Rome Future Week 2026, Training Academy porta al centro la dimensione Health con “Human future: l’architettura dell’empatia”

Se la tecnologia sta ridisegnando il futuro, quale spazio continuerà ad avere la dimensione più profondamente umana? È da questa domanda che prende forma “Human Future: l’Architettura dell’Empatia”, l’appuntamento dedicato all’area Health con cui Training Academy prosegue il proprio percorso all’interno della Rome Future Week 2026. L’evento si terrà martedì 22 settembre, dalle ore 16.00 alle 19.00, e vedrà la partecipazione di Antonio Costagliola ed Elena Penna. Al centro dell’incontro, l’empatia non soltanto come attitudine personale, ma come competenza sempre più rilevante nei contesti professionali in cui relazione, ascolto, cura e capacità di comprendere i bisogni delle persone diventano parte integrante della qualità del lavoro.



Dalla tecnologia alla persona: il futuro passa dalle competenze

In uno scenario attraversato da intelligenza artificiale, digitalizzazione e trasformazioni organizzative, Training Academy propone una riflessione che riporta al centro il capitale umano. Il settore Health rappresenta, da questo punto di vista, un osservatorio privilegiato: l’innovazione può rendere processi e strumenti più evoluti, ma la relazione con la persona continua a richiedere competenze che appartengono alla sfera dell’ascolto, della comunicazione e della capacità di costruire fiducia. Da qui il concetto di “architettura dell’empatia”: un’empatia che non resta un principio astratto, ma può tradursi in competenze, comportamenti e modelli professionali capaci di accompagnare il cambiamento.



Training Academy alla Rome Future Week: osservare, interpretare, costruire

L’appuntamento del 22 settembre si inserisce nel più ampio programma con cui Training Academy partecipa alla Rome Future Week 2026, articolato su cinque giornate e più location. Il percorso prende avvio il 21 settembre con “La Forma del Futuro”, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti, dove Training Academy presenta la propria visione sul rapporto tra mercato, competenze, formazione e lavoro.



Il messaggio che attraversa l’intero programma è chiaro:

“La forma del futuro del lavoro non si aspetta: si osserva, si interpreta e si costruisce.”

Training Academy parte dall’osservazione dei trend e dei fabbisogni delle imprese, traduce i cambiamenti in competenze e percorsi formativi e accompagna le persone verso nuove opportunità professionali. Evoluzione del mercato del lavoro, nuove professioni, mismatch tra competenze disponibili e competenze richieste, progettazione e formazione finanziata, politiche attive, orientamento, accompagnamento al lavoro e processi di ricerca e selezione diventano così parti di un unico racconto: quello di un mercato che cambia e della necessità di preparare persone e organizzazioni ad affrontarlo. Con “Human future: l’architettura dell’empatia”, questo racconto entra nella dimensione Health e pone una questione destinata a diventare sempre più centrale: più gli strumenti diventano evoluti, più diventa strategico saper riconoscere e sviluppare le competenze autenticamente umane.

ROMA FUTURE WEEK 2026

22 settembre | ore 16.00–19.00

HEALTH – “Human Future: l’Architettura dell’Empatia”

Antonio Costagliola – Elena Penna