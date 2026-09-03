Estrazioni Lotto 4 Settembre 2026: Numeri Vincenti oggi in diretta, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto 4 Settembre 2026 in tempo reale: qui trovi tutti i numeri vincenti.
Ti sei giocato i tuoi numeri fortunati? È il momento di scoprire i risultati in diretta delle estrazioni Lotto di oggi 4 Settembre 2026! Qui trovi tutti i numeri vincenti, il jackpot del SuperEnalotto e la serie fortunata del 10eLotto.
Aggiornamento ufficiale dei risultati del concorso di oggi venerdì 4 settembre 2026: di seguito trovi i numeri per ogni ruota del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto (con Jolly e SuperStar) e i 20 numeri del 10eLotto con Numero Oro, Doppio Oro ed Extra.
Indice
- Estrazioni Lotto oggi 4 Settembre 2026: Numeri Vincenti per Ogni Ruota
- Numeri ritardatari (aggiornato al 4 Settembre)
- SuperEnalotto Estrazioni 4 Settembre 2026: Combinazione Vincente e Jackpot
- 10eLotto Estrazioni 4 Settembre 2026: I 20 Numeri Vincenti
- Giorni e orari delle estrazioni
- Come Riscuotere una Vincita Lotto e SuperEnalotto
- Archivio Estrazioni Lotto
- FAQ – Domande Frequenti
- Conclusione Estrazioni Lotto oggi 4 Settembre 2026
Estrazioni Lotto oggi 4 Settembre 2026: Numeri Vincenti per Ogni Ruota
Ecco i numeri estratti per il concorso Lotto di oggi Venerdì 4 Settembre 2026:
|Ruota
|Numeri Estratti
|Bari
|X X X X X
|Cagliari
|X X X X X
|Firenze
|X X X X X
|Genova
|X X X X X
|Milano
|X X X X X
|Napoli
|X X X X X
|Palermo
|X X X X X
|Roma
|X X X X X
|Torino
|X X X X X
|Venezia
|X X X X X
|Nazionale
|X X X X X
(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale delle ore 20.00)
In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina
Numeri ritardatari (aggiornato al 4 Settembre)
Scopri i numeri ritardatari del Lotto di ogni ruota: CLICCA QUI.
SuperEnalotto Estrazioni 4 Settembre 2026: Combinazione Vincente e Jackpot
Sei tra i fortunati vincitori del jackpot del SuperEnalotto di oggi 4 settembre 2026? Ecco la combinazione vincente:
⭐ SuperEnalotto
Numeri estratti: X X X X X X
Numero Jolly: X
SuperStar: X
Jackpot in palio: XX
(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale delle ore 20.00)
In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina
Se hai centrato tutti i numeri, corri a riscuotere la tua vincita! Se non hai vinto il jackpot, ricorda che ci sono premi anche per chi fa 5, 4 o 3 numeri corretti.
10eLotto Estrazioni 4 Settembre 2026: I 20 Numeri Vincenti
Anche il 10eLotto ha distribuito premi per l’estrazione di oggi 4 Settembre 2026! Ecco i numeri dell’estrazione di oggi:
🔟 10eLotto
20 numeri estratti: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Numero Oro: X
Doppio Oro: X X
Extra (15 numeri): X X X X X X X X X X X X X X X
Se hai giocato l’opzione Doppio Oro, controlla anche i due numeri Oro per scoprire se hai vinto premi extra!
(Numeri aggiornati in tempo reale dopo l’estrazione ufficiale)
In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina
GUARDA ANCHE: Estrazioni Eurojackpot oggi
Giorni e orari delle estrazioni
Vuoi sapere quando si tengono le estrazioni del Lotto: QUI TROVI TUTTE LE INFORMAZIONI
Come Riscuotere una Vincita Lotto e SuperEnalotto
Se hai vinto e devi riscuotere la tua vincita, clicca qui: GUIDA RISCOSSIONE VINCITE
Archivio Estrazioni Lotto
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FAQ – Domande Frequenti
Le estrazioni si svolgono dalle 20:00 alle 20:30.
Puoi controllare i numeri vincenti di oggi sul sito ufficiale di Lotto Italia o su AtomHeartMagazine.com.
La prossima estrazione del Lotto e SuperEnalotto è in programma per: Venerdì 4 Settembre 2026
Conclusione Estrazioni Lotto oggi 4 Settembre 2026
L’estrazione di oggi 4 Settembre 2026 ha regalato fortuna a qualcuno? Se hai vinto, non perdere tempo e riscatta subito il tuo premio! Se invece non è andata bene, ritenta nella prossima estrazione.
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Fonti: Archivio SuperEnalotto (Sisal); Lotto-Italia (ADM) – risultati ufficiali.