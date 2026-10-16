Goodbye Marco, “MILANO, S***O E FANTASMI”: anatomia di una città che non lascia andare

La città diventa una dipendenza difficile da interrompere, un rapporto nel quale amore e risentimento convivono senza trovare una soluzione definitiva.

Tre capitoli per raccontare una crisi d’identità

La struttura di “MILANO, S***O E FANTASMI” rappresenta uno degli aspetti centrali del progetto.

Con FANTASMI., Goodbye Marco aveva affrontato il peso delle esperienze passate, delle relazioni tossiche e di quei ricordi che continuano a condizionare il presente. Un primo capitolo dedicato alla difficoltà di liberarsi dalle proprie ferite e alla necessità di riconoscerle.

Il secondo episodio, S***O, aveva invece spostato l’attenzione sulle dinamiche sentimentali, utilizzando la sessualità come metafora delle dipendenze emotive, delle tentazioni e della paura di rimanere soli. Il desiderio diventava una forma di consumo, mentre l’amore finiva per confondersi con il bisogno di essere riconosciuti.

Con il capitolo conclusivo, questi due universi si incontrano nella città che li contiene. Milano non è soltanto lo scenario delle esperienze raccontate, ma il luogo in cui quelle esperienze acquistano un significato più ampio.

Il risultato è un racconto che parte dall’individuo per interrogarsi su una condizione collettiva, fatta di precarietà emotiva, ricerca di approvazione e difficoltà nel costruire rapporti autentici.

La rabbia come forma di resistenza

In “MILANO, S***O E FANTASMI” la rabbia assume diverse sfumature. C’è quella rivolta verso una società dominata dalle apparenze, quella nei confronti di una città che sembra aver perso la propria magia e quella, forse più difficile da ammettere, diretta verso sé stessi.

Goodbye Marco osserva un presente in cui molte persone sembrano aver rinunciato a lottare per qualcosa, accettando passivamente dinamiche che finiscono per svuotare ogni ambizione. La paura di fare la stessa fine diventa uno dei motori del disco.

Ma la rabbia non si traduce soltanto in opposizione. Attraverso la scrittura, l’artista cerca di restituire un significato alle proprie esperienze, trasformando la sofferenza in una forma di comunicazione e riconoscimento reciproco.

È qui che emerge la dimensione più personale dell’album: la necessità di continuare a credere in qualcosa anche quando tutto sembra suggerire il contrario.

Haru e la costruzione di un’identità sonora

A sostenere il progetto c’è il lavoro produttivo di Haru, figura centrale nel percorso musicale di Goodbye Marco e responsabile della produzione dell’intero album.

Alle produzioni si aggiungono i contributi di Chris, nelle tracce “2 GIRI” e “davvero ti diverti?”, e di mmw, in “quante volte” e “PENSAMI”.

Il disco comprende inoltre le collaborazioni con Not Good, Due Baci, Fè, Onnah e Yuma, oltre alla presenza dello stesso Haru anche come artista.

La tracklist attraversa momenti differenti del percorso di Goodbye Marco, da “CHEAP” e “BOCCONE AMARO” a brani già pubblicati come “FUERZA” e “PRIMA”, fino alle tracce che hanno caratterizzato i capitoli precedenti.

La continuità produttiva contribuisce a mantenere un’identità riconoscibile, evitando che la varietà delle tematiche comprometta la coerenza complessiva del lavoro.

Restare, nonostante tutto

Il punto d’arrivo di “MILANO, S***O E FANTASMI” non coincide con una riconciliazione definitiva.

Goodbye Marco non sembra voler assolvere la città né cancellare le proprie contraddizioni. Piuttosto, sceglie di riconoscerle e continuare a conviverci, senza trasformare la consapevolezza in rassegnazione.

È una prospettiva che rende il disco interessante anche oltre la sua dimensione autobiografica. Milano diventa il simbolo di tutti quei luoghi, rapporti e situazioni che ci definiscono, pur mettendoci continuamente alla prova.

Con questo album, Goodbye Marco chiude un percorso narrativo articolato, nel quale il desiderio di libertà si scontra con il bisogno di appartenenza e la voglia di ricominciare con quella di non abbandonare ciò che si è costruito.

Alla fine, la scelta non è tra amare o odiare Milano. È decidere se continuare a lottare per trovare il proprio posto al suo interno.