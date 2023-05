Marrageddon, il festival rap di Marracash (Info e biglietti)

Marracash ha svelato i nomi degli artisti che si esibiranno al Marrageddon, il primo festival rap interamente dedicato al rapper organizzato da un artista italiano. L’evento si terrà il 23 settembre all’Ippodromo Snai La Maura a Milano e il 30 settembre all’Ippodromo di Agnano a Napoli. Tra gli artisti che saliranno sui palchi ci sono nomi che hanno fatto la storia del genere come Fabri Fibra, Guè e Salmo, insieme ad alcuni degli artisti più in hype del momento come Lazza, Geolier, Shiva e Madame. La radio m2o e Radio Deejay sono media partner dell’evento.

Marrageddon – Gli ospiti

Gli headliner dello show di Milano saranno Salmo, Fabri Fibra, Shiva e Paky, tutti insieme a Marracash. La settimana successiva sarà il turno di Napoli, dove Lazza, Madame e Geolier si esibiranno insieme all’ultimo ospite Guè.

Marrageddon – Dove acquistare i biglietti

TicketOne

QUESTO IL LINK per acquistare i biglietti.

TicketMaster

QUESTO IL LINK per acquistare i biglietti.

23 settembre 2023: Ippodromo Snai La Maura, Milano

Ippodromo Snai La Maura, Milano 30 settembre 2023: Ippodromo di Agnano, Napoli

