DJ Fede e Cricca dei Balordi: “Urgenza!” nasce dal bisogno di fare rap

Fare rap perché si ha qualcosa da dire. Senza dover necessariamente seguire una formula, rincorrere un suono o trasformare ogni uscita in una strategia. È questo il punto di partenza di “Urgenza!”, il nuovo singolo di DJ Fede insieme alla Cricca dei Balordi e a DJ Zeta.

Il titolo è già una dichiarazione d’intenti. L’urgenza raccontata nel brano è quella che porta a prendere carta e penna, trasformare un pensiero in una barra e utilizzare il rap come mezzo di espressione. Un concetto elementare, ma che assume un significato preciso in una fase in cui la musica viene spesso pensata anche attraverso dinamiche che esistono fuori dalla musica stessa.

“Urgenza!” sceglie invece di restringere il campo: un beat, degli MC, un DJ e qualcosa da comunicare.

A dare voce al pezzo è la Cricca dei Balordi, formazione storica della scena rap italiana, che trova nella produzione di DJ Fede un terreno costruito per lasciare spazio alle rime.

Le barre procedono senza troppi filtri, seguendo quell’idea di “urgenza” che attraversa tutta la traccia. Non interessa rendere il messaggio più accomodante o adattarlo a un linguaggio diverso: il rap viene utilizzato nella sua funzione più immediata, quella di mettere un pensiero dentro un ritmo e farlo arrivare a chi ascolta.

È proprio l’incontro con la Cricca a dare ulteriore significato al brano. Non perché “Urgenza!” voglia ricostruire una stagione passata dell’hip hop italiano, ma perché mette al centro artisti che quel linguaggio lo hanno attraversato a lungo e continuano a considerarlo uno strumento espressivo attuale.

Il risultato non ha bisogno di giocare sulla nostalgia. L’esperienza si sente, ma viene utilizzata per stare nel presente.

DJ Fede sceglie un beat essenziale

Sul piano produttivo, DJ Fede lavora per sottrazione.

Il beat è essenziale e incisivo, costruito per sostenere le barre senza entrare continuamente in competizione con loro. È una scelta coerente con il concept del singolo: quando il punto è ciò che si vuole comunicare, riempire ogni spazio rischierebbe soltanto di distrarre.

Fede mantiene quindi una struttura saldamente hip hop e lascia che siano ritmo e scrittura a costruire l’impatto.

È un approccio che ritorna spesso nel suo percorso recente. La produzione non viene utilizzata come semplice sfondo, ma come spazio dentro il quale l’MC può trovare la propria dimensione. Anche in “Urgenza!” il rapporto tra beat e voce rimane centrale e contribuisce a dare al pezzo un carattere compatto.

Gli scratch di DJ Zeta completano il linguaggio del brano

Poi ci sono gli scratch di DJ Zeta, che aggiungono alla traccia un elemento fondamentale senza trasformarlo in una citazione decorativa.

Il turntablism entra naturalmente nella struttura del pezzo e completa un’impostazione in cui le diverse componenti dell’hip hop tornano a dialogare tra loro.

È forse uno degli aspetti più riusciti di “Urgenza!”. Producer, MC e DJ non sembrano elementi assemblati per dimostrare una particolare fedeltà alla tradizione. Sono semplicemente tre parti dello stesso linguaggio.

Anche per questo il singolo riesce a mantenere un equilibrio tra radici e presente. Recuperare una determinata grammatica musicale non significa necessariamente guardare indietro: può significare utilizzarla ancora perché continua a essere efficace.

“Urgenza!” non ha bisogno di nostalgia

Quando artisti con una lunga storia nella scena scelgono coordinate fortemente legate all’hip hop classico, il rischio è sempre quello di trasformare il passato nell’argomento principale.

Qui succede il contrario.

“Urgenza!” non sembra interessata a sostenere che il rap fosse migliore prima, né a tracciare una linea tra vecchia e nuova scuola. Il centro del brano è molto più semplice: avere ancora l’esigenza di esprimersi.

È questo che permette alla traccia di evitare l’effetto revival.

I codici sono riconoscibili, ma vengono utilizzati perché appartengono naturalmente agli artisti coinvolti. Non c’è bisogno di rivendicarli continuamente o di trasformarli in un certificato di autenticità.

Quando il rap torna a essere un mezzo

Il concetto più interessante di “Urgenza!” rimane quindi quello suggerito dal titolo.

In un momento storico in cui pubblicare musica significa inevitabilmente confrontarsi con contenuti, piattaforme, posizionamento e velocità, DJ Fede e la Cricca dei Balordi riportano l’attenzione sul passaggio precedente a tutto questo: perché iniziare a scrivere?

La risposta del brano è netta. Perché qualcosa preme abbastanza da dover essere trasformato in parole.

DJ Zeta completa il quadro ai piatti e “Urgenza!” trova proprio nella semplicità della sua costruzione il punto di forza. Non cerca di reinventare una formula e non ne ha bisogno.

Beat, barre, scratch e attitudine bastano quando alla base esiste ancora una necessità.

E forse è proprio questa l’idea più rap dell’intero pezzo: prima di chiedersi dove arriverà una canzone, bisogna avere un motivo per farla partire.