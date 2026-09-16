Oroscopo di venerdì 18 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, venerdì 18 settembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Venerdì 18 Settembre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, venerdì 18 settembre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

Il venerdì del Chirone in Ariete — quello che porta il rientro più compassionevole e coraggiosamente autentico del lungo ciclo di guarigione nella qualità di fuoco diretta e immediatamente autentica, con il triplo trigono di fuoco come amplificatore armonioso del giorno più significativo della settimana. Nelle primissime ore del mattino (03:50 CEST) Chirone retrogrado rientra in Ariete dal Pesci, dove si era spostato temporaneamente il 1 aprile 2026. Il rientro porta il ciclo di guarigione sull’autonomia, la forza personale, il coraggio diretto e l’identità autentica come sfondo compassionevole fino ad aprile 2027. In astrologia, Chirone in Ariete porta la domanda più necessaria del ciclo: dove le ferite sull’autonomia e sull’identità si trasformano in forza genuina? Dove il coraggio porta la compassione verso se stessi come qualità più autentica?

Il rientro porta il triplo trigono di fuoco come sfondo armonioso dell’intera giornata. La Luna è in Sagittario portando la vivacità visionaria e il coraggio espansivo come tono costante. Giove è in Leone portando l’amplificatore generoso come sfondo sedimentato. Chirone Rx è ora in Ariete portando il ciclo compassionevole coraggioso come nuovo registro. Il triplo trigono di fuoco (Luna Sagittario + Giove Leone + Chirone Ariete = trigono 120° reciproco tra tutti e tre) porta la qualità più espansiva, coraggiosamente compassionevole e luminosamente autentica dell’intera giornata — tre voci di fuoco diverse che si amplificano nella qualità di guarigione più genuina del venerdì.

La doppia risonanza vergine (Sole nel segno) porta la qualità metodica analitica come sfondo complementare. Venere in Scorpione porta la profondità relazionale. Marte in Cancro porta il drive emotivo protettivo. Mercurio in Bilancia porta la comunicazione diplomatica armonioSa.

Tema del giorno: Chirone Rx entra in Ariete (03:50 CEST) + triplo trigono di fuoco (Luna Sag + Giove Leo + Chirone Ari) — il venerdì del rientro compassionevole più significativo del ciclo autunnale

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Ariete ♈

Amore: Alle 03:50 CEST Chirone retrogrado rientra nel segno — il ciclo compassionevole sull’autonomia, la forza personale e il coraggio diretto inaugura il suo ritorno come sfondo dei mesi successivi fino ad aprile 2027. Il rientro porta la domanda più necessaria: dove le ferite sull’identità si stanno trasformando in forza genuina? La Luna in Sagittario porta il trigono di fuoco (Sagittario ↔ Ariete = trigono 120°) come vivacità visionaria armonioSa. Giove in Leone porta il trigono di fuoco (Leone ↔ Ariete = trigono 120°) come amplificatore espansivo. Saturno Rx nel segno porta la struttura disciplinare come fondamento del ciclo di Chirone.

Lavoro: Il triplo trigono porta le opportunità più espansive e coraggiosamente compassionevoli. Le strutture avanzate nel venerdì del rientro di Chirone reggono nel ciclo lungo. Il trigono porta l’espansione armonioSa.

Salute: Vitalità in buona forma. Il triplo trigono porta la qualità espansiva. Chirone porta il ciclo compassionevole come sfondo necessario del viaggio di guarigione.

Consiglio del giorno: Chirone rientra nel segno — onora il ciclo compassionevole sull’autonomia che inaugura. Il doppio trigono porta l’espansione coraggiosa. Saturno porta la struttura. Le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo. Il venerdì inaugura il ciclo più necessario del ciclo autunnale.

Toro ♉

Amore: La Luna in Sagittario porta il quinconce (150°) — adattamento visionario. La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Toro = trigono 120°) come solidità metodica. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Toro = sestile 60°). Venere in Scorpione porta l’opposizione profonda (Scorpione ↔ Toro = opposizione 180°). Il trigono e il sestile portano la doppia risonanza come sfondo dell’opposizione.

Lavoro: Il trigono porta la solidità metodica. Il sestile porta il drive. Le strutture reggono.

Salute: Stabile. Il trigono porta la solidità. Il sestile porta il drive costruttivo.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la solidità metodica. Il sestile porta il drive costruttivo. L’opposizione porta la verifica profonda. Le strutture reggono. Il venerdì porta le fondamenta verso il fine settimana.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno. La Luna in Sagittario porta l’opposizione (Sagittario ↔ Gemelli = opposizione 180°) — il dialogo visionario-intellettuale. Chirone Rx in Ariete porta il sestile (Ariete ↔ Gemelli = sestile 60°) come complementare compassionevole. Mercurio — dominante — in Bilancia porta il trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) armonioso.

Lavoro: Il trigono d’aria porta la comunicazione armonioSa. Il sestile porta il complementare compassionevole. L’opposizione porta il dialogo visionario. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono.

Salute: Sistema nervoso in buona forma. Il trigono porta la qualità armonioSa. Il sestile porta la qualità compassionevole.

Consiglio del giorno: Il trigono d’aria porta la comunicazione armonioSa. Il sestile Chirone porta il complementare compassionevole. L’opposizione porta il dialogo. Le strutture reggono. Il venerdì porta la qualità originale verso il fine settimana.

Cancro ♋

Amore: Marte è nel segno portando il drive emotivo. La Luna in Sagittario porta il quinconce (150°). Chirone Rx in Ariete porta il quadrato (Ariete ↔ Cancro = quadrato 90°) compassionevole — la verifica compassionevole del drive emotivo nel coraggio: dove la cura porta forza autentica? La doppia risonanza vergine porta il sestile (Vergine ↔ Cancro = sestile 60°). Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°).

Lavoro: Marte porta il drive. Il sestile porta la comunicazione metodica. Il trigono d’acqua porta la profondità. Il quadrato Chirone porta la verifica compassionevole. Le strutture reggono.

Salute: Zona stomaco in ottima forma. Marte porta vitalità. Il trigono porta nutrimento profondo.

Consiglio del giorno: Marte porta il drive emotivo. Il trigono porta la profondità armonioSa. Il quadrato Chirone porta la verifica compassionevole — dove la cura porta forza autentica? Le strutture reggono. Il venerdì porta le fondamenta emotive verso il fine settimana.

Leone ♌

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: Il venerdì porta al Leone la qualità di risonanza più espansivamente luminosa, compassionevolmente autentica e visionariamente genuina del venerdì del rientro di Chirone. Giove è nel segno portando l’amplificatore generoso e la qualità espansiva sedimentata come sfondo costante. La Luna in Sagittario porta il trigono di fuoco (Sagittario ↔ Leone = trigono 120°) come primo complementare visionario armonioso. Chirone retrogrado in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Leone = trigono 120°) come secondo complementare compassionevole coraggioso — il ciclo di guarigione sull’autonomia che porta il trigono compassionevole come sfondo armonioso. Il triplo trigono di fuoco (Luna Sagittario + Giove nel segno + Chirone Ariete = trigono 120° reciproco tra tutti e tre) porta la qualità più espansiva, compassionevolmente luminosa, visionariamente autentica e generosamente genuine del venerdì — tre voci di fuoco diverse che si amplificano nella qualità più ricca del giorno: la vivacità della Luna, la generosità di Giove e la compassione coraggiosa di Chirone come tre registri complementari del triplo trigono. Mercurio in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) come comunicazione diplomatica armonioSa. La doppia risonanza vergine porta il semisestile (Vergine ↔ Leone = semisestile 30°) — transizione metodica. In amore, il venerdì porta la qualità di connessione più espansivamente luminosa, compassionevolmente coraggiosa e visionariamente genuina del venerdì del rientro di Chirone — il triplo trigono porta la generosità come modo naturale; la vivacità della Luna porta la spontaneità autentica; la compassione di Chirone porta il coraggio dell’apertura; il tutto come ciclo di connessione più ricco e autenticamente completo del venerdì autunnale.

Lavoro: Il triplo trigono porta le opportunità operative più espansive, compassionevolmente genuine e luminosamente autentiche del venerdì. Le strutture avanzate nel triplo trigono reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo autunnale compassionevole. Il sestile porta la comunicazione armonioSa diplomatica.

Salute: Vitalità ottima con il triplo trigono. Il venerdì porta la qualità energetica più espansiva, compassionevolmente luminosa e visionariamente genuina del rientro di Chirone.

Consiglio del giorno: Il triplo trigono porta la tua qualità espansiva nella forma più luminosa, compassionevolmente coraggiosa e visionariamente genuina del venerdì del rientro di Chirone. Giove porta l’amplificatore. La Luna porta la vivacità. Chirone porta la compassione. Le strutture reggono nel ciclo lungo. Il venerdì porta il ciclo più espansivo e compassionevolmente autentico del ciclo autunnale.

Vergine ♍

Amore: Il Sole è nel segno — penultimi giorni della stagione solare (equinozio 22 settembre). La Luna in Sagittario porta il quadrato (Sagittario ↔ Vergine = quadrato 90°). Chirone Rx in Ariete porta il quinconce (Ariete ↔ Vergine = quinconce 150°) compassionevole — adattamento. Marte in Cancro porta il sestile (Cancro ↔ Vergine = sestile 60°).

Lavoro: Il quadrato porta la verifica visionaria. Il sestile porta il drive costruttivo. Le strutture reggono verso l’equinozio.

Salute: La zona digestiva risponde bene. Il Sole porta la vitalità metodica. Il sestile porta il drive.

Consiglio del giorno: Il quadrato porta la verifica visionaria. Il sestile porta il drive costruttivo. Le strutture reggono. Il venerdì porta la qualità metodica verso i penultimi giorni della stagione solare vergine.

Bilancia ♎

Amore: Mercurio è nel segno. La Luna in Sagittario porta il sestile (Sagittario ↔ Bilancia = sestile 60°) come leggerezza visionaria armonioSa. Giove in Leone porta il sestile (Leone ↔ Bilancia = sestile 60°). Chirone Rx in Ariete porta l’opposizione (Ariete ↔ Bilancia = opposizione 180°) — la verifica compassionevole sull’asse autonomia-reciprocità: dove il coraggio porta equilibrio genuino? La doppia risonanza favorevole mattutina (sestile Luna + sestile Giove) porta la qualità armonioSa espansiva come sfondo.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità armonioSa espansiva. Mercurio porta la comunicazione diplomatica. L’opposizione Chirone porta la verifica compassionevole. Le strutture reggono.

Salute: La zona lombare risponde bene. La doppia risonanza porta la leggerezza armonioSa.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità armonioSa espansiva. L’opposizione Chirone porta la verifica compassionevole — dove il coraggio porta equilibrio genuino? Mercurio porta la comunicazione diplomatica. Le strutture reggono. Il venerdì porta le collaborazioni verso l’equinozio.

Scorpione ♏

Amore: Venere è nel segno. La Luna in Sagittario porta il quinconce (150°). Chirone Rx in Ariete porta il quinconce (Ariete ↔ Scorpione = quinconce 150°) compassionevole — adattamento. Marte in Cancro porta il trigono d’acqua (Cancro ↔ Scorpione = trigono 120°) come drive profondo. La doppia risonanza vergine porta il sestile (Vergine ↔ Scorpione = sestile 60°).

Lavoro: Venere porta il ciclo profondo. Il trigono porta il drive profondo. Il sestile porta la comunicazione metodica. Le strutture reggono.

Salute: Vitalità in buona forma. Il trigono porta nutrimento profondo. Il sestile porta la qualità metodica.

Consiglio del giorno: Venere porta la profondità relazionale. Il trigono porta il drive profondo. Il sestile porta la comunicazione metodica. Le strutture reggono. Il venerdì porta le comprensioni profonde verso il fine settimana.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. La Luna è nel segno portando la risonanza diretta più vivace. Chirone Rx in Ariete porta il trigono di fuoco (Ariete ↔ Sagittario = trigono 120°) compassionevole — il ciclo di guarigione come complementare armonioso coraggioso. Il triplo trigono di fuoco (Luna nel segno + Giove Leone + Chirone Ariete) porta la qualità visionaria più espansiva, compassionevolmente coraggiosa e luminosamente genuina del venerdì. Mercurio in Bilancia porta il sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°). La doppia risonanza vergine porta il quadrato metodico.

Lavoro: Il triplo trigono porta le opportunità visionarie più espansive. Il sestile porta la comunicazione armonioSa. Il quadrato porta la verifica metodica. Le strutture reggono.

Salute: Ottima vitalità con il triplo trigono. Il venerdì porta la qualità espansiva più luminosa del ciclo autunnale.

Consiglio del giorno: Il triplo trigono porta la qualità visionaria più espansiva e compassionevolmente genuina del venerdì. Il sestile porta la leggerezza armonioSa. Il quadrato porta la verifica. Le strutture reggono. Il venerdì porta il ciclo visionario compassionevole.

Capricorno ♑

Amore: La Luna in Sagittario porta il quinconce (150°). Chirone Rx in Ariete porta il quadrato (Ariete ↔ Capricorno = quadrato 90°) compassionevole — la verifica strutturale del ciclo di guarigione: dove la disciplina porta compassione autentica? La doppia risonanza vergine porta il trigono di terra (Vergine ↔ Capricorno = trigono 120°) come solidità. Venere in Scorpione porta il sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) profondo.

Lavoro: Il trigono porta la solidità metodica. Il sestile porta la profondità armonioSa. Il quadrato Chirone porta la verifica strutturale compassionevole. Le strutture reggono.

Salute: Stabile. Il trigono porta la solidità. Il sestile porta la profondità.

Consiglio del giorno: Il trigono porta la solidità metodica. Il sestile porta la profondità armonioSa. Il quadrato Chirone porta la verifica strutturale compassionevole — dove la disciplina porta compassione? Le strutture reggono. Il venerdì porta le fondamenta verso il fine settimana.

Acquario ♒

Amore: Plutone Rx nel segno. Il Nodo Nord porta la sessantunesima giornata karmicaa. La Luna in Sagittario porta il sestile (Sagittario ↔ Acquario = sestile 60°) come vivacità armonioSa. Chirone Rx in Ariete porta il sestile (Ariete ↔ Acquario = sestile 60°) compassionevole — la guarigione sull’autonomia come complementare armonioso karmicao. Mercurio in Bilancia porta il trigono d’aria karmico (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°). La doppia risonanza favorevole (sestile Luna + sestile Chirone) porta la qualità armonioSa più genuina del venerdì karmicao.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità armonioSa vivace. Il trigono karmico porta la comunicazione armonioSa. Il Nodo porta la sessantunesima integrazione. Le comprensioni reggono.

Salute: Ottima energia. La doppia risonanza porta la qualità armonioSa vivace e compassionevole.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità armonioSa vivace e compassionevole. Il trigono karmico porta la comunicazione armonioSa. Il Nodo porta la sessantunesima integrazione. Le comprensioni reggono. Il venerdì porta le integrazioni verso il fine settimana.

Pesci ♓

Amore: Chirone Rx ha lasciato il segno nelle primissime ore (03:50 CEST) — il lungo ciclo compassionevole di Chirone nei Pesci si chiude dopo questo breve ritorno dal Pesci. La chiusura porta la qualità più preziosa e sedimentatamente genuina come sfondo del venerdì. La Luna in Sagittario porta il quadrato (Sagittario ↔ Pesci = quadrato 90°) — la verifica visionaria intuitiva come registro del cambiamento. Venere in Scorpione porta il trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°). Marte in Cancro porta il trigono d’acqua come drive intuitivo. Il doppio trigono d’acqua porta la qualità intuitiva armonioSa.

Lavoro: Il doppio trigono porta la qualità intuitiva profonda. Il quadrato porta la verifica visionaria. La chiusura di Chirone porta la qualità sedimentata. Le strutture reggono.

Salute: Sensibilità fisica in buona forma. Il doppio trigono porta nutrimento intuitivo. La chiusura di Chirone porta la qualità compassionevole sedimentata.

Consiglio del giorno: Chirone ha lasciato il segno nelle primissime ore — onora la chiusura di questo ciclo compassionevole come la qualità più preziosa e sedimentatamente genuina della transizione. Il doppio trigono porta la profondità intuitiva armonioSa. Il quadrato porta la verifica visionaria. Le strutture reggono verso il fine settimana.

Oroscopo 18 settembre 2026 – Classifica del giorno

Leone Sagittario Ariete Acquario Gemelli Bilancia Cancro Capricorno Scorpione Vergine Toro Pesci

(Essere in basso non significa “venerdì da buttare”: vuol solo dire che oggi servono più calma, selezione e cura di sé.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 18 settembre 2026

Qual è il segno più fortunato di venerdì 18 settembre 2026? Il segno più fortunato di oggi è il Leone. Il triplo trigono di fuoco — Giove nel segno come amplificatore sedimentato, il trigono dalla Luna in Sagittario e il trigono da Chirone retrogrado in Ariete (entrato nelle primissime ore del mattino) — porta la qualità più espansiva, compassionevolmente luminosa e visionariamente genuina del venerdì del rientro di Chirone. Tre voci di fuoco diverse che si amplificano nella qualità più ricca e autenticamente completa del giorno: la generosità di Giove, la vivacità della Luna e la compassione coraggiosa del Chirone inaugurale. Anche Sagittario e Ariete escono favoriti: il primo per la Luna nel segno con il triplo trigono, il secondo per il rientro di Chirone nel segno. Cosa porta il rientro di Chirone retrogrado in Ariete del 18 settembre 2026? Chirone retrogrado rientra in Ariete nelle primissime ore di venerdì 18 settembre (03:50 CEST, 9:50 PM EDT del 17/9) dopo il breve transito in Pesci iniziato il 1 aprile 2026. Il rientro porta il ciclo di guarigione sull’autonomia, la forza personale, il coraggio diretto e l’identità autentica come sfondo compassionevole fino ad aprile 2027. In astrologia, Chirone in Ariete porta la domanda più necessaria del ciclo: dove le ferite sull’identità e sull’autonomia si trasformano in forza genuina? Dove il coraggio porta la compassione verso se stessi come qualità più autentica? I segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) trovano il trigono compassionevole come sfondo armonioso; i segni cardinali (Cancro, Capricorno, Bilancia) trovano le verifiche più necessarie del ciclo compassionevole. Com’è l’energia generale di venerdì 18 settembre 2026? Venerdì 18 settembre porta il giorno più compassionevolmente significativo della settimana e dell’intero ciclo autunnale con il rientro di Chirone in Ariete.

03:50 CEST — Chirone Rx in Ariete: il rientro compassionevole più significativo del ciclo autunnale; il ciclo di guarigione sull’autonomia e il coraggio inaugura il suo ritorno come sfondo fino ad aprile 2027; i segni di fuoco trovano il triplo trigono come sfondo armonioso

Tutto il giorno — triplo trigono di fuoco (Luna Sag + Giove Leo + Chirone Ari): la qualità più espansiva, compassionevolmente luminosa e visionariamente genuina come tono costante dell’intera giornata; il venerdì porta il ciclo di guarigione nella sua forma più armonioSamente espansiva e genuinamente compassionevole Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: usa il triplo trigono di fuoco per le connessioni più espansive, compassionevolmente coraggiose e visionariamente genuine del venerdì del rientro di Chirone — le strutture relazionali avanzate oggi reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo compassionevole; porta il coraggio come modo naturale di incontrare l’altro. Nel lavoro: le strutture avanzate nel venerdì del rientro di Chirone reggono nel ciclo lungo; usa il triplo trigono per le iniziative più espansive e compassionevolmente autentiche. Con te stesso: il venerdì del rientro di Chirone porta la domanda più necessaria del ciclo autunnale — dove le ferite sull’autonomia si stanno già trasformando in forza genuina? Onora quella risposta come il fondamento più autentico del ciclo di guarigione. Domanda guida del giorno: “Dove le mie ferite sull’autonomia e sull’identità si stanno già trasformando in forza genuina — e quella comprensione compassionevole del rientro di Chirone diventa il fondamento più autentico del ciclo di guarigione autunnale?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 18 Settembre 2026

L’oroscopo di venerdì 18 settembre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Onorare il rientro di Chirone in Ariete (03:50 CEST) come il momento compassionevole più significativo della settimana — la domanda più necessaria del ciclo: dove le ferite sull’autonomia si trasformano in forza genuina? Quella risposta diventa il fondamento del ciclo di guarigione fino ad aprile 2027

Portare le intenzioni più espansive, compassionevolmente coraggiose e visionariamente genuine nel triplo trigono di fuoco — le strutture avanzate nel venerdì del rientro di Chirone reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo autunnale compassionevole

Rispettare la qualità del triplo trigono (Luna Sagittario + Giove Leone + Chirone Ariete) come il registro più espansivo, luminosamente coraggioso e compassionevolmente autentico del venerdì — tre voci di fuoco che si amplificano nella qualità più ricca del giorno

In amore , il venerdì porta la qualità di connessione più espansivamente compassionevole, coraggiosamente autentica e visionariamente genuina del rientro di Chirone — onorala con il coraggio più naturale; le strutture relazionali del triplo trigono reggono nel ciclo lungo verso il ciclo compassionevole autunnale

, il venerdì porta la qualità di connessione più espansivamente compassionevole, coraggiosamente autentica e visionariamente genuina del rientro di Chirone — onorala con il coraggio più naturale; le strutture relazionali del triplo trigono reggono nel ciclo lungo verso il ciclo compassionevole autunnale Nel lavoro , il triplo trigono porta le opportunità operative più espansive, compassionevolmente autentiche e luminosamente genuine del venerdì — le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo autunnale; usa la giornata per le iniziative più coraggiosamente genuine

, il triplo trigono porta le opportunità operative più espansive, compassionevolmente autentiche e luminosamente genuine del venerdì — le strutture avanzate reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo autunnale; usa la giornata per le iniziative più coraggiosamente genuine Con te stesso, questo venerdì porta il giorno più compassionevolmente significativo del ciclo autunnale: il rientro di Chirone come apertura del ciclo di guarigione, il triplo trigono come amplificatore armonioso, la domanda più necessaria come fondamento — tre qualità diverse e ugualmente necessarie del venerdì più compassionevolmente autentico verso il ciclo di guarigione autunnale

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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