Le nuove scoperte musicali della settimana – #1

Trickster – Still Kicking

Alla tenera età di 10 anni, Trickster scappò di casa con la speranza di riunire i suoi genitori. Questo primo atto di determinazione ha posto le basi per una vita piena di audacia e ambizione.

Link Spotify

Pacalo – Tiritirisette

“Tiritirisette” è uno scioglilingua. Lo ascoltiamo qui con un tocco di modernità per renderlo attuale.

Link Spotify

Eric Wink – Seen

Eric è un produttore, arrangiatore e polistrumentista che non ama altro che creare sapori pop senza tempo influenzati dal funk, dal soul, dalla disco, dal jazz e dalla bossa nova della vecchia scuola.

Link Spotify

Exodus Rising – Paradise Lost

Exodus Rising, pionieri del Progressive Melodic Heavy Metal che intrecciano i racconti senza tempo della Bibbia, dal Libro della Genesi all’Apocalisse, con un’abilità artistica senza pari.

Link Spotify

Jeristotle – They Sold Me On The TV

Jeristotle e sono un artista hip hop. “They Sold Me On The TV” mette in mostra tutto il suo stile stile e la sua abilità lirica.

Link Spotify

Danny Alias – Bed Bug Love

“Bed Bug Love” si tuffa nel regno allegorico delle piaghe dell’amore, intrecciando abilmente connessioni tra pandemie storiche e la nostra situazione attuale.

Link Spotify

Putcare – Fare a meno

Benito Martino in arte Putcare classe ’94. Studente di giurisprudenza e impiegato comunale. È cresciuto nel cuore del casalese negli anni degli omicidi di camorra. Nel 2009 pubblica l’EP IGNA con il gruppo RAIN21 formato da rapper, musicisti e cantanti. La crew creerà il format della Ransom Jam che crescerà fino a 10 edizioni, il loro rap arriva in apertura dei concerti di rapper come SALMO, Dargen D’amico e Rocco Hunt. Dopo cinque anni di attività l’equipaggio cominciò a perdere i suoi membri a causa di vari disaccordi interni. Putcare in collaborazione con 4Raw, attualmente sta producendo nuova musica.

Link Spotify

Lodia – Fine Del Mondo

Lodia è un cantautore emergente. Attraverso la sua musica vuole comunicare forza e speranza, creando una nuova wave di positività.

Link Spotify

Chinese Man – Too Late feat. Stogie T, KT Gorique & FP

La prima traccia di Chinese Man a contenere rap francese. È stato chiesto alla talentuosa rapper svizzera KT Gorique di lavorare su un campione di blues americano, “Grant Spivey”, interpretato da Victoria Spivey. Grazie alla voce calda e avvolgente di Stogie T e all’efficacia del fraseggio di KT Gorique, “Too Late” è una colorata miscela di hip-hop, blues e rap alternativo. E per accompagnare queste voci, Chinese Man si è circondato di una sezione di ottoni.

Link Spotify

Fidelio – Jackpot

Salvatore Esposito, conosciuto come Fidelio, è un talentuoso giovane artista (classe ’99). Il suo viaggio musicale è iniziato nel novembre 2021 sotto lo pseudonimo di Luçky, debuttando con il brano “Before the Disaster”.

Fidelio esplora temi profondi come l’amore, il divertimento e la delusione nelle sue canzoni, regalando al suo pubblico un’esperienza musicale unica.

Link Spotify

The Luxe – Maybach

Rapper emergente del panorama italiano, Marco Renna, in arte “The Luxe”. All’età di 9 anni dà vita al suo primo canale YouTube e successivamente inizia ad affacciarsi al mondo della mu­sica e della recitazione, Si è fatti infatti conoscere in veste di attore protagonista nella pellicola “Autumn Beat” di Antonio Dikele Distefano, in cui ha interpretato il giovane rapper Paco. “MAYBACH” è il suo ultimo singolo.

Link Spotify

