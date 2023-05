Racionais MC’s, il documentario su Netflix

Racionais MC’s – Su Netflix il documentario sulla Crew Hip Hop brasiliana più famosa al mondo.

Racionais MC’s, dalle strade di San Paolo al mondo è da a poco arrivato tra la programmazione di Netflix, il documentario sulla Crew Hip Hop Brasiliana più famosa al mondo.

Fondata alla fine degli anni 80 in uno dei luoghi più difficili e pericolosi del pianeta, i Racionais MC’s, diventano in fretta un fenomeno popolare potente, la loro ascesa musicale si trasforma immediatamente in un movimento che abbraccia l’intero Paese, e vola oltre i confini sud americani, dalle favelas di San Paolo fino alla East Coast Americana, e poi oltre, al resto del mondo.

Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue, DJ KL Jay, diventano dei veri e propri profeti della musica e della non violenza, nonostante il mondo intorno a loro, rischi più volte di implodere sotto il peso del retaggio urbano selvaggio della megalopoli sud americana in cui vivono.

In una lotta con le frange violente ed estreme della polizia brasiliana, schiacciati dal peso del loro stesso successo che influenza e ispira milioni di persone, il viaggio dei Racionais è un vortice di emozioni forti, di sangue, cuore, sudore e poesia di strada.

Intenso, forte, a tratti commovente, il documentario ci guida attraverso le vite e le storie di questi personaggi che hanno fatto della lotta sociale la loro guida musicale e spirituale.

Un racconto ispirante e rabbioso allo stesso tempo, una sfida che ancora brucia negli occhi dei suoi personaggi per niente stanchi, che ancora alimentano dai palchi il fuoco sacro della loro missione. Un messaggio che rimbomba forte nel cuore della gente.

Guardalo su Netflix