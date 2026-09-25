Ascolti TV Venerdì 25 Settembre 2026: i dati Auditel della prima serata

Ascolti TV 25 Settembre 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di venerdì 25 settembre 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati.

Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV.

In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili.

Ascolti TV prima serata ieri Venerdì 25 Settembre 2026

Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di ieri Venerdì 25 Settembre:

In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI

Canale Programma Spettatori Share Rai 1 — — — Rai 2 — — — Rai 3 — — — Rete 4 — — — Canale 5 — — — Italia 1 — — — La7 — — — Tv8 — — — Nove — — —

Mentre aspetti i dati aggiornati, qui trovi quelli degli scorsi giorni.

Mini-guida: come leggere gli ascolti

Spettatori = media di persone davanti al programma nel corso della messa in onda.

= media di persone davanti al programma nel corso della messa in onda. Share = percentuale di chi stava guardando quella rete sul totale degli spettatori tv in quel momento.

Se trovi valori diversi da quelli qui riportati, controlla se la fonte indica il dato di Total Audience, che può differire dall’audience tradizionale.

Vuoi capire come si calcolano questi numeri? Leggi la nostra guida su come funziona l’Auditel.

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Dati Auditel Ascolti TV del 25 Settembre 2026

I dati Auditel sono pubblicati quotidianamente e rappresentano un punto di riferimento per la misurazione degli ascolti televisivi in Italia. Per approfondire ulteriormente visita il sito ufficiale.

L’Auditel, sistema di misurazione degli ascolti televisivi in Italia, si calcola attraverso la rilevazione di dati tramite un campione di famiglie rappresentative della popolazione. Questo campione, composto da circa 16.100 famiglie, è dotato di un apparecchiatura elettronica (meter) che monitora i consumi televisivi 24 ore su 24. I dati raccolti vengono poi elaborati con modelli statistici per stimare gli ascolti tv di programmi e canali.

Archivio Ascolti TV

Nell’archivio ascolti tv, oltre a quelli di ieri, puoi trovare:

i dati Auditel dei giorni precedenti;

dei giorni precedenti; le percentuali di share dei principali programmi di prima serata;

dei principali programmi di prima serata; le nostre analisi sui trend settimanali della televisione italiana.

Se vuoi seguire l’andamento dei tuoi programmi preferiti, ti basta scorrere l’archivio per recuperare tutti gli ascolti tv giorno per giorno.

FAQ Ascolti TV 25 Settembre 2026

Chi ha vinto la prima serata di venerdì 25 settembre 2026? I dati Auditel della prima serata di venerdì 25 settembre 2026 vengono resi pubblici la mattina successiva, generalmente tra le 9:30 e le 10:30. Li troverai aggiornati su questa pagina non appena disponibili. Come si calcolano gli ascolti televisivi in Italia? Gli ascolti TV italiani vengono misurati da Auditel attraverso un campione di circa 16.100 famiglie dotate di un dispositivo elettronico (meter) che registra automaticamente tutto ciò che viene trasmesso. I dati vengono poi elaborati con modelli statistici per stimare il pubblico totale dei vari programmi e canali. Cosa significa “share” negli ascolti TV? Lo share indica la percentuale di telespettatori sintonizzati su un determinato canale rispetto al totale degli spettatori che in quel momento avevano il televisore acceso. Un programma con il 20% di share, ad esempio, era seguito da un quinto di tutti gli italiani che guardavano la tv in quel momento. Dove vengono pubblicati i dati Auditel ufficiali? I dati Auditel ufficiali vengono pubblicati ogni mattina sul sito ufficiale di Auditel (auditel.it) e riprese dalle principali testate giornalistiche e siti specializzati, tra cui Atom Heart Magazine, che li aggrega quotidianamente per i lettori.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.