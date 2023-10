Feste delle offerte Prime: i migliori smartphone in offerta durante Prime Day 2023 di ottobre su Amazon.

La “Festa delle Offerte Prime” è ufficialmente partita. Dalla mezzanotte di oggi (10 ottobre) fino alle 23:59 di domani (11 ottobre), il sito di e-commerce è letteralmente inondato di migliaia di offerte su una vasta gamma di prodotti, con sconti che sfiorano il 60%. In questo articolo, confronteremo le offerte sugli smartphone. In questo Prime Day 2023 di ottobre, Amazon ci offre sconti eccezionali su alcuni dei dispositivi più richiesti degli ultimi mesi.

Uno dei protagonisti principali è la famiglia Redmi Note 12, che va dal modello “standard” al Pro Plus, tutti con prezzi scontati. Inoltre, l’Oppo Find X5 Pro è disponibile con uno sconto che supera il 50%, in compagnia del Samsung S23 Ultra con un prezzo davvero interessante. Gli smartphone in offerta per questo Prime Day 2023 soddisfano davvero le esigenze di tutti, dai frugali agli appassionati di top di gamma che vogliono risparmiare.

Se non sei ancora un membro Prime, puoi facilmente iscriverti oggi e usufruire della prova gratuita di 30 giorni. Oltre a partecipare alla "Festa delle Offerte Prime," otterrai anche spedizioni gratuite e accesso a Prime Video e Amazon Music.

Offerte Prime Day per Redmi Note 12

Iniziamo la nostra esplorazione delle fantastiche promozioni offerte durante la Festa delle Offerte Prime di Amazon con una delle migliori occasioni che potrete trovare: le straordinarie offerte sulla Gamma Redmi Note 12 di Xiaomi. Troverete in offerta tutti i modelli di Xiaomi, dalla versione base fino al potente Redmi Note 12 Pro+. Quest’ultimo è uno dei rari smartphone dotati di una fotocamera da 200MP con stabilizzatore ottico dell’immagine, il che lo rende un vero gioiello della fotografia mobile.

Festa delle offerte Prime: il Galaxy A23

Tra smartphone low-cost che godono di sconti straordinari in occasione della Festa delle Offerte Prime, non possiamo non citare il Galaxy A23 di Samsung. Questo smartphone offre uno sconto incredibile che supera il 40%. Si tratta di un dispositivo affidabile, dotato di uno schermo ampio e reattivo, e soprattutto con un sistema di fotocamere quad che garantisce scatti e video di alta qualità in qualsiasi situazione. La generosa batteria da 5000mAh completa il pacchetto, assicurando che questo smartphone sia pronto ad affrontare tutte le sfide della tua vita quotidiana.

Oppo Find X5 Pro – Festa delle Offerte Prime

Tra gli smartphone Oppo disponibili in occasione della Festa delle Offerte Prime, spicca l’incredibile promozione sull‘Oppo Find X5 Pro. Questo è senza dubbio uno dei punti salienti del Prime Day 2023 di ottobre. Lo troviamo infatti ad una cifra inferiore ai 600€, risparmiando centinaia di euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta di uno sconto eccezionale per uno smartphone che vanta prestazioni di alto livello, con il processore Snapdragon 888, 12GB di RAM e una generosa memoria interna da 256GB.

Samsung Galaxy S23 Ultra – Prime Day 2023

Passiamo al top gamma da non lasciarsi sfuggire, l’S23 Ultra di casa Samsung. L’offerta dei Prime Day è davvero allettante ed è presente sulle tre versioni dello smartphone: 256GB, 512GB e 1TB.

