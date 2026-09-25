Estrazioni Lotto 26 Settembre 2026: Numeri Vincenti oggi in diretta, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto 26 Settembre 2026 in tempo reale: qui trovi tutti i numeri vincenti.

Ti sei giocato i tuoi numeri fortunati? È il momento di scoprire i risultati in diretta delle estrazioni Lotto di oggi 26 Settembre 2026! Qui trovi tutti i numeri vincenti, il jackpot del SuperEnalotto e la serie fortunata del 10eLotto.

Aggiornamento ufficiale dei risultati del concorso di oggi sabato 26 settembre 2026: di seguito trovi i numeri per ogni ruota del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto (con Jolly e SuperStar) e i 20 numeri del 10eLotto con Numero Oro, Doppio Oro ed Extra.

Estrazioni Lotto oggi 26 Settembre 2026: Numeri Vincenti per Ogni Ruota

Ecco i numeri estratti per il concorso Lotto di oggi Sabato 26 Settembre 2026: Ruota Numeri Estratti Bari X X X X X Cagliari X X X X X Firenze X X X X X Genova X X X X X Milano X X X X X Napoli X X X X X Palermo X X X X X Roma X X X X X Torino X X X X X Venezia X X X X X Nazionale X X X X X (Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale delle ore 20.00)

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Numeri ritardatari (aggiornato al 26 Settembre)

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SuperEnalotto Estrazioni 26 Settembre 2026: Combinazione Vincente e Jackpot

Sei tra i fortunati vincitori del jackpot del SuperEnalotto di oggi 26 settembre 2026? Ecco la combinazione vincente:

⭐ SuperEnalotto Numeri estratti: X X X X X X Numero Jolly: X SuperStar: X Jackpot in palio: XX

(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale delle ore 20.00)

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Se hai centrato tutti i numeri, corri a riscuotere la tua vincita! Se non hai vinto il jackpot, ricorda che ci sono premi anche per chi fa 5, 4 o 3 numeri corretti.

10eLotto Estrazioni 26 Settembre 2026: I 20 Numeri Vincenti

Anche il 10eLotto ha distribuito premi per l’estrazione di oggi 26 Settembre 2026! Ecco i numeri dell’estrazione di oggi:

Se hai giocato l’opzione Doppio Oro, controlla anche i due numeri Oro per scoprire se hai vinto premi extra!

(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale)



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GUARDA ANCHE: Estrazioni Eurojackpot oggi

Giorni e orari delle estrazioni

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Come Riscuotere una Vincita Lotto e SuperEnalotto

Se hai vinto e devi riscuotere la tua vincita, clicca qui: GUIDA RISCOSSIONE VINCITE

Archivio Estrazioni Lotto

FAQ – Domande Frequenti

A che ora escono le estrazioni del Lotto? Le estrazioni si svolgono dalle 20:00 alle 20:30. Dove posso verificare i numeri vincenti del Lotto? Puoi controllare i numeri vincenti di oggi sul sito ufficiale di Lotto Italia o su AtomHeartMagazine.com. Quando sarà la prossima estrazione del Lotto? La prossima estrazione del Lotto e SuperEnalotto è in programma per: Martedì 29 Settembre 2026

Conclusione Estrazioni Lotto oggi 26 Settembre 2026

L’estrazione di oggi 26 Settembre 2026 ha regalato fortuna a qualcuno? Se hai vinto, non perdere tempo e riscatta subito il tuo premio! Se invece non è andata bene, ritenta nella prossima estrazione.

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Fonti: Archivio SuperEnalotto (Sisal); Lotto-Italia (ADM) – risultati ufficiali.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.