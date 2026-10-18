Oroscopo di martedì 20 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, martedì 20 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete con Venere quadrata a Plutone.
Indice
Oroscopo di Martedì 20 Ottobre 2026
Ecco l’oroscopo di oggi, martedì 20 ottobre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.
Il martedì del nodo da sciogliere. Alle 08:55 CEST Venere retrograda in Scorpione forma il quadrato esatto a Plutone in Acquario. L’aspetto tocca gelosie, desideri e questioni di controllo nelle relazioni. Non è un giorno per i colpi di testa, ma per le verità dette con calma.
Nella notte, alle 04:04 CEST, il Sole in Bilancia ha formato un trigono con il Nodo Nord in Acquario: una spinta verso incontri e proposte che guardano avanti. La Luna resta in Acquario e Marte e Giove in Leone sostengono l’ambizione.
Tema del giorno: Venere retrograda quadrata a Plutone (08:55 CEST) + Sole trigono Nodo Nord + Luna in Acquario: il martedì delle verità sulle relazioni
Approfondisci: Calcolo Affinità di Coppia tra Segni Zodiacali
Ariete ♈
Amore: Venere retrograda in quinconce ti chiede di rivedere un’abitudine affettiva. Una pausa vale più di una discussione.
Lavoro: Il trigono di Marte e Giove sostiene le decisioni, ma l’impazienza costa cara. Controlla i dettagli due volte.
Salute: Tensione al collo. Fai stretching.
Consiglio del giorno: Respira prima di reagire.
Toro ♉
Amore: Venere retrograda si oppone al tuo segno e il quadrato a Plutone mette in discussione un equilibrio. Parla con sincerità, senza accuse.
Lavoro: Un accordo economico va riletto con attenzione. Rimanda le firme importanti a dopo il 24.
Salute: Stanchezza fisica. Dormi con regolarità.
Consiglio del giorno: Un passo indietro è un passo avanti.
Gemelli ♊
Amore: Plutone in trigono e il Sole in Bilancia in trigono sostengono la fiducia. Hai il fascino giusto per un chiarimento atteso.
Lavoro: Giornata ideale per presentare un progetto o organizzare una riunione di gruppo.
Salute: Ottima energia. Muoviti all’aperto.
Consiglio del giorno: Cogli le occasioni di dialogo.
Cancro ♋
Amore: Venere retrograda in Scorpione, in trigono, porta tenerezza e un chiarimento atteso. Il Sole in Bilancia in quadrato chiede di non rimandare una scelta.
Lavoro: Sostegno da un collega. Una trattativa ferma riparte.
Salute: Buon recupero emotivo.
Consiglio del giorno: Ascolta il cuore, poi decidi.
Leone ♌
Amore: Il quadrato di Venere retrograda a Plutone solleva un nodo di orgoglio. Vuoi essere ascoltato, ma anche tu devi ascoltare.
Lavoro: Presenta idee concrete, non slogan. I risultati arrivano a piccoli passi.
Salute: Tensione nei muscoli. Allunga la schiena.
Consiglio del giorno: L’orgoglio si cura con l’umiltà.
Vergine ♍
Amore: Venere retrograda in sestile favorisce conversazioni oneste. Un messaggio sincero fa breccia.
Lavoro: Buon momento per analizzare numeri e budget. Il tuo occhio coglie l’errore.
Salute: Equilibrio buono. Passeggia dopo pranzo.
Consiglio del giorno: La precisione ti dà credito.
Bilancia ♎
Amore: Il Sole nel tuo segno è in trigono con il Nodo Nord in Acquario dalla notte (04:04 CEST). Un incontro o una proposta può cambiare direzione.
Lavoro: Ottima giornata per decidere. Hai la lucidità per chiudere una trattativa.
Salute: Vitalità in crescita.
Consiglio del giorno: Cogli l’occasione.
Scorpione ♏
Amore: Alle 08:55 CEST Venere retrograda forma il quadrato esatto a Plutone: un desiderio o una gelosia vengono a galla. Parlane con calma.
Lavoro: Rivedi accordi e contratti con attenzione. Non firmare in fretta.
Salute: Emozioni forti, serve riposo.
Consiglio del giorno: Verità prima del controllo.
Sagittario ♐
Amore: Il trigono di Marte e Giove ti spinge a osare. Il Sole in Bilancia ti sostiene in sestile con il partner.
Lavoro: Giornata fortunata per progetti ambiziosi. Mantieni i piedi per terra.
Salute: Energia alta.
Consiglio del giorno: Osa, ma verifica i numeri.
Capricorno ♑
Amore: Venere retrograda in sestile ti aiuta a esprimere ciò che senti. Una conversazione sincera rafforza il legame.
Lavoro: Ottimo per rivedere un budget o un contratto con la tua lucidità.
Salute: Energia stabile.
Consiglio del giorno: Costruisci passo dopo passo.
Acquario ♒
Amore: Il quadrato di Venere retrograda a Plutone nel tuo segno solleva un tema di controllo. Lascia andare ciò che non puoi gestire.
Lavoro: Rimanda le decisioni importanti. Meglio un confronto che una rottura.
Salute: Stanchezza mentale.
Consiglio del giorno: Lascia sedimentare.
Pesci ♓
Amore: Il Sole in Bilancia in quinconce e Venere retrograda in trigono portano riflessione. Una persona lontana si rifà viva.
Lavoro: Ottimo momento per un lavoro creativo. Rivedi un progetto con calma.
Salute: Riposa e mangia caldo.
Consiglio del giorno: Il silenzio è un alleato.
Oroscopo 20 ottobre 2026 – Classifica del giorno
- Bilancia
- Gemelli
- Sagittario
- Ariete
- Cancro
- Pesci
- Capricorno
- Vergine
- Leone
- Acquario
- Toro
- Scorpione
(Essere in basso non significa “giornata da buttare”: ogni posizione porta un’indicazione utile.)
FAQ Oroscopo Giornaliero 20 ottobre 2026
Il segno più fortunato è la Bilancia. Il Sole nel segno forma un trigono con il Nodo Nord in Acquario e la Luna in Acquario è in trigono. Bene anche Gemelli e Sagittario.
Venere retrograda quadrata a Plutone (08:55 CEST): desideri e gelosie vengono a galla
Sole in Bilancia trigono Nodo Nord (04:04 CEST): incontri e proposte significative
Luna in Acquario: idee originali, bisogno di libertà
Marte e Giove in Leone: fiducia e ambizione
Alle 08:55 CEST Venere retrograda in Scorpione forma un quadrato esatto a Plutone in Acquario. Porta a galla gelosie, desideri e dinamiche di controllo nelle relazioni. Segni più coinvolti: Scorpione e Acquario, poi Toro e Leone. Il consiglio è parlare con calma e rimandare le decisioni definitive.
In amore: dì la verità con calma e senza accuse. Nel lavoro: rivedi accordi e contratti, non firmare in fretta. Con te stesso: lascia andare ciò che non puoi controllare.
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Conclusione Oroscopo Giornaliero 20 Ottobre 2026
L’oroscopo di martedì 20 ottobre 2026 racconta una giornata perfetta per:
- Dire la verità con calma: Venere quadrata a Plutone smaschera ciò che non regge
- Rivedere accordi e contratti prima di firmare
- Cogliere un incontro o una proposta: il trigono del Sole al Nodo Nord guarda avanti
- In amore, dì ciò che senti senza accuse; la gelosia si scioglie parlando
- Nel lavoro, rivedi i contratti e rimanda le firme a dopo il 24
- Con te stesso, lascia andare ciò che non controlli
Per approfondire il contesto astrologico di questo periodo, visita le previsioni astrologiche su Wikipedia.
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