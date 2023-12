Il trailer di GTA 6 spazza via i record su YouTube: primato di visualizzazioni

Il trailer di GTA 6 ha già conquistato il mondo del gaming e battuto record, superando ogni aspettativa e aggiudicandosi un posto nella storia di YouTube. Prima ancora di arrivare sul mercato nel 2025, il videogioco ha stabilito un primato certificato dal Guinness World Records, diventando il video più visto nelle prime 24 ore dalla pubblicazione. Scopriamo tutti i dettagli di questo trionfo straordinario.

GTA 6 supera il record di Mr Beast

Il trailer di GTA 6 (clicca qui per vederlo!) ha impiegato poco più di 13 ore per superare il record precedente detenuto da Mr Beast. Con quasi 100 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore. Un trionfo che ha spazzato via ogni previsione.

Lanciato con grande attesa, il filmato ha raggiunto i 85 milioni di clic a soli 22 ore dal suo debutto. Concludendo il primo giorno con un numero che si avvicina ai 100 milioni. La cifra esatta è ancora in fase di valutazione, ma il successo è innegabile.

Contenuto del Trailer di GTA 6

Con soli 90 secondi, il trailer di GTA 6 da record ha dato ai fan un assaggio della nuova e ultrarealistica Vice City, ribattezzata Miami, e della nuova protagonista Lucia. Ha accennato alla trama travagliata di Lucia, mantenendo l’atmosfera di criminalità, lussuria e personaggi eccentrici tipici della saga.

Record su YouTube e X

Oltre alle visualizzazioni record, il video ha raccolto 9 milioni di like, dominando le classifiche di tendenza in vari paesi. Anche il post ufficiale su X ha ottenuto oltre 1 milione di like e 91 milioni di visualizzazioni al momento della stesura dell’articolo.

Il trailer di GTA 6 si preannuncia come un fenomeno destinato a battere ulteriori record sulle piattaforme, creando un’anticipazione senza precedenti per il gioco che sarà lanciato nel 2025.

Il trailer di GTA 6 non è solo un assaggio del gioco, ma già un trionfo epico. Ha infranto record, catturato l’attenzione globale e ha stabilito nuovi standard per le anteprime videoludiche su YouTube. Con il lancio del gioco nel 2025, possiamo aspettarci che GTA 6 continuerà a dettare legge nella comunità gaming.