L’artista Torinese Incompleto torna con il nuovo disco, Nuovi Orizzonti

Dopo il successo del suo primo progetto solista uscito nel 2021, E se … , Incompleto, artista Torinese classe ’92, torna a distanza di anni con Nuovi Orizzonti per VDT Records.

Il primo progetto di Incompleto partiva da un momento di crisi interiore prima della pandemia, da assenza di punti di riferimento e un senso di incompletezza. Il nuovo disco, parte da qui per mostrare invece l’evoluzione personale del suo autore, nuove visioni del mondo e nuove prospettive.

Incompleto spiega:” In questo EP ci sono fotografie che raccontano la mia evoluzione. I nuovi orizzonti sono ora quelli che vedo davanti a me: un mondo complesso, difficile da interpretare, ma ora qualche certezza ce l’ho e questa mi aiuta a guardare con ottimismo alle sfide che avrò davanti a me. Nel disco c’è un’evoluzione personale e parlo principalmente d’amore e relazioni, in diverse fasi e sotto diverse sfaccettature: da un amore appena finito ad una fase di nuove esperienze, in cui talvolta ci si butta senza sapere esattamente cosa si vuole e cosa si cerca, ad un’altra, dove si impara la lezione del passato, il cosa si è sbagliato e il che cosa si poteva fare meglio o il cosa si doveva cambiare, sino ad una fase di una nuova scintilla, che sembrava essere un miraggio tempo prima e che invece ti ricorda di essere speciale e di quanto sia bello amare ed essere amati.”



Il disco, prodotto da BrutusVox del BrutuxVox Music Studio di Torino (che ha già collaborato con Deertibo e Lindimixo) è autentico sia nel suono, proponendo un indie pop acustico, sia nel concept che punta a empatizzare con l’ascoltatore focalizzandosi su scenari relazionali in cui chiunque si può immedesimare.

Il mood di Nuovi Orizzonti è vario e propone canzoni più intime e riflessive come 26 e Dato x scontato e canzoni dissacranti come Amore in playback, remixata e uscita qualche mese fa, e a canzoni cupe come Stallo, che aveva già anticipato il progetto.

Incompleto aggiunge: “La copertina è realizzata da me ed in realtà il nome dell’EP mi è proprio venuto in mente guardando una foto. Appena l’ho vista ho capito che era quella giusta. Mi sono visto guardare lontano, ho pensato alle tracce del disco, di quello che ero prima e di quello che sono adesso e mi sono detto, -questo sono io che guardo il mondo con occhi diversi, con nuove prospettive, con nuovi orizzonti-.”



Nuovi Orizzonti, in tutti gli store digitali, è disponibile da oggi e vedrà uno dei singoli, Cortocircuito, in rotazione radiofonica in Italia e all’estero.