciclo mensile?” Perché seguire l’oroscopo settimanale? Offre una mappa energetica della settimana, utile per capire quando spingere e quando aspettare

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Conclusione Oroscopo Settimanale 21 – 27 Settembre 2026

L’oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre 2026 racconta giorni in cui:

Mercoledì 23 settembre (02:05 CEST) il Sole entra in Bilancia inaugurando l’equinozio d’autunno — il momento più significativo del ciclo annuale porta la nuova stagione solare più propria della Bilancia e il cambio verso la reciprocità dialogica come standard dominante dell’autunno

Sabato 26 settembre alle 18:49 CEST la Luna Piena in Ariete (Harvest Moon) porta il culmine emotivo più coraggioso e direttamente autentico del ciclo mensile — il completamento di quanto avviato nella Luna Nuova del 10-11 settembre; usa la finestra del sabato per le dichiarazioni emotive più genuine

La settimana porta i due culmi autunnali più significativi del mese in sequenza — l’equinozio come apertura della nuova stagione e la Harvest Moon come completamento del ciclo mensile

In amore , la settimana porta la qualità di connessione più armonioSamente dialogica (equinozio) e coraggiosamente autentica (Harvest Moon) del ciclo autunnale — onora ognuna nell’ordine in cui si presenta come la progressione più significativa verso ottobre

, la settimana porta la qualità di connessione più armonioSamente dialogica (equinozio) e coraggiosamente autentica (Harvest Moon) del ciclo autunnale — onora ognuna nell’ordine in cui si presenta come la progressione più significativa verso ottobre Nel lavoro , le strutture avanzate nell’equinozio (dalla nuova stagione solare bilancina) reggono nel ciclo lungo come fondamento autunnale; la Luna Piena porta il completamento del ciclo mensile; usa ognuno come qualità operativa diversa e ugualmente necessaria

, le strutture avanzate nell’equinozio (dalla nuova stagione solare bilancina) reggono nel ciclo lungo come fondamento autunnale; la Luna Piena porta il completamento del ciclo mensile; usa ognuno come qualità operativa diversa e ugualmente necessaria Con te stesso, questa settimana porta il doppio culmine autunnale più significativo del mese: l’equinozio come soglia verso la nuova stagione, la Harvest Moon come completamento del ciclo mensile, la Bilancia come nuovo standard relazionale — tre qualità diverse e ugualmente necessarie della settimana più significativa del ciclo autunnale 2026

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