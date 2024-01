Le nuove scoperte musicali della settimana – #2

MC Celeb – La mélo

Una canzone energica. MC Celeb ha scritto il testo dopo l’anno passato e ha scoperto un prodotto che lo ha ispirato.

Link Spotify

Marcel Tamminga

Il legame di Marcel con la musica si è sviluppato attraverso il fratello.

Condividendo la camera da letto con lui, non ha mai smesso di ascoltare la sua musica. Insieme hanno ascoltato Sido ai tempi degli Aggroberlin.

Quando il fratello entrò nella tarda adolescenza, arrivarono i primi problemi.

Le lotte, la droga e gli incidenti diventarono parte della sua vita. Aver potuto conoscere cosa vuol dire essere rinchiuso in un carcere minorile e poter vedere la propria madre solo una volta ogni sei mesi, ha fatto in modo che Marcel decidesse che non avrebbe condotto quella stessa vita.

Link Spotify

Falcone – Porte di Silenzio

Falcone, alias Valentina Falcone, è una cantautrice nata a Busto Arsizio, classe 1980. Scrive fin da quando è poco più che ragazzina, testi che presto si trasformano in piccole collaborazioni musicali, sempre alla ricerca di la propria identità artistica, sperimentando molteplici progetti ma rimanendo sempre fedele al mood che più la affascina, l’introspezione legata all’ambiente atmosferico non importa se associata al pop, all’acustico, al rock o all’elettronica/noise lei è semplicemente noir!

Con Falcone si definisce uno stile tendente all’immaginario, un progetto preciso concentrato sulla ricerca di testi e musiche sempre più mature e consapevoli.

Link Spotify

Morenzo Lorra – Cha cha cha

Una traccia innovativa e un sound che non ti aspetti.

Link Spotify

Stian Borgen – The Painter

The Painter è una canzone su un ragazzo che cerca di essere tutto ciò che non è, per conquistare una ragazza che probabilmente non va bene per lui. Si tratta della prima traccia estratta dal prossimo album di debutto di Stian Borgen come artista solista, in uscita nell’autunno 2024.

Link Spotify

Soft Michel – Sunbeam

Sunbeam racconta la storia di un poeta ermafrodita, inebriato di Piscola, che scrive a modo suo la canzone di Maxence. È una sapiente miscela di preghiere, corrispondenze telepatiche con la sua principessa Peach e ingiunzioni mistico-sessuali.

Link Spotify

Azalo – Vitesse Divine

“Vitesse Divine” è la sorprendente traccia di apertura dell’album di Azalo “Demonic Dimensions”, che dà il tono con la sua intensa energia e fame di conquista. La traccia racchiude il viaggio di Azalo, segnando l’inizio di un album che promette di portare l’ascoltatore attraverso una narrazione musicale ricca di sfumature e potente.

Link Spotify

