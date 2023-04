Sclaice, fuori il nuovo singolo Limerence feat Lee Mays

Dopo il successo del singolo Reset, apprezzato dai media di settore e dalle radio, Sclaice, a distanza di poche settimane dalla pubblicazione dell’omonimo disco ufficiale, propone al pubblico il secondo estratto dal nome Limerence.



Il titolo in Inglese si traduce con limerenza, termine coniato dalla psicologa Dorothy Tennov per descrivere lo stadio finale e ossessivo dell’amore romantico.





Sclaice spiega: “La limerenza è un processo che parte dal sentire le farfalle nello stomaco per finire a idealizzare la persona amata. Questa condizione ci fa provare un desiderio costante di stare insieme a lei, di darsi completamente. Il battito del cuore accelera, il respiro si fa affannoso e il pensiero costante di questa persona diventa quasi ossessivo, rendendoci capaci di commettere follie. Volevo mettere in risalto il lato poetico del testo, per questo insieme al regista abbiamo deciso di sfruttare il lago di Arona a Novara e la quiete del lago: un’ambientazione romantica, ma allo stesso tempo malinconica e riflessiva.”



Limerence, prodotto dallo stesso Sclaice e accompagnato da un videoclip diretto da Federico Mannato, propone una collaborazione importante con il cantante jazz Lee Mays, artista americano della black music degli anni ’70, riconosciuto a livello internazionale per la sua voce calda e romantica.

Il brano, tipicamente Jazz Rap e con la straordinaria partecipazione di Fulton Turnage, uno dei migliori sassofonisti jazz del Texas, abbraccia lo stile tradizionale dello Smooth Jazz, fondendo il suono soft, caldo ed analogico e ripercorrendo quel periodo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90.



La profondità interpretativa degli accordi suonati dagli strumenti tradizionali del jazz e la marcatura delle linee melodiche, rendono Limerence un brano nostalgico, raffinato ed elegante. Disponibile in tutti gli store digitali e distribuito da Trumen Records, è sicuramente un secondo tassello importante prima della pubblicazione del disco Reset.