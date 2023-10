Logan Paul vince per squalifica contro Dillon Danis

Nella scorsa notte, il famoso youtuber Logan Paul ha affrontato Dillon Danis in un incontro di boxe che è definire pessimo sarebbe un eufemismo. Il match si è concluso per squalifica, quando per separare i due contendenti c’è stato bisogno dell’intervento del personale di sicurezza alla Manchester Arena.

Logan Paul vs Dillon Danis:

Il match tra Logan Paul e Dillon Danis è stato decisamente inguardabile, con entrambi i pugili che hanno mostrato limiti evidenti. Alla sesta ripresa, Paul era chiaramente in vantaggio, ma il sesto round è stato segnato dai “colpi proibiti” di Danis che ha utilizzato una presa di arti marziali miste (MMA) e di conseguenza è stato squalificato.

La a sfida Rey Mysterio:

L’evento più interessante è avvenuto dopo l’incontro, quando Paul è stato intervistato al centro del ring. Durante l’intervista, Logan Paul ha lanciato una sfida aperta al campione degli Stati Uniti, Rey Mysterio. Questa mossa suggerisce che lo youtuber sta tornando a concentrarsi sulla WWE.

Resta da vedere se Rey Mysterio accetterà la sfida e quando e dove avverrà il confronto tra i due in un match di wrestling.