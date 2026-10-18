Oroscopo di martedì 20 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, martedì 20 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con Venere quadrata a Plutone.

Ecco l’oroscopo di oggi, martedì 20 ottobre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il martedì del nodo da sciogliere. Alle 08:55 CEST Venere retrograda in Scorpione forma il quadrato esatto a Plutone in Acquario. L’aspetto tocca gelosie, desideri e questioni di controllo nelle relazioni. Non è un giorno per i colpi di testa, ma per le verità dette con calma.

Nella notte, alle 04:04 CEST, il Sole in Bilancia ha formato un trigono con il Nodo Nord in Acquario: una spinta verso incontri e proposte che guardano avanti. La Luna resta in Acquario e Marte e Giove in Leone sostengono l’ambizione.

Tema del giorno: Venere retrograda quadrata a Plutone (08:55 CEST) + Sole trigono Nodo Nord + Luna in Acquario: il martedì delle verità sulle relazioni

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Amore: Venere retrograda in quinconce ti chiede di rivedere un’abitudine affettiva. Una pausa vale più di una discussione.

Lavoro: Il trigono di Marte e Giove sostiene le decisioni, ma l’impazienza costa cara. Controlla i dettagli due volte.

Salute: Tensione al collo. Fai stretching.

Consiglio del giorno: Respira prima di reagire.

Amore: Venere retrograda si oppone al tuo segno e il quadrato a Plutone mette in discussione un equilibrio. Parla con sincerità, senza accuse.

Lavoro: Un accordo economico va riletto con attenzione. Rimanda le firme importanti a dopo il 24.

Salute: Stanchezza fisica. Dormi con regolarità.

Consiglio del giorno: Un passo indietro è un passo avanti.

Amore: Plutone in trigono e il Sole in Bilancia in trigono sostengono la fiducia. Hai il fascino giusto per un chiarimento atteso.

Lavoro: Giornata ideale per presentare un progetto o organizzare una riunione di gruppo.

Salute: Ottima energia. Muoviti all’aperto.

Consiglio del giorno: Cogli le occasioni di dialogo.

Amore: Venere retrograda in Scorpione, in trigono, porta tenerezza e un chiarimento atteso. Il Sole in Bilancia in quadrato chiede di non rimandare una scelta.

Lavoro: Sostegno da un collega. Una trattativa ferma riparte.

Salute: Buon recupero emotivo.

Consiglio del giorno: Ascolta il cuore, poi decidi.

Amore: Il quadrato di Venere retrograda a Plutone solleva un nodo di orgoglio. Vuoi essere ascoltato, ma anche tu devi ascoltare.

Lavoro: Presenta idee concrete, non slogan. I risultati arrivano a piccoli passi.

Salute: Tensione nei muscoli. Allunga la schiena.

Consiglio del giorno: L’orgoglio si cura con l’umiltà.

Amore: Venere retrograda in sestile favorisce conversazioni oneste. Un messaggio sincero fa breccia.

Lavoro: Buon momento per analizzare numeri e budget. Il tuo occhio coglie l’errore.

Salute: Equilibrio buono. Passeggia dopo pranzo.

Consiglio del giorno: La precisione ti dà credito.

Amore: Il Sole nel tuo segno è in trigono con il Nodo Nord in Acquario dalla notte (04:04 CEST). Un incontro o una proposta può cambiare direzione.

Lavoro: Ottima giornata per decidere. Hai la lucidità per chiudere una trattativa.

Salute: Vitalità in crescita.

Consiglio del giorno: Cogli l’occasione.

Amore: Alle 08:55 CEST Venere retrograda forma il quadrato esatto a Plutone: un desiderio o una gelosia vengono a galla. Parlane con calma.

Lavoro: Rivedi accordi e contratti con attenzione. Non firmare in fretta.

Salute: Emozioni forti, serve riposo.

Consiglio del giorno: Verità prima del controllo.

Amore: Il trigono di Marte e Giove ti spinge a osare. Il Sole in Bilancia ti sostiene in sestile con il partner.

Lavoro: Giornata fortunata per progetti ambiziosi. Mantieni i piedi per terra.

Salute: Energia alta.

Consiglio del giorno: Osa, ma verifica i numeri.

Amore: Venere retrograda in sestile ti aiuta a esprimere ciò che senti. Una conversazione sincera rafforza il legame.

Lavoro: Ottimo per rivedere un budget o un contratto con la tua lucidità.

Salute: Energia stabile.

Consiglio del giorno: Costruisci passo dopo passo.

Amore: Il quadrato di Venere retrograda a Plutone nel tuo segno solleva un tema di controllo. Lascia andare ciò che non puoi gestire.

Lavoro: Rimanda le decisioni importanti. Meglio un confronto che una rottura.

Salute: Stanchezza mentale.

Consiglio del giorno: Lascia sedimentare.

Amore: Il Sole in Bilancia in quinconce e Venere retrograda in trigono portano riflessione. Una persona lontana si rifà viva.

Lavoro: Ottimo momento per un lavoro creativo. Rivedi un progetto con calma.

Salute: Riposa e mangia caldo.

Consiglio del giorno: Il silenzio è un alleato.

(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)

Qual è il segno più fortunato di martedì 20 ottobre 2026? Il segno più fortunato è la Bilancia. Il Sole nel segno forma un trigono con il Nodo Nord in Acquario e la Luna in Acquario è in trigono. Bene anche Gemelli e Sagittario.

Com’è l’energia generale di martedì 20 ottobre 2026? Venere retrograda quadrata a Plutone (08:55 CEST): desideri e gelosie vengono a galla

Sole in Bilancia trigono Nodo Nord (04:04 CEST): incontri e proposte significative

Luna in Acquario: idee originali, bisogno di libertà

Marte e Giove in Leone: fiducia e ambizione

Cosa significa Venere quadrata a Plutone il 20 ottobre 2026? Alle 08:55 CEST Venere retrograda in Scorpione forma un quadrato esatto a Plutone in Acquario. Porta a galla gelosie, desideri e dinamiche di controllo nelle relazioni. Segni più coinvolti: Scorpione e Acquario, poi Toro e Leone. Il consiglio è parlare con calma e rimandare le decisioni definitive.

Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: dì la verità con calma e senza accuse. Nel lavoro: rivedi accordi e contratti, non firmare in fretta. Con te stesso: lascia andare ciò che non puoi controllare.