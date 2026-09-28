Estrazioni Eurojackpot 29 Settembre 2026: Numeri Vincenti, Jackpot e Quote Ufficiali

Estrazioni Eurojackpot oggi 29 Settembre 2026 in tempo reale: qui trovi tutti i numeri vincenti.
L’estrazione Eurojackpot di oggi martedì 29 settembre 2026 relativa al concorso n. 79 del 2026 si gioca alle ore 20:30 in tutti i 19 Paesi europei aderenti, e su questa pagina troverai la combinazione vincente appena verrà ufficializzata, insieme alle quote complete e alle categorie di vincita.
Indice
- Numeri Vincenti Eurojackpot oggi 29 Settembre 2026
- Come si gioca all’Eurojackpot
- Quote e categorie di vincita: come funzionano
- Come riscuotere una vincita Eurojackpot
- Prossima Estrazione Eurojackpot
- Archivio Estrazioni Eurojackpot
- FAQ: Eurojackpot oggi martedì 29 Settembre 2026
- Gioca con consapevolezza
- Conclusione Estrazioni Eurojackpot oggi 29 Settembre 2026
Numeri Vincenti Eurojackpot oggi 29 Settembre 2026
I numeri vincenti dell’estrazione di oggi martedì 29 settembre 2026 saranno pubblicati su questa pagina entro pochi minuti dall’estrazione delle ore 20:30. Salvala tra i preferiti e ricarica la pagina alle 20:35 per scoprire la combinazione fortunata.
Numeri estratti: X X X X X
Euronumeri X X
In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina
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Come si gioca all’Eurojackpot
Le regole sono identiche per tutti i Paesi partecipanti:
- Scegli 5 numeri da 1 a 50 nella prima griglia.
- Scegli 2 Euronumeri da 1 a 12 nella seconda griglia.
- La giocata minima costa 2 euro.
- Vinci a partire da 2 numeri più 1 Euronumero centrati.
- Le estrazioni si tengono ogni martedì e venerdì alle ore 20:30.
Le giocate vanno effettuate entro le 19:00 del giorno dell’estrazione, sia online tramite il sito ufficiale Sisal o l’app Superlotterie, sia presso le ricevitorie autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Quote e categorie di vincita: come funzionano
Eurojackpot prevede 12 categorie di vincita, dal punto 2+1 (che paga circa 11 euro) fino al jackpot 5+2 (i milioni in palio). Le quote vengono calcolate con il sistema pari-mutuel: il valore di ogni categoria dipende da quante schedine sono state vendute e da quante persone hanno centrato quella combinazione.
Le probabilità complessive di portare a casa almeno un premio sono di 1 su 32, mentre la probabilità di centrare il jackpot è di 1 su 139.838.160. La distribuzione del montepremi è regolata da percentuali fisse stabilite dal regolamento internazionale.
Come riscuotere una vincita Eurojackpot
Se hai vinto, conserva la ricevuta originale: senza quella, nessun premio è incassabile. Le modalità cambiano in base all’importo:
- Fino a 543 euro in ricevitoria.
- Fino a 5.200 euro in ricevitorie abilitate o presso gli Uffici Premi Sisal.
- Oltre i 5.200 euro tramite bonifico bancario, con verifica dell’identità.
- Il termine per riscuotere è di 90 giorni dalla pubblicazione del bollettino ufficiale, esteso a 3 anni per il jackpot oltre i 10 milioni.
Prossima Estrazione Eurojackpot
Non sei tra i vincitori di oggi? La prossima estrazione Eurojackpot si terrà Martedì 29 Settembre 2026. Hai ancora tempo per tentare la fortuna!
Per non perdere mai un’estrazione, salva questa pagina tra i preferiti e torna a trovarci ogni settimana per scoprire i numeri vincenti in tempo reale!
Archivio Estrazioni Eurojackpot
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FAQ: Eurojackpot oggi martedì 29 Settembre 2026
L’estrazione Eurojackpot di oggi si tiene alle ore 20:30. I numeri vengono ufficializzati entro le 20:35 e su questa pagina vengono pubblicati pochi minuti dopo.
Sul sito ufficiale di Eurojackpot, sull’app Sisal Superlotterie, sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o sul nostro sito. I numeri pubblicati su questa pagina vengono presi dal flusso ufficiale.
Generalmente 90 giorni, ma per importi superiori a 10 milioni di euro il termine si estende a 3 anni.
Purtroppo, senza la ricevuta originale, non è possibile riscuotere la vincita.
Le chance di centrare il jackpot (5+2) sono di 1 su 139.838.160. Tuttavia, ci sono 12 categorie di vincita, aumentando le possibilità di ottenere un premio.
Gioca con consapevolezza
Eurojackpot è un divertimento, non un investimento. Se senti che il gioco sta diventando un problema, chiama il numero verde 800 558822 o consulta i servizi pubblici di supporto. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.
Conclusione Estrazioni Eurojackpot oggi 29 Settembre 2026
L’estrazione di oggi 29 Settembre 2026 ha portato fortuna a qualche giocatore? Se hai vinto, corri a riscuotere il tuo premio! E se non sei stato fortunato, la prossima estrazione potrebbe essere la tua occasione!
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