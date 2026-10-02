Estrazioni Lotto Oggi
Lotterie

Estrazioni Lotto 3 Ottobre 2026: Numeri Vincenti oggi in diretta, SuperEnalotto e 10eLotto

di Redazione

Qui troverete tutti i numeri vincenti delle estrazioni Lotto oggi 3 ottobre 2026 e le ultime estrazioni di SuperEnalotto e 10eLotto.

Ti sei giocato i tuoi numeri fortunati? È il momento di scoprire i risultati in diretta delle estrazioni Lotto di oggi 3 Ottobre 2026! Qui trovi tutti i numeri vincenti, il jackpot del SuperEnalotto e la serie fortunata del 10eLotto.

Aggiornamento ufficiale dei risultati del concorso di oggi sabato 3 ottobre 2026: di seguito trovi i numeri per ogni ruota del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto (con Jolly e SuperStar) e i 20 numeri del 10eLotto con Numero Oro, Doppio Oro ed Extra.

Estrazioni Lotto Oggi 3 Ottobre 2026

Indice

Estrazioni Lotto oggi 3 Ottobre 2026: Numeri Vincenti per Ogni Ruota

Ecco i numeri estratti per il concorso Lotto di oggi Sabato 3 Ottobre 2026:

RuotaNumeri Estratti
BariX X X X X
CagliariX X X X X
FirenzeX X X X X
GenovaX X X X X
MilanoX X X X X
NapoliX X X X X
PalermoX X X X X
RomaX X X X X
TorinoX X X X X
VeneziaX X X X X
NazionaleX X X X X

(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale delle ore 20.00)

In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina

Numeri ritardatari (aggiornato al 3 Ottobre)

Scopri i numeri ritardatari del Lotto di ogni ruota: CLICCA QUI.

SuperEnalotto Estrazioni 3 Ottobre 2026: Combinazione Vincente e Jackpot

Sei tra i fortunati vincitori del jackpot del SuperEnalotto di oggi 3 ottobre 2026? Ecco la combinazione vincente:

⭐ SuperEnalotto

Numeri estratti: X X X X X X

Numero Jolly: X

SuperStar: X

Jackpot in palio: XX

(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale delle ore 20.00)

In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina

Se hai centrato tutti i numeri, corri a riscuotere la tua vincita! Se non hai vinto il jackpot, ricorda che ci sono premi anche per chi fa 5, 4 o 3 numeri corretti.

10eLotto Estrazioni 3 Ottobre 2026: I 20 Numeri Vincenti

Anche il 10eLotto ha distribuito premi per l’estrazione di oggi 3 Ottobre 2026! Ecco i numeri dell’estrazione di oggi:

🔟 10eLotto

20 numeri estratti: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Leggi anche

Numero Oro: X

Doppio Oro: X X

Extra (15 numeri): X X X X X X X X X X X X X X X

Se hai giocato l’opzione Doppio Oro, controlla anche i due numeri Oro per scoprire se hai vinto premi extra!

(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale)

In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina

GUARDA ANCHE: Estrazioni Eurojackpot oggi

Giorni e orari delle estrazioni

Vuoi sapere quando si tengono le estrazioni del Lotto: QUI TROVI TUTTE LE INFORMAZIONI

Come Riscuotere una Vincita Lotto e SuperEnalotto

Se hai vinto e devi riscuotere la tua vincita, clicca qui: GUIDA RISCOSSIONE VINCITE

Archivio Estrazioni Lotto

Ultime estrazioni Lotto

FAQ – Domande Frequenti

A che ora escono le estrazioni del Lotto?

Le estrazioni si svolgono dalle 20:00 alle 20:30.

Dove posso verificare i numeri vincenti del Lotto?

Puoi controllare i numeri vincenti di oggi sul sito ufficiale di Lotto Italia o su AtomHeartMagazine.com.

Quando sarà la prossima estrazione del Lotto?

La prossima estrazione del Lotto e SuperEnalotto è in programma per: Martedì 6 Ottobre 2026

Conclusione Estrazioni Lotto oggi 3 Ottobre 2026

L’estrazione di oggi 3 Ottobre 2026 ha regalato fortuna a qualcuno? Se hai vinto, non perdere tempo e riscatta subito il tuo premio! Se invece non è andata bene, ritenta nella prossima estrazione.

Seguici per ricevere aggiornamenti sulle estrazioni e scoprire i numeri vincenti in anteprima!

Fonti: Archivio SuperEnalotto (Sisal); Lotto-Italia (ADM) – risultati ufficiali.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino, fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.

Lascia un commento