Estrazioni Lotto 17 novembre 2026: i numeri vincenti di tutte le ruote, il 10eLotto serale con Numero Oro ed Extra e, nelle sere del concorso, il SuperEnalotto con jackpot e quote. Si estrae alle 20: i numeri compaiono qui man mano che escono.Ultimo aggiornamento: 17/11/2026, 00:01
- Estrazioni Lotto oggi 17 Novembre 2026: Numeri Vincenti per Ogni Ruota
- Numeri ritardatari (aggiornato al 17 Novembre)
- SuperEnalotto Estrazioni 17 Novembre 2026: Combinazione Vincente e Jackpot
- Quote SuperEnalotto 17 novembre 2026
- 10eLotto Estrazioni 17 Novembre 2026: I 20 Numeri Vincenti
- Verifica vincite
- Come Riscuotere una Vincita Lotto e SuperEnalotto
- Estrazioni precedenti
- FAQ – Domande Frequenti
- Conclusione Estrazioni Lotto oggi 17 Novembre 2026
Estrazioni Lotto oggi 17 Novembre 2026: Numeri Vincenti per Ogni Ruota
Ecco i numeri estratti per il concorso Lotto di oggi Martedì 17 Novembre 2026:
Estrazione del Lotto di martedì 17 Novembre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono.
Stasera in palio
SuperEnalotto. Nessuno fa 6 da 37 concorsi. All'ultimo concorso, sabato 14 novembre, il jackpot era di 54,3 milioni di euro e non è stato vinto: stasera si riparte da lì.
Lotto, i ritardi più lunghi prima di stasera. Il 25 su Torino manca da 122 estrazioni, il 21 su Genova da 113 e l'85 su Bari da 91. A ogni estrazione ciascun numero ha 5 probabilità su 90 di uscire sulla sua ruota, che manchi da 2 o da 122 estrazioni. Tutti i ritardatari
L'ultima estrazione, sabato 14 novembre. Il 19 è tornato su Torino dopo 78 estrazioni; il 36 è uscito su almeno tre ruote. Tutti i numeri di sabato
(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale delle ore 20.00)
Numeri ritardatari (aggiornato al 17 Novembre)
I numeri assenti da più estrazioni, ruota per ruota, sono nella pagina dei numeri ritardatari del Lotto, aggiornata dopo ogni estrazione. Un numero in ritardo ha le stesse probabilità di uscire di tutti gli altri.Ultimo aggiornamento: 17/11/2026, 00:01
SuperEnalotto Estrazioni 17 Novembre 2026: Combinazione Vincente e Jackpot
Sei tra i fortunati vincitori del jackpot del SuperEnalotto di oggi 17 novembre 2026? Ecco la combinazione vincente:
Estrazione del SuperEnalotto di martedì 17 Novembre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono.
(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale delle ore 20.00)
Quote SuperEnalotto 17 novembre 2026
Estrazione del SuperEnalotto di martedì 17 Novembre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono.
Se hai centrato tutti i numeri, corri a riscuotere la tua vincita! Se non hai vinto il jackpot, ricorda che ci sono premi anche per chi fa 5, 4 o 3 numeri corretti.
10eLotto Estrazioni 17 Novembre 2026: I 20 Numeri Vincenti
Anche il 10eLotto ha distribuito premi per l’estrazione di oggi 17 Novembre 2026! Ecco i numeri dell’estrazione di oggi:
Estrazione del 10eLotto di martedì 17 Novembre 2026 alle 20:00. I numeri ufficiali compaiono qui in automatico, man mano che escono.
Se hai giocato l’opzione Doppio Oro, controlla anche i due numeri Oro per scoprire se hai vinto premi extra!
(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale)
GUARDA ANCHE: Estrazioni Eurojackpot oggi
Verifica vincite
Verifica vincite:
Come Riscuotere una Vincita Lotto e SuperEnalotto
Se hai vinto e devi riscuotere la tua vincita, clicca qui: come riscuotere una vincita del Lotto e del SuperEnalotto
Estrazioni precedenti
- Estrazioni di sabato 14 novembre 2026
- Estrazioni di venerdì 13 novembre 2026
- Estrazioni di giovedì 12 novembre 2026
- Estrazioni di martedì 10 novembre 2026
- Estrazioni di sabato 7 novembre 2026
FAQ – Domande Frequenti
Alle 20. I numeri delle 11 ruote escono in pochi minuti e compaiono in questa pagina man mano che vengono estratti.
Giovedì 19 Novembre 2026, alle 20. Le serate spostate per le feste sono nel calendario delle estrazioni.
Con la verifica vincite: scegli la data del 17 novembre 2026, scrivi i numeri giocati e la puntata, e vedi subito il premio lordo e netto. C’è una verifica per il Lotto, una per il 10eLotto e una per il SuperEnalotto.
No. Ogni estrazione è indipendente: ciascun numero ha 5 probabilità su 90 di uscire su una ruota, qualunque sia il suo ritardo.
Conclusione Estrazioni Lotto oggi 17 Novembre 2026
Fonti: Archivio SuperEnalotto (Sisal); Lotto-Italia (ADM) – risultati ufficiali.
Prossima estrazione: giovedì 19 novembre 2026 · Calendario delle estrazioni